Мареска ушел из «Челси», не попрощавшись с игроками. Боссы клуба не планировали увольнять тренера до матча с «Борнмутом» (The Athletic)

Энцо Мареска ушел из «Челси», не попрощавшись с игроками.

В раздевалке «Челси» после ничьей с «Борнмутом» (2:2) не было прощания с Энцо Мареской .

Мареска не появился на послематчевой пресс-конференции – вместо него выступил ассистент Вилли Кабальеро .

Как сообщает The Athletic со ссылкой на анонимные источники, итальянец после матча переоделся и ушел, не сказав своим игрокам ни слова. Первоначальные предположения о его болезни не оправдались. Осведомленные лица утверждают, что на тот момент Мареска был твердо настроен на уход.

В то же время терпение руководства «Челси» также иссякло после произошедшего. Клуб, который изначально планировал двухлетнюю оценку работы Марески, был готов завершить ее досрочно.

Футболисты «Челси» не знали, что именно происходит, но по дороге домой со «Стэмфорд Бридж» уже догадывались о происходящем. Вскоре они получили сообщение о том, что запланированное на среду восстановительное занятие, после которого должен был последовать выходной, заменяется на 2 дня отдыха.

31 декабря состоялись переговоры между агентом Марески Жорже Мендешем и «Челси» о его уходе. Некоторые источники сообщают, что Мареска сам подал в отставку, другие лица в «Челси» заявляют, что решение было принято клубом.

Утром в четверг руководители собрались, чтобы обсудить дальнейшие шаги. По сути, это была лишь формальность. Было проведено голосование, и оно было единогласным. В 12:15 по британскому времени на сайте клуба было опубликовано заявление о том, что «Челси » и Мареска «расстались по согласию сторон».

12 декабря стало известно, что он был признан тренером месяца АПЛ в ноябре. Однако к тому моменту уже произошли некоторые инциденты, которые привели к охлаждению отношений между тренером и руководством клуба.

«Челси» изначально планировали оценить работу Марески, как и многие другие аспекты в клубе, по окончании его второго сезона. Даже несмотря на возникшие проблемы, этот план оставался в силе вплоть до момента по окончании матча с «Борнмутом ».

Единственным вопросом после его ухода при действующем контракте еще на три с половиной года стал размер компенсации. Источники сообщают, что гонорар за контракт не будет выплачен полностью, а урегулирование не окажет негативного финансового влияния на клуб. Общая стратегия «Челси» – заключать с главными тренерами пятилетние контракты с возможностью досрочного расторжения на условиях, выгодных клубу, – останется в силе.