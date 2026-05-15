5

Тренер Тринидада и Тобаго: «Россия — страна с сильной футбольной культурой, качественной инфраструктурой и игроками очень хорошего уровня»

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой России.

Игра пройдет 9 июня в Калининграде.

— Почему вы решили сыграть со сборной России?

— Россия — страна с сильной футбольной культурой, качественной инфраструктурой и игроками, выступающими на очень хорошем уровне. Для многих наших молодых и местных футболистов такие возможности крайне важны для их роста, зрелости и понимания требований международного футбола.

Матчи вдали от дома, в другой среде также помогают проверить характер, дисциплину и способность команды адаптироваться. Именно такие игры помогают нам ментально и тактически готовиться к предстоящим вызовам в отборе на чемпионат мира и других крупных турнирах.

Мы уважаем приглашение и гостеприимство, оказанное нам, и считаем, что этот матч может пойти на пользу обеим командам с точки зрения футбольного развития. Международный футбол — это про выстраивание отношений, получение опыта и постоянное совершенствование, и именно с таким настроем мы подходим к этой игре, — сказал Кинг.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Тринидад и Тобаго-страна с сильной футбольной культурой,качественной инфраструктурой и игроками очень хорошего уровня…
