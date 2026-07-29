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  4. Хавбек «Реала» Паласиос близок к переходу в «Фулхэм» Арбелоа

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Хавбек «Реала» Паласиос близок к переходу в «Фулхэм» Арбелоа

Атакующий хавбек «Реала» Сесар Паласиос близок к переходу в «Фулхэм».

Новый тренер лондонского клуба Альваро Арбелоа знаком с 21-летним испанцем по совместной работе в «Мадриде» и в молодежной команде «Реала».

Контракт Паласиоса со «сливочными» рассчитан до июня 2027 года.

В прошлом сезоне в 5 матчах Ла Лиги полузащитник не отметился результативными действиями, в 19 играх 3-го дивизиона за «Кастилью» на его счету 9 голов.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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Комментарии

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Реал все свои трансферы осуществил за счет продаж , можно и не продавать никого из основной команды
ОтветРома Морячок
Реал все свои трансферы осуществил за счет продаж , можно и не продавать никого из основной команды
, продавать надо, потому что у них и так переизбыток игроков, особенно в центре поля. Думаю все таки лучше не продавать воспитанников, а делать на них ставку как Барселона. Все таки болеть за наемников и своих пацанов, немного разные вещи
ОтветИван Никулин_1116720319
, продавать надо, потому что у них и так переизбыток игроков, особенно в центре поля. Думаю все таки лучше не продавать воспитанников, а делать на них ставку как Барселона. Все таки болеть за наемников и своих пацанов, немного разные вещи
Иван Никулин_1116720319 говорит о своих пацанах и наёмниках в испанском клубе)))
На повышение пойдёт
В Фулэме галактикос будет?
Обычно аутсайдеры и середняки из АПЛ тратят на уровне грандов ла лиги, а тут Арбелоа берёт из второго состава нунеймов по договоренности. Через пол года свалит из Фулхэма с неустойкой, а его подручные ещё долго будут сидеть под контрактами и доить Фулхэм. Хорошую схему придумали
ОтветBlaumerc
Обычно аутсайдеры и середняки из АПЛ тратят на уровне грандов ла лиги, а тут Арбелоа берёт из второго состава нунеймов по договоренности. Через пол года свалит из Фулхэма с неустойкой, а его подручные ещё долго будут сидеть под контрактами и доить Фулхэм. Хорошую схему придумали
Засланный казачок Арбелоа будет обкатывать кастильцев в АПЛ, если кто покажет себя, обратно в РМ)
Ну а что, если работал с ним в академии и знает уровень, почему бы и нет. Если парень себя покажет, можно будет и в Реал вернуть когда-нибудь
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