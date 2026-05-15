ЦСКА оштрафован на 240 000 рублей по итогам матча со «Спартаком» из-за поведения фанатов, красно-белые – на 200 000
ЦСКА и «Спартак» наказаны штрафами по итогам матча между собой.
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА по итогам финала FONBET Кубка России в Пути регионов (1:0).
За скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оба клуба выплатят по 100 000 рублей.
За использование зрителями пиротехнических изделий красно-белые оштрафованы на 100 000, армейцы – на 40 000.
Также за публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера ЦСКА выплатит 100 000 рублей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
