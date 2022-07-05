Нуну, Сетьен и Руди Гарсия приехали тренировать в Саудовскую Аравию. Почему именно туда?

Краткий экскурс.

Нуну Эшпириту Санту, которого в ноябре прошлого года уволили из «Тоттенхэма», неожиданно всплыл в Саудовской Аравии – португалец возглавил вице-чемпиона страны «Аль-Иттихад».

Чуть ранее в Саудовскую Аравию перебрались еще двое знаковых специалистов из Европы – Руди Гарсия и Кике Сетьен. Гарсия возглавил «Аль-Наср» (3-е место в высшей лиге), будет зарабатывать там 5,6 млн евро – хотя еще в сезоне-2019/20 доходил до полуфинала ЛЧ с «Лионом». Кике Сетьен же принял команду, которая в сезоне-2021/22 заняла 4-е место в чемпионате – «Аль-Шабаб». Будет получать 3,7 млн евро.

В конце июня ходили слухи, что Виктор Гончаренко может возглавить «Аль-Иттихад» или «Аль-Шабаб» – но слоты там заняли как раз Санту и Сетьен.

Примечательно, что до прихода Санту, Гарсии и Сетьена в чемпионате Саудовской Аравии не было ни одного тренера такого высокого уровня. Чем саудовская высшая лига привлекла внимание классных специалистов?

Чемпионат Саудовской Аравии – один из флагманов азиатского футбола

Российский арбитр Сергей Карасев в начале мая работал на одном из матчей чемпионата Саудовской Аравии, а перед этим рассуждал об уровне местной лиги.

«Уже четвертый раз еду судить игру чемпионата Саудовской Аравии. После мартовской игры могу сказать, что там очень приличный уровень. Думаю, первые три-четыре команды могли бы создать конкуренцию нашим лучшим клубам.

Когда мы были в 2015 году, то нам показалось, что уровень чуть пониже. Может, с годами это как-то меняется. У нас, например, отток иностранцев и уровень чуть падает, нежели это было в 2015-м и 2017-м. Все-таки легионеры привносят изюминку в чемпионат», – говорил Карасев.

Говоря о приличном уровне футбола, Сергей недалек от истины. В таблице коэффициентов Азиатской конфедерации футбола чемпионат Саудовской Аравии занимает уверенное первое место. Конкуренцию составляют чемпионаты Южной Кореи и Японии, остальные лиги сильно позади. Например, чемпионат Китая, который еще недавно кишел звездными игроками, лишь на седьмом месте.

Высокое место в иерархии азиатского клубного футбола подтверждают и выступления местных клубов в самом престижном турнире – Лиге чемпионов АФК. За последние 10 лет команды из Саудовской Аравии выходили в финал пять раз – правда, выиграли только дважды.

Местное издание Arab News характеризует чемпионат Саудовской Аравии так: «Саудовская профессиональная лига выглядит как азиатская версия АПЛ. В лиге много денег, а это значит, что клубы могут привлекать первоклассных игроков и тренеров. Лига конкурентоспособна, и лучшие местные игроки, как правило, остаются дома, а не уезжают за границу, что также помогает».

Активное развитие футбольной инфраструктуры внутри страны – к 2026 году в Саудовской Аравии построят 4 новых стадиона

На данный момент в Саудовской Аравии есть два стадиона, которые могут похвастаться большой вместимостью и широким техническим оснащением – Международный стадион имени короля Фахда в Эр-Рияде и Король Абдалла Спортс Сити в Джидде.

К 2026 году в стране появятся еще четыре новых арены в Джидде, Эр-Рияде и Даммаме – их строительство приурочено к Кубку Азии по футболу, который пройдет в Саудовской Аравии в 2027 году.

С помощью Saudi Vision 2030 – масштабной программы развития Саудовской Аравии во всех сферах жизнедеятельности – спортивная инфраструктура улучшается и на локальных уровнях. Сейчас во многих школах страны активно отстраиваются спортивные (в том числе и футбольные) сооружения, возведение которых раньше было невозможным из-за низкого уровня инвестиций в этой сфере.

Саудиты активизировались на европейском рынке – купили «Ньюкасл» и подписали Месси в качестве амбассадора

До недавнего времени Саудовская Аравия на европейском рынке вела себя не очень активно – особенно по сравнению с соседями из ОАЭ и Катара, которые еще в начале 2010-х завладели ценными активами в виде «Ман Сити» и «ПСЖ».

Все изменилось в ноябре 2021 года, когда Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел «Ньюкасл». За это время новые владельцы влили в клуб уже 207 млн евро – и вряд ли на этом остановятся.

В мае этого года Лионель Месси стал амбассадором Саудовской Аравии – это тоже менее важная веха в становлении арабской страны в качестве новой силы в мировом футболе. Аргентинец уже посетил мероприятия, связанные с его презентацией в качестве туристического лица страны.

Ахмед Аль-Хатеб, министр туризма Саудовской Аравии, прокомментировал приезд футболиста: «Рад приветствовать Месси в Саудовской Аравии. Мы рады, что вы познакомитесь с сокровищами Красного моря, посетите Jeddah Season и узнаете о нашей древней истории. Это не первый визит Месси в наше королевство, и он не станет последним!»

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Stu Forster, Gualter Fatia / Stringer; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO