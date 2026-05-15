Суперфинал Кубка «Спартак» – «Краснодар» посетят не более 70 000 зрителей – максимально разрешенная вместимость «Лужников»

Суперфинал Кубка «Спартак» – «Краснодар» посетят не более 70 000 зрителей.

Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить Суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком » и «Краснодаром », который пройдет 24 мая в «Лужниках».

«По сравнению с прошлым годом максимально разрешенная вместимость стадиона установлена на отметке порядка 70 тысяч зрительских мест», — сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

Вместимость «Лужников» составляет 81 000 мест.