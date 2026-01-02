Пономарев о 48 командах на ЧМ: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо? Какие-то острова Зеленого мыса. На тех, которые в лаптях играют, никто не будет ходить! Неинтересный турнир абсолютно»
Владимир Пономарев о ЧМ-2026: куда там 48 команд, неинтересный турнир.
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал новый формат проведения чемпионата мира.
ЧМ-2026 с участием 48 сборных пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
«Мне не нравится, что на чемпионате мира будет 48 команд. Ну куда, на фиг, такое дерьмо? Будут играть какие-то острова Зеленого мыса (Кабо-Верде – Спортс’‘), неинтересный турнир абсолютно.
На чемпионате мира должны играть только профессиональные хорошо подготовленные команды, а вот те, которые в лаптях играют... Да никто на них не будет ходить!» – заявил Пономарев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Газета.Ru»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости