Похоже, Шульц из «Дортмунда» бил беременную девушку в живот. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Может сесть на 10 лет.

В Германии мегаскандал: 29-летнего защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шульца обвиняют в домашнем насилии.

Все серьезно: Bild и Ruhr Nachrichten пишут, что уже идет расследование. Оно началось еще в июне, когда его бывшая девушка подала заявление в полицию и обвинила Шульца в домашнем насилии. Авторитетное немецкое издание Der Spiegel пишет, что прокуратура провела обыски в доме игрока – и изъяла все носители информации.

И ужасная деталь: прокуратура настаивает, что Шульц пытался прервать беременность побоями. Ему грозит тюремный срок до 10 лет.

Что произошло?

Речь идет о событиях марта 2020 года. Нико якобы за 2 недели до родов несколько раз ударил свою беременную девушку в живот. Прокурор считает, что таким образом игрок пытался спровоцировать выкидыш.

Пострадавшая утверждает, что в течение беременности Нико часто бросал ее на землю. Всего в заявлении указаны аж семь разных случаев, когда Шульц применял грубую физическую силу в отношении беременной девушки.

У пострадавшей есть доказательства – фотографии с побоями из личной переписки. Например, девушка отправляла ему фото синяков, а он в ответ присылал веселое селфи с преувеличенно грустным выражением лица с текстом «Мне жаль».

«Боруссия» уже выступила с заявлением. Клуб пока не будет применять каких-либо дисциплинарных мер или пересматривать трудовое соглашение с Шульцем, так как дело только на начальной стадии. Решение может быть пересмотрено позже – все зависит от того, как будет двигаться судопроизводство.

Шульц отвергает все обвинения.

Чуть больше деталей: Шульц срывался из-за разбитой чашки и после расставания платил девушке большие суммы

Не должно удивлять, что для следствия изъяли все средства связи Шульца – именно в переписках ищут главные свидетельства против Нико. Сторона обвинения указывает, что насилие носило системный характер.

По их версии, в январе 2020-го Нико бил девушку, душил, бросал зеркало в голову и таскал по земле. В переписке игрок часто извинялся за произошедшее, но подчеркивал, что она сама спровоцировала: «Перестань обострять, ты бросила ту чашку – и у меня сорвало крышу».

Из-за пинков Шульц тоже метался. После одного из таких ударов девушка пожаловалась, что умирает от боли в животе. В той переписке Шульц просил прощения и каялся, что ненавидит себя за это.

По информации Ruhr Nachrichten, дело не всплывало именно из-за постоянных извинений Шульца. Не только словесных – в качестве компенсации Нико выплачивал бывшей девушке крупные суммы.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne; Gettyimages.ru/Christof Koepsel