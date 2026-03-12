Глава РПЛ Алаев: «Верю, что в 2027 году Россия будет участвовать в отборе на Евро, а клубы – в еврокубках»
Глава РПЛ Алаев: верю, что Россия вернется к отбору на Евро-2028.
Президент Мир РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что сборная России сможет поучаствовать в отборе на Евро-2028.
– Я верю, что сборная вернется в соревнования на отбор к Евро-2028. Я хочу этого. Не верю, что мы поедем на чемпионат мира 2026 года. Но следующие официальные соревнования – чемпионат Европы. Хочу и верю, что в 2027 году сборная будет участвовать в официальных турнирах, а клубы будут в еврокубках.
– Если нас возвращают сейчас, что нужно будет менять, чтобы клубы смогли выступить в еврокубках в следующем сезоне?
– Календарь РПЛ вряд ли поменяется. У нас 30 туров, мы формат менять не планируем. Изменения в Кубке можно обсуждать, – сказал Алаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Наводнение. Все убегают, а один мужик сидит.
– Ты чего? Утонешь!
– Я истинно в Бога верую, он не даст мне утонуть.
Вода все выше. На лодке к нему подплывают, зовут:
– Поплыли с нами, утонешь!
– Я истинно в Бога верую, он не даст мне утонуть.
Мужик уже на крыше сидит. Летит вертолет.
– Полетели с нами, утонешь!
– Я истинно в Бога верую, он не даст мне утонуть.
Утонул мужик.
На небе встречается с Богом, спрашивает:
– Боже! Как же так? Я истинно в тебя верую, а ты…
– А кто тебе посылал лодку, вертолет?
как видим прогнозист из него так себе
Я верю в Гаутаму Будду
Я верю в пророка Мухаммада
Я верю в Кришну, я верю в Гаруду
Я верю Джа, и верить буду