Хавбек «Реала» Паласиос близок к переходу в «Фулхэм» Арбелоа
Атакующий хавбек «Реала» Сесар Паласиос близок к переходу в «Фулхэм».
Новый тренер лондонского клуба Альваро Арбелоа знаком с 21-летним испанцем по совместной работе в «Мадриде» и в молодежной команде «Реала».
Контракт Паласиоса со «сливочными» рассчитан до июня 2027 года.
В прошлом сезоне в 5 матчах Ла Лиги полузащитник не отметился результативными действиями, в 19 играх 3-го дивизиона за «Кастилью» на его счету 9 голов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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