ЦСКА оштрафован на 240 000 рублей по итогам матча со «Спартаком» из-за поведения фанатов, красно-белые – на 200 000

ЦСКА и «Спартак» наказаны штрафами по итогам матча между собой.

КДК РФС оштрафовал «Спартак » и ЦСКА по итогам финала FONBET Кубка России в Пути регионов (1:0).

За скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оба клуба выплатят по 100 000 рублей.

За использование зрителями пиротехнических изделий красно-белые оштрафованы на 100 000, армейцы – на 40 000.

Также за публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера ЦСКА выплатит 100 000 рублей.