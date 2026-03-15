  Слот после 1:1: «Все моменты «Тоттенхэма» возникали после забросов и подборов, а «Ливерпуль» не реализовал свои шансы. Мы слишком много пропустили, чтобы набрать привычное количество очков»
Слот после 1:1: «Все моменты «Тоттенхэма» возникали после забросов и подборов, а «Ливерпуль» не реализовал свои шансы. Мы слишком много пропустили, чтобы набрать привычное количество очков»

Арне Слот: «Ливерпуль» слишком много пропустил, чтобы набрать привычные очки.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о проблемах в игре команды после ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Снова на последней минуте, снова после того, как мы могли забить сами, и вновь мы покидаем поле с разочаровывающим результатом. Наши пропущенные голы концовке не всегда одинаковы. Невозможно сравнивать рикошет «Вулвс» с сегодняшним ударом [Ришарлисона]. Все моменты соперника возникали благодаря забросам и подборам, и у нас не получалось быстро возвращать мяч. Последние 20 минут мы проводили контратаки, но не смогли реализовать эти моменты. В нынешнем сезоне пропущенные на последних минутах голы совершенно не удивляют.

Мы все время не можем реализовать те моменты, которые создаем. В нашей игре есть моменты, которые определенно нужно улучшить, именно поэтому мы находимся в таком положении.

Мы слишком много пропустили, чтобы набрать то количество очков, к которому привыкли я и этот клуб. У нас очень хорошие атакующие качества, но если вы не забиваете достаточно, то нужно сохранять ворота в неприкосновенности, а в этом сезоне у нас недостаточно хорошо это получалось», – сказал Слот в интервью Sky Sports.

Источник: BBC
Мужик спасибо за прошлый сезон, но это уже финиш!

Пора уходить, пока Алонсо ещё свободен. Нет сил смотреть на такой футбол: все уже устали…

В прошлом году сошлись звезды и мы стали чемпионами - в этом году ударились об реальность, которую нужно менять!
Ответ Paolo Kochergini
Мужик спасибо за прошлый сезон, но это уже финиш! Пора уходить, пока Алонсо ещё свободен. Нет сил смотреть на такой футбол: все уже устали… В прошлом году сошлись звезды и мы стали чемпионами - в этом году ударились об реальность, которую нужно менять!
Не звезды сошлись , а принял золотой сундук от Клоппа
Ответ Kien_6
Не звезды сошлись , а принял золотой сундук от Клоппа
Который когда что -то выигрывал последний раз?
Спасибо за прекрасную аналитику, можете продолжить ее давать в телефонном режиме сразу по возвращению в Нидерланды.
Опять забросы и подборы бормотал во сне Арне Слот...
АРНЕ СЛОТ! АРНЕ СЛОТ! АРНЕ СЛОТ! НАНА НАНА НАНАНА!!!!!!!!!
Честно говоря тошно слушать его оправдания!!!
Иди тренируй в Голландии, там ты про футбол и как там играть нужно лучше шаришь 🤡🤡🤡
Старик, ты в АПЛ, тут всегда так было. И то что Гвардиола пришел и заставил всех играть низом, не говорит о том, что так всегда было и будет. Самая динамичная игра, самый трудный календарь, в футболе всегда будет очень многое завязано на физике лонгболлах
Все моменты произошли потому что тренер бездарен и развалил великолепную команду!
Я конечно осознаю что мыслю задним умом, но если бы этот сезон с этим составом начинал Клопп, то у него были бы существенные шагсы на победу в Апл. Потому что я давно не помню чтобы в лиге не было очевидного фаворита.
Ответ Салауат Нуралиев
Я конечно осознаю что мыслю задним умом, но если бы этот сезон с этим составом начинал Клопп, то у него были бы существенные шагсы на победу в Апл. Потому что я давно не помню чтобы в лиге не было очевидного фаворита.
Позапрошлый сезон?)
Можно рассуждать о чем угодно , но в этом матче было все на стороне Ливерпуля. Играют у себя дома , состав более чем боевой если сравнить с ТТХ.
Все равно как играл ТТХ и как он забил , если ливер не смог обыграть проблемный ТТХ с его составом , тут большие вопросы к тренеру.
Все таки был прав на счет Слота , в прошлом году выиграл АПЛ благодаря тому составу , который Клопп оставил
