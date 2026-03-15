Слот после 1:1: «Все моменты «Тоттенхэма» возникали после забросов и подборов, а «Ливерпуль» не реализовал свои шансы. Мы слишком много пропустили, чтобы набрать привычное количество очков»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о проблемах в игре команды после ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1).
«Снова на последней минуте, снова после того, как мы могли забить сами, и вновь мы покидаем поле с разочаровывающим результатом. Наши пропущенные голы концовке не всегда одинаковы. Невозможно сравнивать рикошет «Вулвс» с сегодняшним ударом [Ришарлисона]. Все моменты соперника возникали благодаря забросам и подборам, и у нас не получалось быстро возвращать мяч. Последние 20 минут мы проводили контратаки, но не смогли реализовать эти моменты. В нынешнем сезоне пропущенные на последних минутах голы совершенно не удивляют.
Мы все время не можем реализовать те моменты, которые создаем. В нашей игре есть моменты, которые определенно нужно улучшить, именно поэтому мы находимся в таком положении.
Мы слишком много пропустили, чтобы набрать то количество очков, к которому привыкли я и этот клуб. У нас очень хорошие атакующие качества, но если вы не забиваете достаточно, то нужно сохранять ворота в неприкосновенности, а в этом сезоне у нас недостаточно хорошо это получалось», – сказал Слот в интервью Sky Sports.
Пора уходить, пока Алонсо ещё свободен. Нет сил смотреть на такой футбол: все уже устали…
В прошлом году сошлись звезды и мы стали чемпионами - в этом году ударились об реальность, которую нужно менять!
Все равно как играл ТТХ и как он забил , если ливер не смог обыграть проблемный ТТХ с его составом , тут большие вопросы к тренеру.
Все таки был прав на счет Слота , в прошлом году выиграл АПЛ благодаря тому составу , который Клопп оставил