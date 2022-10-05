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🤯 «Порту» вместо гола (уже праздновали) получил пенальти в свои ворота. А «Байер» все равно не забил! Аааа!

Патрик Шик Патрик Шик
Диогу Мейрелеш Кошта Диогу Мейрелеш Кошта
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Энтони Тэйлор
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Комедия с ВАР в главной роли.

Вечером вторника в центре внимания были другие матчи, но вам определенно стоит оценить безумную сцену из игры «Порту» и «Байера». 

• На 42-й минуте вратарь португальцев Диогу Кошта забрал мяч и начал атаку, которую, обыгравшись с партнерами, успешно завершил Мехди Тареми. 1:0, «Порту»!

• А вот и нет. Судья при помощи ВАР увидел, что еще перед пасом вратаря мяч попал в руку защитнику «Порту» Давиду Карму. 6 игроков «Байера» из-за этого бросили играть, получив контратаку 4 в 4.

Вердикт арбитра Энтони Тэйлора: отмена гола португальцев и пенальти в их же ворота! Но на этом атракцион эмоций не закончился: Кошта отбил удар Патрика Шика!

Таймкод видео: 3:08.

• Первый тайм завершился по нулям, хотя в нем случилось два незасчитанных гола и незабитый пенальти. Да-да, в первый раз ВАР вмешался еще на 17-й минуте, когда Тэйлор долго совещался, затем сам пошел смотреть видео и все же отменил гол вингера «Байера» Хадсона-Одои. Все из-за того, что немцы сфолили в центре поля.

• Во втором тайме португальцы все же дожали гостей. Сработали две замены Консейсау: на 63-й минуте он выпустил Зайду Сануси и Галено.

Первый головой вколотил мяч в сетку уже через 6 минут.

А Галено увдоил преимущество в концовке. Перед самым свистком защитник «Байера» Фримпонг еще и заработал на Галено красную карточку.

В параллельном матче «Брюгге» прибил «Атлетико» 2:0, а это означает, что в этой группе полный карнавал. Бельгийцы с 9 очками сенсационно идут в лидерах, тогда как «Порту», «Атлетико» и «Байер» после трех туров набрали лишь по три очка.

Порту Португалия – Байер Германия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Драгау»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 69 Сануси, 2:0 – 86 Галено.
ПортуДиогу Кошта, Жоау Мариу (Галено, 63), Пепе, Карму, Венделл (Сануси, 63), Бруну Кошта (Отавио, 46), Урибе (Груйич, 83), Эуштакиу, Тареми, Эванилсон (Тони Мартинес, 71), Пепе.
БайерГрадецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Арангис (Амири, 79), Андрих (Демирбай, 72), Хадсон-Одои (Фосу-Менса, 86), Шик, Диаби, Гложек (Адли, 72).
Предупреждения:
Инкапиэ (40), Жоау Мариу (50), Фримпонг (52), Андрих (56), Урибе (61), Карму (90).
Удаление:
Фримпонг (88).

31 – у «Баварии» рекорд ЛЧ по матчам в группе без поражений. Обошли праймовый «Реал»

Фото: REUTERS/Pedro Nunes; East News/AP Photo/Luis Vieira

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