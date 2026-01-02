Глушаков об отказе от алкоголя: «А зачем? Я мог себе позволить пиво. Выпьешь перед игрой бокал вина – хуже точно не будет. Можно не пить, не гулять, не курить – и умереть в 35-40 лет»

Денис Глушаков заявил, что никогда не думал о полном отказе от алкоголя.

Бывший полузащитник «Спартака » и сборной России Денис Глушаков высказался о своем отношении к алкоголю.

– Видели фотографию Роналду, в какой он находится физической форме? Хотите так же выглядеть?

– У всех свои цели. Он молодец, что следит за собой – ему это по кайфу. Главное – быть в нормальном состоянии и не зарастать жиром.

– Карпин говорил: «Раньше игроки пили, курили и играли, а сейчас ведут здоровый образ жизни и не играют». Ваше поколение сильно отличается по образу жизни от нынешнего, которое ведет здоровый образ жизни?

– Да, отличается, но нынешнему поколению это не помогает играть в футбол. Каждый сам знает свой организм.

Бывало, я чересчур следил за ним, но мне это не шло на пользу: ты думаешь обо всем, помимо футбола – меньше употребляешь сахар, следишь за сном и другими вещами. Но ты футболист и должен думать о футболе, голах и победах. Жесткий контроль над здоровьем – это одна из маленьких частиц, которая может тебе помочь.

– В чем вы себя ограничивали во время карьеры?

– Да ни в чем. Нормально готовился, мог позволить себе и пиво, но в разумном количестве. Если выпьешь перед игрой бокал вина, хуже точно не будет.

Гуренко рассказывал, что за день до игры Капелло [в «Роме»] разрешал игрокам съесть кусок мяса и выпить вина – люди выходили и нормально играли. Помогает много тренироваться.

– Вы бы смогли полностью отказаться от алкоголя?

– А зачем? Я не задумывался об этом. Какая цель?

– Не вредить здоровью.

– У каждого своя судьба. Можно не пить, не гулять и не курить – и умереть в 35-40 лет. А есть те, кто курит, играет в футбол – и живет до 90 лет. Все должно в меру, нельзя ни с чем перебирать, – сказал Глушаков.