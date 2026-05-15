17

Стрепетов о натурализации Вендела: «Если выходит просто поиграть в бразильский футбольчик, то зачем ему паспорт? Когда он в порядке, это лучший центрхав РПЛ»

Алексей Стрепетов высказался о возможной натурализации хавбека «Зенита» Вендела. 

«Желание в оформлении российского паспорта должно идти от самого Вендела, а не руководства «Зенита». Если он хочет остаться в клубе, приносить пользу, то да, паспорт нужен. Должна быть личная энергия, заряженность на это. Он только сам к этому может прийти: «Я остаюсь или отпустите меня, я хочу домой». После слов, что он хочет продолжить выступление за «Зенит», можно действовать.

Мы все знаем, как Вендел играет. Когда он в порядке, то это лучший центральный полузащитник лиги. А если он выходит просто поиграть в бразильский футбольчик, то зачем ему паспорт? 

Сейчас у него игра очень разноплановая. Он то яркие матчи проводит, то матчи, где читается, что он хочет домой. Думаю, он сам не определился со своим будущим. Он должен серьезно подумать над этим вопросом. Мы хотим видеть Вендела, который играет с желанием», — сказал бывший футболист «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Вендел почти в каждом матче один из лучших, и когда хочет играть и когда ленится. Вот такой вот прикол.
Ответ Nogoi89
Просто когда он ленится - он один из лучших в матче, а когда не ленится (как в апрельских матчах), то он лучший - с отрывом. С тем же Локо играли - Вендел просто божил, показывал футбол на две головы выше остальных.
Ответ Александр М._1116613766
Согласимся. Примерно так)
надеюсь, Вендел не тупой как некоторые, и понимает, что если и уходить из Зенита, то либо к арабам за большие деньги, либо в очень большой топ-клуб, аля ПСЖ Сафонова, в остальных случаях это абсолютно бессмысленная затея, т.к. Зенит даёт всё, что нужно классному футболисту, и условия отличные, и титулы вроде пока есть
Ответ westport70
Тем более здесь у него есть возможность поиграть не в бразильский футбольчик,а в русский футболище.
Ответ Jim Morisson
в России всё можно, и в бразильский футбольчик тоже поиграть можно, тем более что у него навалом партнёров-латиноамериканцев
Спасибо Венделу - вписал себя в историю РПЛ золотыми буквами, один из лучших игроков, что я видел в лиге. Если останется не расстроюсь, но надеюсь, что летом его получится уже продать.
