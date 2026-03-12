  • Глава РПЛ Алаев: «Верю, что в 2027 году Россия будет участвовать в отборе на Евро, а клубы – в еврокубках»
Глава РПЛ Алаев: «Верю, что в 2027 году Россия будет участвовать в отборе на Евро, а клубы – в еврокубках»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что сборная России сможет поучаствовать в отборе на Евро-2028.

– Я верю, что сборная вернется в соревнования на отбор к Евро-2028. Я хочу этого. Не верю, что мы поедем на чемпионат мира 2026 года. Но следующие официальные соревнования – чемпионат Европы. Хочу и верю, что в 2027 году сборная будет участвовать в официальных турнирах, а клубы будут в еврокубках.

– Если нас возвращают сейчас, что нужно будет менять, чтобы клубы смогли выступить в еврокубках в следующем сезоне?

– Календарь РПЛ вряд ли поменяется. У нас 30 туров, мы формат менять не планируем. Изменения в Кубке можно обсуждать, – сказал Алаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
В 2027 году в стране не будет интернета, и возможно выезда из нее, какое Евро
Значит без интернета мы просто не узнаем о допуске )
Отключат интернет и будут рассказывать, что сборная поехала и будут даже результаты её в новостях озвучивать. А любой, кто будет говорить, что это фейк = иноагент. Эта схема уже отработана.
Не хочу расстраивать господина Алаева, но жеребьевка на ЧЕ-2028 состоится 6 декабря 2026. Надо поторопиться и лучше верить.
он вряд ли в курсе этого...
Можно верить...а можно что-то делать.
Наводнение. Все убегают, а один мужик сидит.
– Ты чего? Утонешь!
– Я истинно в Бога верую, он не даст мне утонуть.
Вода все выше. На лодке к нему подплывают, зовут:
– Поплыли с нами, утонешь!
– Я истинно в Бога верую, он не даст мне утонуть.
Мужик уже на крыше сидит. Летит вертолет.
– Полетели с нами, утонешь!
– Я истинно в Бога верую, он не даст мне утонуть.
Утонул мужик.
На небе встречается с Богом, спрашивает:
– Боже! Как же так? Я истинно в тебя верую, а ты…
– А кто тебе посылал лодку, вертолет?
В 27 будет про 28 говорить и тд.
в прошлом году нобель арустамян говорил что по плану возвращение в 2026 )
как видим прогнозист из него так себе
А в русалок с домовыми он верит?
В 2006 году тоже верили, что и безвиз будет, и в ЕС войдём
А нафиг@ нам в ЕС?
Подумали некоторые
А в деда мороза веришь?
В вашем вопросе одно слово явно лишнее).
Я верю в Иисуса Христа
Я верю в Гаутаму Будду
Я верю в пророка Мухаммада
Я верю в Кришну, я верю в Гаруду
Я верю Джа, и верить буду
Он создал новую веру прямо на наших глазах). Новая религия "Вера в возвращение" постепенно станет главной в стране). Серьезный конкурент для мировых религий.
Ты верь, верь
Тренер женской сборной Ирана раскритиковала гостелеканал за резкую критику игроков, отказавшихся петь гимн: «Не будь такой атмоферы, ни одна из футболисток не осталась бы в Австралии»
сегодня, 21:55
Эксперт по противодействию терроризму Голденберг о ЧМ: «Когда страна вроде Ирана не боится убить 30–35 тысяч своих детей, граждан, то уж точно не испугается ударить по ахиллесовой пяте США»
сегодня, 21:40
Йован Танасиевич: «В Сербии очень дорого. У нас продукты процентов на 70 дороже, чем в России. У вас только подорожало, а у нас так уже несколько лет. Но что делать, такая жизнь»
сегодня, 21:19
Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»
сегодня, 21:07
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
сегодня, 20:50Тесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
сегодня, 20:38
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
сегодня, 20:33
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
сегодня, 20:22Фото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
