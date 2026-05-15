Моуринью представят тренером «Реала» на следующей неделе. «Бенфика» получит компенсацию в 7 млн евро (Сorreio da Manhã)

Стало известно, когда «Реал» представит Моуринью новым тренером.

«Реал» представит Жозе Моуринью новым тренером на следующей неделе в Мадриде.

Накануне испанский клуб заключил сделку с «Бенфикой», которая получит за португальца компенсацию в размере 7 млн евро, сообщает Сorreio da Manhã.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

