❗️ 5 главных минут в истории сборной Саудовской Аравии! Сенсация началась с потери Месси в центре поля
Сборная Саудовской Аравии пережила тяжелейший первый тайм против Аргентины – пропустил гол с пенальти, а потом еще один – но отмененный из-за офсайда. Казалось, серия саудовцев (проигрывали во всех стартовых матчах ЧМ) продолжится.
Пока не начался второй тайм.
48-я минута. Стартовая точка эпизода – потеря Месси при приеме паса в центре поля. Лео оказался в окружении двоих и не удержал контроль. Это нельзя назвать браком или ошибкой, в этом эпизоде Аргентина оказалась уязвима позиционно./p>
Абдулела Аль-Малки тут же выдал сквозной пас на Фираса Аль-Брейкана. И организовал выход 2-в-2 на ровном месте.
Аль-Брейкан подыграл Салеху Аль-Шехри, а тот чуть не столкнул лбами двух защитников сборной Аргентины. 1:1! Это был первый удар Саудовской Аравии в матче. Счастливейший момент для команды. Но это еще не все.
Через 5 минут фланговый прострел закончился выносом из штрафной Аргентины – строго на ногу вышедшего на замену Навафа Аль-Абеда. Его удар оказался блокирован.
Но еще один отскок на углу штрафной принял Салем Аль-Досари. Который вышел из окружения троих!
И зарядил в угол почти с той же точки, с который был забит и первый мяч.
5 минут, которые навсегда в истории саудовского футбола!
2 гола за такой короткий отрезок они не забивали никогда – ни против Туниса, ни против ЮАР, ни против любых других соперников по ЧМ. Кто мог подумать, что это произойдет в матче с Аргентиной!
Будет ли продолжение?
- Дата проведения
- 22 ноября, 13.00, «Lusail Iconic Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 10, пенальти Месси, 1:1 – 48 Аль-Шехри, 1:2 – 53 Аль-Досари.
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Аргентина –
Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро (Мартинес, 59), Тальяфико (Акунья, 71), Ди Мария, Гомес (Альварес, 59), Паредес (Фернандес, 59), Де Пауль, Месси, Мартинес.
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Саудовская Аравия –
Аль-Овайс, Абдельхамид, Аль-Булайхи, Томбакти, Аль-Шахрани (Аль-Брейк, 90), Аль-Досари, Аль-Фарадж (Аль-Абед, 45; Аль-Амри, 88), Канно, Аль-Малки, Аль-Брейкан (Ассири, 89), Аль-Шехри (Аль-Ганам, 78).
- Предупреждения:
- Аль-Малки (67), Аль-Булайхи (75), Аль-Досари (79), Абдельхамид (82), Аль-Абед (88), Аль-Овайс (90).
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