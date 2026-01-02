  • Спортс
Ловчев о возвращении России: «Оно будет зависеть от дружбы с США. Никто не будет слушать ФИФА и УЕФА, если все будет хорошо. Интерес к нашим игрокам появится сразу же»

Ловчев о возвращении России: все будет зависеть от дружбы с США.

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил перспективы возвращения российского футбола на международную арену.

«Ожидания от предстоящего года? Самое главное, что все потихонечку будет возвращаться. Гандбол выходит на какой-то уровень, лыжников возвращают.

Чемпионат мира же будет в Америке проходить, как бы там Трамп себя ни вел. Мне кажется, наше возвращение в футболе все равно будет зависеть от дружбы с США. Если все будет хорошо, никто не будет слушать ни ФИФА, ни УЕФА.

А как только мы вернемся в эту футбольную семью, сразу у всех появится интерес к нашим молодым талантливым игрокам. Думаю, этого стоит ожидать уже в следующем году», – сказал Ловчев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
Политика
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЧМ-2026
logoДональд Трамп
logoФИФА
logoЕвгений Ловчев
logoУЕФА
отстранение и возвращение России
