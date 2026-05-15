Стрепетов о натурализации Вендела: «Если выходит просто поиграть в бразильский футбольчик, то зачем ему паспорт? Когда он в порядке, это лучший центрхав РПЛ»

Алексей Стрепетов высказался о возможной натурализации хавбека «Зенита» Вендела.

«Желание в оформлении российского паспорта должно идти от самого Вендела, а не руководства «Зенита». Если он хочет остаться в клубе, приносить пользу, то да, паспорт нужен. Должна быть личная энергия, заряженность на это. Он только сам к этому может прийти: «Я остаюсь или отпустите меня, я хочу домой». После слов, что он хочет продолжить выступление за «Зенит», можно действовать.

Мы все знаем, как Вендел играет. Когда он в порядке, то это лучший центральный полузащитник лиги. А если он выходит просто поиграть в бразильский футбольчик, то зачем ему паспорт?

Сейчас у него игра очень разноплановая. Он то яркие матчи проводит, то матчи, где читается, что он хочет домой. Думаю, он сам не определился со своим будущим. Он должен серьезно подумать над этим вопросом. Мы хотим видеть Вендела , который играет с желанием», — сказал бывший футболист «Зенита ».