Запоминайте: «Рома» – «Фейеноорд». Первый финал в истории Лиги конференций

В Риме и Марселе определились первые финалисты в истории Лиги конференций. Обладатель трофея определится в матче между «Ромой» и «Фейеноордом».

Моуринью дожал «Лестер»

Римляне в первой игре увезли 1:1 из Лестера, а дома достаточно быстро повели в счете. На 11-й минуте Тэмми Абрахам выпрыгнул выше всех при розыгрыше углового, прервав 4-матчевую безголевую серию.

У Тэмми 9 голов в 12 матчах Лиги конференций. Среди англичан больше в еврокубках за сезон забивали лишь двое: Алан Ширер (11 голов в Кубке УЕФА-2004/05) и Стэн Боулс (11 голов в Кубке УЕФА-1976/77).

«Фейеноорд» выстоял в Марселе, выжали нулевую ничью

Если в первой игре команды выдали яркий полуфинал с пятью голами (голландцы победили 3:2), то в ответке болельщики так и не увидели мячей. «Марсель» поддавливал больше (владение 64% на 36%, 11:7 по ударам), но дальше идет клуб из Роттердама.

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• Финал 25 мая примет столица Албании – Тирана. Победитель турнира в следующем сезоне автоматически попадет в групповой этап Лиги Европы. Вероятно, команды без проблем пройдут туда через чемпионаты, так что главная мотивация – трофей.

• Жозе Моуринью может стать первым тренером, которому покорятся все три действующих еврокубка – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.

• В решающем матче определится не только обладатель трофея, но и лучший бомбардир. Прямо сейчас с 10 голами в гонке лидирует Сирил Дессерс – бельгийский нападающий «Генка», который выступает на правах аренды за «Фейеноорд». У Абрахама, как мы помним, 9 мячей.

В гонке ассистентов по 4 голевые у пяти игроков, в том числе у голландца Рика Карсдорпа из «Ромы» и колумбийца Луиса Синистерра из «Фейеноорда». Еще одно противостояние будущего финала.

• «Рому» и «Фейеноорд» давно ждали в финале еврокубков. Голландцы в последний раз выходили в 2002-м, когда они выиграли Кубок УЕФА. Римлян не было в решающем матча аж с 1991 года, когда они в финале Кубка УЕФА проиграли по сумме двух матчей «Интеру».

Фото: REUTERS/Alberto Lingria