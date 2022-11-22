ЧМ-2022 в Катаре
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❗️ 5 главных минут в истории сборной Саудовской Аравии! Сенсация началась с потери Месси в центре поля

Сборная Саудовской Аравии пережила тяжелейший первый тайм против Аргентины – пропустил гол с пенальти, а потом еще один – но отмененный из-за офсайда. Казалось, серия саудовцев (проигрывали во всех стартовых матчах ЧМ) продолжится.

Пока не начался второй тайм.

48-я минута. Стартовая точка эпизода – потеря Месси при приеме паса в центре поля. Лео оказался в окружении двоих и не удержал контроль. Это нельзя назвать браком или ошибкой, в этом эпизоде Аргентина оказалась уязвима позиционно./p>

Абдулела Аль-Малки тут же выдал сквозной пас на Фираса Аль-Брейкана. И организовал выход 2-в-2 на ровном месте.

Аль-Брейкан подыграл Салеху Аль-Шехри, а тот чуть не столкнул лбами двух защитников сборной Аргентины. 1:1! Это был первый удар Саудовской Аравии в матче. Счастливейший момент для команды. Но это еще не все.

Через 5 минут фланговый прострел закончился выносом из штрафной Аргентины – строго на ногу вышедшего на замену Навафа Аль-Абеда. Его удар оказался блокирован.

Но еще один отскок на углу штрафной принял Салем Аль-Досари. Который вышел из окружения троих!

 И зарядил в угол почти с той же точки, с который был забит и первый мяч.

5 минут, которые навсегда в истории саудовского футбола! 

2 гола за такой короткий отрезок они не забивали никогда – ни против Туниса, ни против ЮАР, ни против любых других соперников по ЧМ. Кто мог подумать, что это произойдет в матче с Аргентиной!  

Будет ли продолжение?  

Аргентина – Саудовская Аравия 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
22 ноября, 13.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10, пенальти Месси, 1:1 – 48 Аль-Шехри, 1:2 – 53 Аль-Досари.
АргентинаМартинес, Молина, Отаменди, Ромеро (Мартинес, 59), Тальяфико (Акунья, 71), Ди Мария, Гомес (Альварес, 59), Паредес (Фернандес, 59), Де Пауль, Месси, Мартинес.
Саудовская АравияАль-Овайс, Абдельхамид, Аль-Булайхи, Томбакти, Аль-Шахрани (Аль-Брейк, 90), Аль-Досари, Аль-Фарадж (Аль-Абед, 45; Аль-Амри, 88), Канно, Аль-Малки, Аль-Брейкан (Ассири, 89), Аль-Шехри (Аль-Ганам, 78).
Предупреждения:
Аль-Малки (67), Аль-Булайхи (75), Аль-Досари (79), Абдельхамид (82), Аль-Абед (88), Аль-Овайс (90).

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