Хавбек «Реала» Паласиос близок к переходу в «Фулхэм» Арбелоа

Атакующий хавбек «Реала» Сесар Паласиос близок к переходу в «Фулхэм ».

Новый тренер лондонского клуба Альваро Арбелоа знаком с 21-летним испанцем по совместной работе в «Мадриде » и в молодежной команде «Реала».

Контракт Паласиоса со «сливочными» рассчитан до июня 2027 года.

В прошлом сезоне в 5 матчах Ла Лиги полузащитник не отметился результативными действиями, в 19 играх 3-го дивизиона за «Кастилью» на его счету 9 голов.