🤯 «Порту» вместо гола (уже праздновали) получил пенальти в свои ворота. А «Байер» все равно не забил! Аааа!

Комедия с ВАР в главной роли.
Вечером вторника в центре внимания были другие матчи, но вам определенно стоит оценить безумную сцену из игры «Порту» и «Байера».
• На 42-й минуте вратарь португальцев Диогу Кошта забрал мяч и начал атаку, которую, обыгравшись с партнерами, успешно завершил Мехди Тареми. 1:0, «Порту»!
• А вот и нет. Судья при помощи ВАР увидел, что еще перед пасом вратаря мяч попал в руку защитнику «Порту» Давиду Карму. 6 игроков «Байера» из-за этого бросили играть, получив контратаку 4 в 4.
Вердикт арбитра Энтони Тэйлора: отмена гола португальцев и пенальти в их же ворота! Но на этом атракцион эмоций не закончился: Кошта отбил удар Патрика Шика!
Таймкод видео: 3:08.
• Первый тайм завершился по нулям, хотя в нем случилось два незасчитанных гола и незабитый пенальти. Да-да, в первый раз ВАР вмешался еще на 17-й минуте, когда Тэйлор долго совещался, затем сам пошел смотреть видео и все же отменил гол вингера «Байера» Хадсона-Одои. Все из-за того, что немцы сфолили в центре поля.
• Во втором тайме португальцы все же дожали гостей. Сработали две замены Консейсау: на 63-й минуте он выпустил Зайду Сануси и Галено.
Первый головой вколотил мяч в сетку уже через 6 минут.
А Галено увдоил преимущество в концовке. Перед самым свистком защитник «Байера» Фримпонг еще и заработал на Галено красную карточку.
В параллельном матче «Брюгге» прибил «Атлетико» 2:0, а это означает, что в этой группе полный карнавал. Бельгийцы с 9 очками сенсационно идут в лидерах, тогда как «Порту», «Атлетико» и «Байер» после трех туров набрали лишь по три очка.
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Драгау»
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Порту –
Диогу Кошта, Жоау Мариу (Галено, 63), Пепе, Карму, Венделл (Сануси, 63), Бруну Кошта (Отавио, 46), Урибе (Груйич, 83), Эуштакиу, Тареми, Эванилсон (Тони Мартинес, 71), Пепе.
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Байер –
Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Арангис (Амири, 79), Андрих (Демирбай, 72), Хадсон-Одои (Фосу-Менса, 86), Шик, Диаби, Гложек (Адли, 72).
- Удаление:
- Фримпонг (88).
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