  • Тудор о замене Кински на 17-й минуте: «Это было необходимо, чтобы уберечь парня и «Тоттенхэм». До матча это был правильный выбор. После легко говорить, что решение было ошибочным»
Тудор о замене Кински на 17-й минуте: «Это было необходимо, чтобы уберечь парня и «Тоттенхэм». До матча это был правильный выбор. После легко говорить, что решение было ошибочным»

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор объяснил решение заменить вратаря Антонина Кински-младшего на 17-й минуте матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов (2:5).

22-летний чех совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

«Это очень редкий случай. Я тренирую 15 лет и никогда такого не делал. Это было необходимо, чтобы уберечь парня и команду. Невероятная ситуация.

До матча это был правильный выбор. Тони – очень хороший вратарь, Викарио под давлением. После легко говорить, что решение было ошибочным.

Я разговаривал с Тони после игры. Он умный парень, хороший вратарь. К сожалению, эти большие ошибки произошли в таком важном матче», – сказал Тудор.

Замена вратаря на 17-й минуте ЛЧ – Антонина Кински за два привоза с «Атлетико»! Бывает ли хуже?

Дебил феерический, у человека 2 матча за сезон (кубок лиги) и ты выставляешь его на 1/8 финала лч ? Я понимаю если Викарио умер там, но он же на скамейке
У человека есть отличные игры в АПЛ, в еврокубках в прошлом сезоне, он стоит 13 миллионов, и ему 22 года. Ноунейм Шерхан Калмурза выходил основным против Спортинга и Реала и так не плыл. Что произошло с Кински небольшая практика в этом сезоне не объясняет.
Тудор должен доработать сезон !
До дна !
А ведь в Вероне маэстро был одним из лучших Алленаторе сезона несколько лет назад ! Деньги и большие клубы сгубили его !
Довели до цугундера )
Заменой он скорее его добивает, а не спасает
Кински в тот момент выглядел очень потерянным, рискованно было и дальше его оставлять, мог ещё напривозить, поэтому рискованно было его оставлять. Другое дело, что ставить его без практики сразу на матч такого уровня было безумием.
Зачем он в Тотенхеме тогда, я про Кински?
Долгое лечение предстоит…. У него кариус…
Главное, поставить верно диагноз. Там, возможно, Онана
Парня жалко, но клуб выше игрока, надо было пожар тушить, там на нервяке вполне можно было нахватать полное лукошко ещё в первом тайме. Другой вопрос почему он оказался неготов, почему игроки скользили на поле как на коньках, откуда столько неуверенности в защите и тд
И как, не нахватали?
Три гола за 17 минут и два за 73 минуты, разница имеется. Сейчас бы Тудора также ругали, что не поменял вратаря и условно к перерыву счёт был бы 7-0
Правильно сделал что помнгял. Я думаю что если б малец остался на воротах. И пропустил бы еще это была бы сильная травма моральная для него.и возможно закончила бы карьеру как вратаря его.да это и так неудача. Но дальше бы он еще сильнее поплыл бы.а так переосмытлит. И надеюсь все норм будет!
Похоже этот Тудор фееричный шарлатан. Я сначала подумал, что у итальянца травма. Зачем было его оставлять? Вратари же не пробегают по несколько километров ))
Уберечь? Мне кажется это наоборот полное уничтожение. Дать напривозить и потом сразу же убрать, без шанса реабилитироваться.
Уберечь парня и Тоттенхэм могли руководство и владельцы, не приглашая тебя работать, но там, походу, не меньшего размаха «профи»
