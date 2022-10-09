«Ливерпуль» падает все глубже: проиграл «Арсеналу» и теперь ниже «Борнмута», которого разнес 9:0

А «Арсенал» прекрасен!

«Арсенал» и «Ливерпуль» впервые за несколько лет встретились в противоположном статусе: лондонцы были в лидирующей группе АПЛ, а мерсисайдцы провалили начало сезона и болтаются в середине таблицы.

• «Арсенал» забил уже на первой минуте – Эдегор передал мяч от Сака на Мартинелли, который аккуратно пробил под штангу. Забегая вперед – «канониры» забили еще и на пятой добавленной (из шести) к первому тайму, так что они открыли и закрыли первую половину голами.

• Между ними влез гол Дарвина Нуньеса – уругваец, который, как предполагалось перед началом сезона, будет бороться с Эрлингом Холандом за приз лучшего бомбардира, не забивал с начала августа и вообще в какой-то момент превратился в запасного.

• Во втором тайме «Арсенал» все равно был острее – атаковал опаснее, да и итоговое число ударов говорит о многом: из 11 попыток «Арсенала» 10 были нанесены из штрафной, почти все в створ. У «Ливерпуля» же ударов вдвое меньше, а в створ прилетели всего два.

• Дублем отметился Букайо Сака – у юноши уже 20 голов в Премьер-лиге. Быстрее до этой отметки в составе «Арсенала» добирался только Николя Анелька (20 лет и 41 день, Сака – 21 год и 34 дня).

• «Ливерпуль» – максимально неудобный соперник для «Арсенала». Лондонцы до этого дня не выигрывали у «Ливерпуля» в основное время 8 матчей (были две победы по пенальти). Последняя победа в основное время случилась в июле 2020-го (2:1).

• «Арсенал» обошел «Ман Сити» в таблице и пока лидирует – в девяти матчах у парней Артеты 24 очка, у команды Пепа Гвардиолы на одно меньше. Лондонцы выиграли по крайней мере восемь из первых девяти матчей в чемпионате в четвертый раз (2007/08, 2004/05 и 1947/48). «Арсенал» также лидирует в таблице после 9+ проведенных матчей впервые с 10 декабря 2016 года (тогда это был 15-й тур).

• У «Ливерпуля» же все плохо: 10 очков в восьми матчах. Это худший показатель на данном этапе АПЛ за 10 лет – тогда «Ливерпуль» набрал по итогам восьми матчей 9 очков и в итоге стал седьмым.

В восьми матчах мерсисайдцы выиграли всего дважды, три последних матча без побед. Выше «Ливерпуля» даже «Борнмут» (+2 очка), который недавно получил от команды Клоппа 0:9.

И это не все проблемы клуба: длинный список травмированных пополнили Луис Диас и Трент Александер-Арнольд. Колумбиец покинул поле на 42-й минуте, англичанин не вернулся после перерыва. После матча Клопп сказал, что у Диаса «что-то не очень хорошее с коленом», а у Трента травма лодыжки.

Впереди у «Ливерпуля» встреча с «Ман Сити» на «Энфилде». Кажется, сложно придумать более неприятный момент для Клоппа.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; REUTERS/David Klein, Peter Cziborra