  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков об отказе от алкоголя: «А зачем? Я мог себе позволить пиво. Выпьешь перед игрой бокал вина – хуже точно не будет. Можно не пить, не гулять, не курить – и умереть в 35-40 лет»
44

Глушаков об отказе от алкоголя: «А зачем? Я мог себе позволить пиво. Выпьешь перед игрой бокал вина – хуже точно не будет. Можно не пить, не гулять, не курить – и умереть в 35-40 лет»

Денис Глушаков заявил, что никогда не думал о полном отказе от алкоголя.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о своем отношении к алкоголю. 

– Видели фотографию Роналду, в какой он находится физической форме? Хотите так же выглядеть?

– У всех свои цели. Он молодец, что следит за собой – ему это по кайфу. Главное – быть в нормальном состоянии и не зарастать жиром.

Карпин говорил: «Раньше игроки пили, курили и играли, а сейчас ведут здоровый образ жизни и не играют». Ваше поколение сильно отличается по образу жизни от нынешнего, которое ведет здоровый образ жизни?

– Да, отличается, но нынешнему поколению это не помогает играть в футбол. Каждый сам знает свой организм.

Бывало, я чересчур следил за ним, но мне это не шло на пользу: ты думаешь обо всем, помимо футбола – меньше употребляешь сахар, следишь за сном и другими вещами. Но ты футболист и должен думать о футболе, голах и победах. Жесткий контроль над здоровьем – это одна из маленьких частиц, которая может тебе помочь.

– В чем вы себя ограничивали во время карьеры?

– Да ни в чем. Нормально готовился, мог позволить себе и пиво, но в разумном количестве. Если выпьешь перед игрой бокал вина, хуже точно не будет.

Гуренко рассказывал, что за день до игры Капелло [в «Роме»] разрешал игрокам съесть кусок мяса и выпить вина – люди выходили и нормально играли. Помогает много тренироваться.

– Вы бы смогли полностью отказаться от алкоголя?

– А зачем? Я не задумывался об этом. Какая цель?

– Не вредить здоровью.

– У каждого своя судьба. Можно не пить, не гулять и не курить – и умереть в 35-40 лет. А есть те, кто курит, играет в футбол – и живет до 90 лет. Все должно в меру, нельзя ни с чем перебирать, – сказал Глушаков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoДенис Глушаков
logoВалерий Карпин
logoСпартак
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Капелло
logoКриштиану Роналду
logoЗдоровье
Питание
еда
logoСергей Гуренко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мальдивы, Овьедо и лотерейные билеты. Легенды нашего футбола встретили Новый год
сегодня, 15:35
Кирилл Комбаров: «Сколько появилось полных детей и взрослых. Раньше – один-два на школу, сейчас – полкласса с избыточным весом. Все от сахара, булочек, чипсов, колы и прочей гадости»
сегодня, 11:34
«Спартак» получит по трусам, если вернуть ЛЧ и ЛЕ. 80-90% футболистов команды не соответствуют уровню клуба». Глушаков о красно-белых
сегодня, 08:12
Главные новости
«Кальяри» – «Милан». Модрич, Леау, Рабьо играют. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Аль-Наср» Роналду проиграл впервые в сезоне чемпионата Саудовской Аравии и может потерять 1-е место в случае победы «Аль-Хилаля»
17 минут назад
Роналду не забил в саудовской лиге впервые с сентября. 40-летний форвард «Аль-Насра» делит с Феликсом 1-е место в гонке бомбардиров
20 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
27 минут назадLive
Холанд, Бруну, Райс, Райя, Габриэл, Семеньо, Джеймс, Гехи – в сборной 2025 года АПЛ по версии фанатов
30 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума победил «Аль-Охдуд»
32 минуты назад
«МЮ» вряд ли подпишет Балеба в январе. Манкунианцам интересны Гомес из «Вулвс», Буадди из «Лилля» и Музакитис из «Олимпиакоса», помимо главных целей (Sky Sports)
42 минуты назад
Ловчев о возвращении России: «Оно будет зависеть от дружбы с США. Никто не будет слушать ФИФА и УЕФА, если все будет хорошо. Интерес к нашим игрокам появится сразу же»
57 минут назад
Пономарев о 48 командах на ЧМ: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо? Какие-то острова Зеленого мыса. На тех, которые в лаптях играют, никто не будет ходить! Неинтересный турнир абсолютно»
сегодня, 19:06
Мареска ушел из «Челси», не попрощавшись с игроками. Боссы клуба не планировали увольнять тренера до матча с «Борнмутом» (The Athletic)
сегодня, 19:00
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)
1 минуту назад
Чемпионат Испании. «Райо» против «Хетафе», «Барса» сыграет с «Эспаньолом» в субботу, «Реал» с «Бетисом» – в воскресенье
12 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Ланс» в гостях у «Тулузы», «Монако» Головина сыграет с «Лионом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Парижем» – в воскресенье
27 минут назадLive
Директор «Милана» Таре: «Мы не сомневаемся в Нкунку, он станет важным игроком. Фюллькруг привнесет силу, опыт и энтузиазм – этого нам не хватало»
30 минут назад
Булыкин об РПЛ: «Очень много игроков без мотивации. Деньги большие, зарплаты и трансферы раздуты. В Бельгии, Хорватии и Сербии слабые лиги, но футболисты прогрессируют в еврокубках»
сегодня, 18:54
Дембеле возглавил топ-100 игроков 2025 года во Франции от Get French Football News, Витинья – 2-й, Хакими – 3-й, Дуэ – 6-й, Хвича – 9-й. Головин не вошел в рейтинг
сегодня, 18:39
«Ливерпуль» за несколько млн евро купит 17-летнего защитника ростом 1,98 м. Ндукве перейдет из «Аустрии» летом – ему будет 18
сегодня, 18:06
«Фиорентина» арендовала у «Тоттенхэма» Соломона с правом выкупа. Вингер выступал за «Вильярреал» с лета
сегодня, 18:00
Тренер «Селтика» Нанси про 5 поражений в 7 матчах: «Журналисты «убивают» меня, это нормально, мы не добились нужных результатов. Я закрываю рот и принимаю это»
сегодня, 17:50
Ташуев о «Енисее»: «Команда в трех очках от стыков, а я думал в серединке. Моя ниша – спасать и выживать, видимо. Вторая задача – повысить уровень клуба»
сегодня, 17:48