  ЦСКА оштрафован на 240 000 рублей по итогам матча со «Спартаком» из-за поведения фанатов, красно-белые – на 200 000
ЦСКА оштрафован на 240 000 рублей по итогам матча со «Спартаком» из-за поведения фанатов, красно-белые – на 200 000

ЦСКА и «Спартак» наказаны штрафами по итогам матча между собой.

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА по итогам финала FONBET Кубка России в Пути регионов (1:0).

За скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оба клуба выплатят по 100 000 рублей.

За использование зрителями пиротехнических изделий красно-белые оштрафованы на 100 000, армейцы – на 40 000.

Также за публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера ЦСКА выплатит 100 000 рублей.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
Правильно. Фанаты пришли на стадион, устроили шоу, каких не было 100 лет. А КДК против. На матче должно быть тихо как в опере. И желательно народу поменьше. Поэтому решили отжать пол-лимона.
А за пиротехнику, интересно, как штраф считали? Фаны Спартака с фаерами, а Фаны ЦСКА с бенгальскими огнями?
Ответ Максим Лемаев
Там вроде в зависимости от рецидива, от матча к матчу. С каждым новым разом увеличивают сумму штрафа.
Ответ Танович
Я был на стадионе и слышал что на трибуне Спартака ещё шумовые петарды взрывали. Может это повлияло
Получается фанаты коней на 40 000 рублей дороже оскорбляли Спартачей)
Нормально. Сэкономили на бонусах за голы Гонду, на штраф хватит.
а почему ЦСКА больше заплатили?
vae victis?
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Переругали Спартак(
смешные суммы- они на ствднте только с одной палатки хот-догов столько заработают
