  • Суперфинал Кубка «Спартак» – «Краснодар» посетят не более 70 000 зрителей – максимально разрешенная вместимость «Лужников»
Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить Суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром», который пройдет 24 мая в «Лужниках».

«По сравнению с прошлым годом максимально разрешенная вместимость стадиона установлена на отметке порядка 70 тысяч зрительских мест», — сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

Вместимость «Лужников» составляет 81 000 мест.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16883 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Сайт продажи билетов делали дети нескольких отцов, других слов нет.
В жизни не поверю, что такой спрос был лютый. Такой, что аж за час все раскупили, а потом из-за ажиотажа сайт прилег на 6 часов. Доходишь до оплаты - ой, билет уже куплен. И так по кругу. Зато у нас очередь там на вход на сайт, мы ж капец сайт билетов чемпионата мира, не иначе.
Просто это Спартак играет…уверен что если бы финал был с другой командой то такого ажиотажа не было бы
Бардак и ажиотаж с продажами билетов вообще не удивил, так как был ожидаем. Всеми ожидаем, кроме организаторов продаж. Люто бесит другое. Что настоящим болельщикам, тем, кто регулярно ходит и даже тем, кто регулярно смотрит матчи Спартака, билетов бы хватило без особого ажиотажа. НО! Есть куча народа, вся эта (нехорошее слово), которым что на Спартак, что на Краснодар плевать, но это ж крутое мероприятие, которое они просто обязаны посетить и сделать там кучу фоток, чтоб хвастаться потом: "А я там был". Все эти блогеры-хреногеры со своими утиногубыми подружками и пр, и пр, и пр... И таких будет полстадиона (а то и больше). А спроси его, на каком месте Спартак, он и не скажет даже.
Согласен. Считаю, что Спартак своих болельщиков просто кинул. Владельцы абонементов вчера "якобы" имели приоритетное право на выкуп до 18.00. На деле никто ничего купить не смог. Почему нельзя было зарезервировать квоту и реализовать хотя бы несколько трибун через свой сайт владельцам абиков.
Ну по факту претензии-то не к блогерам-хреногерам, утиногубым подругам и пр.псевдобомонду. Они тоже могут быть на стадионе, если у них есть билет. Претензии к клубу, который, положив с прибором на болельщиков, допустил барыг до билетов, а барыга уже заработает на том, на ком можно заработать, хоть на олдовом фанатае, хоть на утиногубой подруге. Да и напрямую клуб я думаю много кого пригласил их тех, кто на стадионе бывает по очень большим праздникам.
На сайте билетов нет, зато на Авито их полно по сумасшедшим ценам!
Фан айди по идее, должен бороться с перекупами. Если у тебя билет куплен не на твой фан айди, то тебя система не должна пропускать и ты даже на территорию стадиона не должен попадать. То есть должна быть привязка билета к фан айди и система это должна считывать. А сейчас получается что на территорию стадиона ты проходишь по фан айди, а на сам стадион по билету.
Вот он отличный повод для работы журналиста, но спортс публикует комментарии порнушниц и ищет диванного эксперта на ЧМ, это важнее видимо.
Ну наконец-то осветили данную тему, а то вчера целый день тишина. Также как и все не смог ничего купить, хотя целый день был у монитора.
Зато на авито и в телеграм каналах перекупов уже вагон билетов.
У меня вот вопрос, при наличии FanID можно отследить барыг, которые пачками передают билеты. Почему это никто не делает?
перекупы уже затарились, fan ID создали якобы для того, чтобы с ними бороться, в том числе. в итоге победили только активных болел, уронили посещаемость.... Лавров про таких сказал четко и ясно.
Лавров скажет это людям, которые ввели и одобрили fan id?
думаю нет, ему фан айди не нужен))
Перекупы всё скупили и это не случайность, а организованно всё специально таким образом, прогнившая рфс во всей красе.... Ну и что сказать, какие могут быть вопросы по самой популярной команде страны?? 3 года подряд билеты валялись на дороге и никому не нужны были, а организаторы плакали, когда вылетал Спартак.....
Будет жарко! Спартаку победы!
я худею почему все ушло на перекупов с Авито,сам пытался весь день и итог все заняты
Страна у нас такая - купи/продай. Странно было бы предпологать, что сделают всё для людей. Хотя, где там наш Алёшка Терминатор??? Он заявил, что всегда на стадион как-то попадает.
А, пардон, перепутал. Он на голимую "открывашку" пролазит. Туда любой сброд проходит. Но Лужники, это отдельная планета. Я сам там был неоднократно. Мощь! Супер стадион!
суперпупермегаультрафинал кубка
С сотой попытки купил билет на самый последний ряд. Бардак конечно с продажами
