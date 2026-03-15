Лапорта побеждает на выборах президента «Барсы», согласно экзитполам. Данные Mundo Deportivo говорят о 59% голосов за Жоана, TV3 – о 66,6
Лапорта побеждает на выборах президента «Барсы» с солидным отрывом.
По данным экзитпола TV3, Жоан Лапорта побеждает на выборах президента «Барселоны» с 66,6% голосов, Виктор Фонт набрал 30,9%.
Согласно опросу мнения 400 членов клуба, проведенному Mundo Deportivo, 235 человек (58,75%) заявили, что проголосовали за действующего президента. 28,5% опрошенных (114 человек) сообщили, что поддержали Виктора Фонта.
При этом 7,25% бюллетеней оказались пустыми (29), а 5,5% (22 человека) не стали высказывать свою позицию.
Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Лапорта к слову никаких сказок в этот период не давал и громких заявлений вроде "мы купим любого игрока " не делал.Так что ты облажался
Что ж, возвращения Месси в качестве игрока Барсы мы значит не увидим. Но тут есть свои плюсы - Флик продолжит работать с командой, которая способна на многое.
Этот клуб ждет хорошее будущее, пока враги и завистники будут скалиться со стороны🤡
Вперед к большим победам!