🤯 «Порту» вместо гола (уже праздновали) получил пенальти в свои ворота. А «Байер» все равно не забил! Аааа!

Комедия с ВАР в главной роли.

Вечером вторника в центре внимания были другие матчи, но вам определенно стоит оценить безумную сцену из игры «Порту» и «Байера».

• На 42-й минуте вратарь португальцев Диогу Кошта забрал мяч и начал атаку, которую, обыгравшись с партнерами, успешно завершил Мехди Тареми. 1:0, «Порту»!

• А вот и нет. Судья при помощи ВАР увидел, что еще перед пасом вратаря мяч попал в руку защитнику «Порту» Давиду Карму. 6 игроков «Байера» из-за этого бросили играть, получив контратаку 4 в 4.

Вердикт арбитра Энтони Тэйлора: отмена гола португальцев и пенальти в их же ворота! Но на этом атракцион эмоций не закончился: Кошта отбил удар Патрика Шика!

Таймкод видео: 3:08.

• Первый тайм завершился по нулям, хотя в нем случилось два незасчитанных гола и незабитый пенальти. Да-да, в первый раз ВАР вмешался еще на 17-й минуте, когда Тэйлор долго совещался, затем сам пошел смотреть видео и все же отменил гол вингера «Байера» Хадсона-Одои. Все из-за того, что немцы сфолили в центре поля.

• Во втором тайме португальцы все же дожали гостей. Сработали две замены Консейсау: на 63-й минуте он выпустил Зайду Сануси и Галено.

Первый головой вколотил мяч в сетку уже через 6 минут.

А Галено увдоил преимущество в концовке. Перед самым свистком защитник «Байера» Фримпонг еще и заработал на Галено красную карточку.

В параллельном матче «Брюгге» прибил «Атлетико» 2:0, а это означает, что в этой группе полный карнавал. Бельгийцы с 9 очками сенсационно идут в лидерах, тогда как «Порту», «Атлетико» и «Байер» после трех туров набрали лишь по три очка.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes; East News/AP Photo/Luis Vieira