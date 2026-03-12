Аргентина отказалась играть Финалиссиму с Испанией на «Бернабеу» (Гастон Эдул)

Аргентина отказалась играть Финалиссиму на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее появилась информация , что матч между Аргентиной и Испанией могут провести на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра должна была пройти 27 марта в Дохе, но из-за ситуации на Ближнем Востоке ее было решено перенести.

Журналист Гастон Эдул сообщает, что идею провести матч на «Бернабеу» предложил УЕФА. Однако Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) отклонила этот вариант, и в ближайшее время КОНМЕБОЛ официально сообщит об этом руководящему органу европейского футбола.