Слот после 1:1: «Все моменты «Тоттенхэма» возникали после забросов и подборов, а «Ливерпуль» не реализовал свои шансы. Мы слишком много пропустили, чтобы набрать привычное количество очков»

Арне Слот: «Ливерпуль» слишком много пропустил, чтобы набрать привычные очки.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о проблемах в игре команды после ничьей с «Тоттенхэмом » (1:1).

«Снова на последней минуте, снова после того, как мы могли забить сами, и вновь мы покидаем поле с разочаровывающим результатом. Наши пропущенные голы концовке не всегда одинаковы. Невозможно сравнивать рикошет «Вулвс» с сегодняшним ударом [Ришарлисона ]. Все моменты соперника возникали благодаря забросам и подборам, и у нас не получалось быстро возвращать мяч. Последние 20 минут мы проводили контратаки, но не смогли реализовать эти моменты. В нынешнем сезоне пропущенные на последних минутах голы совершенно не удивляют.

Мы все время не можем реализовать те моменты, которые создаем. В нашей игре есть моменты, которые определенно нужно улучшить, именно поэтому мы находимся в таком положении.

Мы слишком много пропустили, чтобы набрать то количество очков, к которому привыкли я и этот клуб. У нас очень хорошие атакующие качества, но если вы не забиваете достаточно, то нужно сохранять ворота в неприкосновенности, а в этом сезоне у нас недостаточно хорошо это получалось», – сказал Слот в интервью Sky Sports.