❗️ 5 главных минут в истории сборной Саудовской Аравии! Сенсация началась с потери Месси в центре поля

Сборная Саудовской Аравии пережила тяжелейший первый тайм против Аргентины – пропустил гол с пенальти, а потом еще один – но отмененный из-за офсайда. Казалось, серия саудовцев (проигрывали во всех стартовых матчах ЧМ) продолжится.

Пока не начался второй тайм.

48-я минута. Стартовая точка эпизода – потеря Месси при приеме паса в центре поля. Лео оказался в окружении двоих и не удержал контроль. Это нельзя назвать браком или ошибкой, в этом эпизоде Аргентина оказалась уязвима позиционно./p>

Абдулела Аль-Малки тут же выдал сквозной пас на Фираса Аль-Брейкана. И организовал выход 2-в-2 на ровном месте.

Аль-Брейкан подыграл Салеху Аль-Шехри, а тот чуть не столкнул лбами двух защитников сборной Аргентины. 1:1! Это был первый удар Саудовской Аравии в матче. Счастливейший момент для команды. Но это еще не все.

Через 5 минут фланговый прострел закончился выносом из штрафной Аргентины – строго на ногу вышедшего на замену Навафа Аль-Абеда. Его удар оказался блокирован.

Но еще один отскок на углу штрафной принял Салем Аль-Досари. Который вышел из окружения троих!

И зарядил в угол почти с той же точки, с который был забит и первый мяч.

5 минут, которые навсегда в истории саудовского футбола!

2 гола за такой короткий отрезок они не забивали никогда – ни против Туниса, ни против ЮАР, ни против любых других соперников по ЧМ. Кто мог подумать, что это произойдет в матче с Аргентиной!

Будет ли продолжение?