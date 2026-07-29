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  4. Генич о переходе Бориско в ЦСКА: «Балтике» нужно было прописать больше отступных. Могли купить и за 300 миллионов»

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Генич о переходе Бориско в ЦСКА: «Балтике» нужно было прописать больше отступных. Могли купить и за 300 миллионов»
Генич о переходе Бориско в ЦСКА: могли купить и за 300 миллионов.

Комментатор Константин Генич считает, что «Балтика» могла бы дороже продать вратаря Максима Бориско в ЦСКА.

Сообщалось, что армейцы выкупили голкипера за 180 млн рублей.

«Со стороны ЦСКА абсолютно логичный и продуманный шаг, потому что только клуб знает состояние Акинфеева, понимает, насколько серьезная травма, насколько все движется к завершению карьеры. 

ЦСКА не мог заходить в сезон с одним вратарем, хотя под Торопом есть молодые перспективные ребята из академии, но подстраховаться клуб был обязан. И если есть возможность выкупа, есть деньги, то трансфер обоснован.

Для «Балтики» этот трансфер тоже логичный. Была прописана трансферная сумма, клуб ее получил. Но после хорошего прошлого сезона Бориско, понимая, что будет спрос на вратаря, «Балтике» нужно было заранее озаботиться вратарским вопросом, загодя провести переговоры о продлении контракта, прописать большую сумму отступных. 

Думаю, будь там 300 миллионов рублей, Бориско могли купить и за эти деньги. Вратарь в самом соку, до травмы провел хороший сезон. В любом случае, с коммерческой точки зрения продажа вратаря в ЦСКА выглядит для «Балтики» хорошим вариантом, если у них есть запасной вариант. Так что это win‑win [плюс] для всех», – сказал Генич.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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logoКонстантин Генич
logoденьги
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Советчик нашёлся.
Гиеничу нужно было меньше сливать на ставках, мог бы на проигранные деньги и квартиру в Москве прикупить
Надо было прописать до 300 млн фрибетами
«Если бы у моей бабушки были колёса — она была бы велосипедом»
а Бориско и его агенту зачем прописывать 300 млн в контакте? маленькая сумма отступных - можно больше срубить агентских и подписных бонусов при трансфере с нового клуба
Полезные советы от Генича:
-Спартаку надо было прописывать млн 100 отступных за Быстрова, Зенит все равно бы выкупил его.
-ЦСКА надо было брать юного Холланда, когда Сульшер из Мёльде советовал.

Если ещё нужны советы, как надо было делать - всегда обращайтесь!)

Вообще, думаю, это проф деформация у Генича - комментатор должен без пауз молоть языком, и уже не важно, что сказанное не имеет никакого смысла. А вот когда эту лабуду фиксируют в тексте, то уже смешно.
Нашему несостоявшемуся еврею бы иногда думать, прежде чем говорить. Выглядел бы хотя бы не столь нелепо, как в последнее время.
Генич,вы не эксперт, а подобие
Капитан Очевидность)
Спартак купит Андрейко)
ОтветАлександр_1116964880
Спартак купит Андрейко)
Глебко
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