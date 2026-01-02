Булыкин об РПЛ: «Очень много игроков без мотивации. Деньги большие, зарплаты и трансферы раздуты. В Бельгии, Хорватии и Сербии слабые лиги, но футболисты прогрессируют в еврокубках»

Дмитрий Булыкин: в РПЛ много игроков без мотивации, раздуты зарплаты и трансферы.

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что многим футболистам Мир РПЛ недостает мотивации.

«В нашем чемпионате всего три-четыре топ-футболиста с российским паспортом, и то, без международных матчей это никому не интересно. Этим игрокам стоит попробовать свои силы в других европейских чемпионатах. Там они будут пытаться себя зарекомендовать, начнут прогрессировать, их уровень вырастет, и они будут получать большие деньги.

Всего есть две системы развития внутреннего чемпионата. Возьмем Бельгию, Хорватию, Сербию… В этих странах уровень лиги слабый, но при этом футболисты прогрессируют. Почему так? Все просто. Игрок начинает карьеру в маленьком клубе, дальше он переходит в клуб побольше. В итоге он оказывается в команде, которая принимает участие в еврокубках. Этот клуб продает игрока после удачного выступления. В итоге команда зарабатывает деньги, а футболист играет за рубежом. Так они и существуют. В этих странах национальная сборная выглядит очень солидно.

Второй вариант – пример Германии, Италии и Франции. Там платят большие деньги, но только если футболист хорошо играет и клуб добивается больших результатов. Отсюда мотивация всех сторон только растет.

В нашем случае очень много игроков без мотивации. Деньги в РПЛ очень большие, поэтому все раздувают зарплаты и трансферы. Хочется верить, что вектор развития РПЛ изменится в пользу первого варианта», – сказал Булыкин.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.