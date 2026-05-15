  Моуринью представят тренером «Реала» на следующей неделе. «Бенфика» получит компенсацию в 7 млн евро (Сorreio da Manhã)
Моуринью представят тренером «Реала» на следующей неделе. «Бенфика» получит компенсацию в 7 млн евро (Сorreio da Manhã)

Стало известно, когда «Реал» представит Моуринью новым тренером.

«Реал» представит Жозе Моуринью новым тренером на следующей неделе в Мадриде.

Накануне испанский клуб заключил сделку с «Бенфикой», которая получит за португальца компенсацию в размере 7 млн евро, сообщает Сorreio da Manhã.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

📺 Почему Моуринью в «Реале» – это катастрофа? Мнение на ВидеоСпортсе’’ ⤵️

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Сorreio da Manhã
«Наша песня хороша, начинай сначала...»
судьба сделала Реалу подарок в лице Алонсо, чтобы создать новую империю. но... было решено потонуть в море инфантильности и слёз по былому...
что ж. не жалко.
Ответ KarimSmolov
Да зря погнали Хаби, вообще идиоты, три года бы дали, и в бар должен был быть боссом в раздевалке на тренировках и на поле, а так будут барахтаться вторыми неизвестно сколько.
Ответ KarimSmolov
Комментарий скрыт
Вода изо всех сил убегала от Реала, а он настырно догонял и пытался войти еще раз.
К зиме выкупать будут, а довольный Жозе поедет на пенсию , апельсины выращивать.
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Как говорили в институте - сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работатает на тебя.
Пока рубиться бабло, Жозе на пенсию не уйдет. Перекурит с полгодика а потом или снова ипотировать журналюг в какой нибудь европейский чемпионат второго эшелона...
Ответ Бартоломью
Надеюсь, это будет наш чемпионат
С столькими звёздами в команде Моуриньо через полгода будет искать "крысу" !!!
Ответ G-Dahuzi
че искать-то?
Куртуа же в Реале
Ответ Ronny92
на данный момент, Куртуа там самый нормальный
Моуринью при любом раскладе выигрывает. Либо докажет, что он не просто старый болтун, живущий прошлыми заслугами, либо в последний раз поднимет неустойку и по типу Анчелотти в сборную
Ответ Акер
В сборную Португалии - норм
Ответ Акер
Думаю в сб.Португалии он бы мог дать свой громкий финальный аккорд. Как ни крути, он всё таки до сих пор хороший кубковый тренер, а это то, что нужно сейчас сб.Португалии.
Бенфика клуб который и дворника может за миллионы продать ;) вот истиные торговцы.
Ответ Serh08
Что уж говорить о переводчике.
Настоящая золотая жила! :)
Ответ Serh08
А толку то?
Это ничем хорошим не закончится, скриньте.
Ответ Влад Буся
Абсолютно точно Маур это прошлый век...
Ответ Влад Буся
Да может и не закончится, но некую «взбучку» руководству Реала Моур может устроить спокойно. По крайней мере вектор развития команды может вновь пойдет в правильную сторону, ибо сейчас команда движется в сторону тупика из которого не так уж легко будет выехать
Сгорел сарай. , гори и хата. При всём уважении к Моуру ,Барселону Флика Реалу не обойти , отсюда ждем раздувание срача, скандалов, перекладывание ответственности и других конвульсий Реала, требуется капитальная перестройка, но Моуриньо уже не способен на это, так что пике Реала будет затяжным...и закончится всё выплатой неустойки Жозе.
Ответ Westmoreland
Мне как раз кажется, что в условиях нынешней Ла Лиги Маур может и титул выиграть. Барселона Флика - вовсе не какой-то великий титан. Они два сезона играют в чемпионате фактически без конкурентов - Реал самоуничтожается, особенно в этом сезоне, а Диего - это Диего. Еврокубки показывают, что они более чем уязвимы, серьезных денег на усиление у них все еще нет, а дальше могут начаться те же проблемы - у их главной юной звезды эго не хуже, чем у Мбаппе или Винисиуса.

Последняя нормальная гонка в Испании - сезон 20/21, дальше чемпионство постоянно падало с телеги и кто-то один, кто был в порядке или хотя бы более-менее адекватен, его подбирал. Если в Барсе начнутся травмы, проблемы условного Ямаля с тренером и т.д., Моуринью при минимальной стабилизации Реала вполне может и выиграть чемпионат. Ну это при условии, что он не совсем исписался.
Надеюсь, в контракт входило право бить футболистов электрошокером.
А мне интересно посмотреть. Удачи ему.
Ответ Name28
А мне интересно посмотреть. Удачи ему.
Хоть кто-то что-то доброе сказал
Первая пресс-конференция Моуриньо:

Представьте себе на минуту мир, в котором живёт крыса.
Этот мир крайне опасен.
Если бы сейчас крыса проскочила в дверь, вы бы встретили её враждебно?
Думаю, да.
А разве крыса вам что-нибудь сделала, чтобы вызвать вражду, с которой вы к ней относитесь?
Крысы разносят болезни. Они кусают людей.
Да, крысы вызвали эпидемию чумы, но это было довольно давно.
Предположу, что любую болезнь, которую может разносить крыса, может разносить и белка.
Вы согласны?
Да.
Однако, полагаю, к белкам вы относитесь лучше, чем к крысам, не так ли?
Да.
Но и те и другие - грызуны.
И, за исключением хвостов, похожи, не так ли?
Это интересная мысль, герр полковник.
Какой бы интересной она не была, она ничуть не меняет ваши чувства.
Если прямо сейчас сюда войдёт крыса, вряд ли вы налили бы ей в блюдечко вашего замечательного молока.
Наверное, нет.
Да уж, не думаю.
Вы не любите крыс.
Не знаете почему, но не любите.
Просто они вам не нравятся.
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
14 мая, 09:50
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
14 мая, 09:25
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
14 мая, 05:55
