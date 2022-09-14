Группа-фейерверк: перекладина+штанга у «Атлетико» за 2 секунды, «Брюгге» – лидер после 4:0 с «Порту»

Что происходит?

В группе B неожиданная интрига: в прошлом туре «Атлетико» и «Порту» устроили драматичную концовку с тремя голами, а теперь они же синхронно проиграли «Байеру» и «Брюгге» соответственно. Теперь в квартете с 6 очками лидирует клуб из Бельгии.

«Байер» ураганно прибил «Атлетико» в концовке

Немцы должны были забивать еще на 49-й минуте, когда за несколько секунд упустили два ультраголевых момента: сначала Шик сотрсяс перекладину, а затем Гложек головой в прыжке угодил в штангу! Потрясающее невезение.

Но удача все же повернулась лицом к хозяевам – уже в самой концовке: на 84-й минуте Фримпонг выкатил под голевой удар Андриху, а на 87-й голландец прострелил на дальнюю штангу, где Диаби оставалось только в касание замкнуть.

Правда, у фанатов «Атлетико» есть вопросы к судьям

Речь о моменте из первого тайма: тогда мяч прокатился по руке защитника леверкузенцев Эдмонда Тапсоба, но судьи после просмотра ВАР решили не назначать пенальти.

Таким образом, «Байер» неожиданно победил 2:0. А ведь в Бундеслиге команда выдала ужасный старт: предпоследнее место с одной ничьей и четырьмя поражениями в шести турах.

«Брюгге» на выезде унизил «Порту»

0 очков после двух туров, последнее место в группе и разница мячей 1:6 – не такого старта в ЛЧ ждали от «Порту». Команда Сержиу Консейсау больше владела мячом (54% на 46%), но проваливалась в обороне (1,47 против 3,04 xG) и пропустила 4 безответных гола.

Бельгийцы открыли счет с пенальти уже на 15-й минуте, а во втором тайме добили. Герой первых двух голов – 23-летний испанский форвард Ферран Жуджла, который заработал и реализовал пенальти, а затем выписал ассист.

Вы можете помнить Феррана по «Барселоне» – в прошлом сезоне он провел за первую команду каталонцев 9 матчей, забив два гола. Однако этим летом «Брюгге» выкупил испанца за 5 млн евро (плюс «Барса» получит 10% от суммы следующей продажи).

Пока у Феррана все отлично: 5+3 в 8 играх чемпионата Бельгии и теперь 1+1 в двух матчах ЛЧ.

Фото: REUTERS/Miguel Vidal