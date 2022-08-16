«Сити» наконец нашел левого защитника вместо Зинченко. Это воспитанник «Барсы», который раскрылся у Компани в «Андерлехте»

Знакомимся с Серхио Гомесом.

Поиск нового левого защитника – одна из главных целей «Манчестер Сити» на лето. Зинченко ушел в «Арсенал», Менди судят за изнасилования, Кукурелью увел «Челси».

В итоге Гвардиола остановился на 21-летнем Серхио Гомесе. Он перешел из «Андерлехта» за 11 млн фунтов – с бонусами сумма может вырасти до 13.

«Я безумно горд и счастлив от перехода в «Сити». Это лучшая команда Англии, и у меня есть возможность развиваться и учиться у одного из самых выдающихся тренеров в футбольном мире. Играть за этот клуб – мечта детства, и то, чего бы хотел любой молодой футболист», – светился от радости Гомес на презентации.

Знакомимся с новичком «Манчестер Сити».

В «Барсе» был талантом даже на фоне золотого поколения. Но места в основе не было – и Гомес уехал в «Боруссию»

Гомес – воспитанник «Барселоны». Парень родился в Бадалоне, где и начал играть в футбол – а уже в 9 лет добрался до «Ла Масии». Серхио считался одним из главных талантов каталонской академии: играл в нападении и регулярно забивал и ассистировал в финалах молодежных турниров. Гомес даже заслужил сравнение с Иньестой.

Прорывным для Серхио стал 2017 год. В мае Гомес в составе сборной Испании выиграл Евро-U17, забив за турнир 3 гола. Осенью испанцы поехали на юношеский чемпионат мира: там в финале проиграли 2:5 англичанам с Фоденом – Серхио в той игре сделал дубль.

Гвардиола вспомнил об этом, рассказывая о трансфере Гомеса: «Мы подписываем талантливого футболиста, игравшего за испанскую молодежку и «Барселону». Несколько лет назад был юношеский ЧМ: Фоден там стал лучшим игроком, а Серхио – вторым лучшим».

Серхио был частью самого яркого выпуска «Ла Масии» последних лет. Того самого, который в 2018-м выиграл молодежную ЛЧ: Рики Пуч, Алекс Кольядо, Оскар Мингеса, Иньяки Пенья – все они сейчас с разной степенью успешности пробиваются во взрослый футбол.

Впрочем, в финале молодежной ЛЧ Серхио Гомес уже не играл: после яркого юношеского чемпионата мира за игроком пришла дортмундская «Боруссия», обещавшая таланту игровое время. Талант согласился и зимой уехал в Германию.

«В «Барсе» нацелены на трофеи, поэтому многие воспитанники «Ла Масии» уходят, – объяснял решение Гомес. – Но в футбол играют не только в «Барселоне». Гвардиола изменил понимание футбола и у нас, и в Германии. Тренеры в Бундеслиге многое у него переняли. Деньги не были решающим фактором в моем переходе».

Путь уже отработан: Джейдон Санчо перешел в «Дортмунд» за полгода до Гомеса.

Главный тренер в карьере Гомеса – Венсан Компани. Именно он разглядел талант левого защитника

Вот только идея не выгорела: за полтора года Серхио сыграл всего 9 минут за основу «Боруссии» – в основном гонял мяч в низших лигах. Гомес явно на такое не рассчитывал, поэтому вскоре уехал в Сегунду – его приютила «Уэска».

Во второй испанской лиге Гомес наконец прочувствовал взрослый футбол – 36 матчей за сезон, 19 в основе, 1 гол и 3 ассиста. Чаще всего тренер Мичел использовал Гомеса левым атакующим полузащитником в схеме 4-2-3-1. «Уэска» по итогам сезона вышла в Ла Лигу, а аренду Серхио продлили еще на год.

Вот только в высшем дивизионе Серхио пока не потянул – присел на скамейку. Но именно в этот год и случилось главное преображение в карьере Гомеса. Посреди сезона Мичела сменил Пачека, который перешел на схему с тремя защитниками. Место левого латераля занял Хави Галан (сейчас он в «Сельте» и был вариантом для «Барселоны»).

Серхио же несколько раз выходил ему на замену. И получалось неплохо.

«Когда тренером стал Пачека, он сказал мне, что позиция левого защитника мне подходит – у меня хорошая левая нога. Но я не играл так, как нужно, поэтому адаптировался как мог. Мне очень помог Хави Галан, который тоже по ходу карьеры из вингера стал латералем», – говорил Гомес в интервью Marca.

Даже эпизодический успех испанца на новой позиции заметили. Ему позвонил Венсан Компани – тренер «Андерлехта» звал поработать вместе в Бельгии. Бывший капитан «Манчестер Сити» уговорил Гомеса.

«Он звонил мне несколько раз. Компани видел несколько моих игр. «Андерлехт» – клуб с историей, который доверяет молодым. К тому же, мне нравилась перспектива игры на новой позиции.

Компани верил, что левый латераль – лучшая позиция для моего развития. Он отметил, что у меня хватает выносливости, чтобы носиться и вперед, и назад. Я всегда тщательно отрабатывал в обороне, даже когда играл в нападении», – рассказал испанец.

Это сработало: Гомес за сезон в Бельгии настрелял 5+12 – и стал самым результативным левым защитником в топ-10 лиг Европы (у Раума – 3+13, у Робертсона – 3+10) и лучшим игроком сезона в «Андерлехте». Уже в декабре говорили про интерес «Аякса» и «МЮ», но летом пришел «Манчестер Сити».

Гомес обсудил возможный трансфер со своим тренером и заодно легендой «Сити» Венсаном Компании: «Он сказал, что это большой шаг в моей карьере, и я приму абсолютно верное решение, перейдя сюда».

«Сити» планировал сначала отправить его в аренду в родственную «Жирону» (тоже входит в City Group), а для основы взять Марка Кукурелью из «Брайтона» – но его перехватил «Челси». Отдавать Гомеса в аренду передумали: по крайней мере, пока его берут для основной обоймы.

При этом «Барселона» ищет долгосрочную замену Жорди Альбе, но при этом даже не посмотрела в сторону собственных воспитанников, которые в итоге оказались в английских топ-клубах.

Гомес тоже с детства за «Сити»

Мы уже насмотрелись на детскую фотографию Холанда в форме «Сити», но у Серхио есть похожая.

У Холанда за «Ман Сити» играл отец, а у Гомеса брат был болельщиком манчестерского клуба.

«Мой брат поддерживал «Манчестер Сити», из-за него и я стал фанатом, – рассказал Серхио в первом интервью клубному телевидению манчестерцев. – Однажды брат с классом поехал в Лондон, и я попросил его привезти мне футболку с фамилией Давида Сильвы. Он носил 21-й номер и был моим любимым игроком – в детстве я играл на его позиции».

А сейчас и сам Серхио будет играть в «Сити» под номером 21 у тренера, которым всегда восхищался.

Фото: Gettyimages.ru/ Matt McNulty – Manchester City / Contributor ; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO , Kirchner/David Inderlied , Panoramic/Keystone Press Agency David Catry/Keystone Press Agency