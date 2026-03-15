  • Брейдо о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Челестини должен был остаться в стороне, когда игроки пошли стенка на стенку? Талалаев показывал жесты, пальчиком тыкал – давайте об этом говорить»
Брейдо о стычке в матче с «Балтикой»: ЦСКА повелся на провокацию.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал стычку в концовке матча против «Балтики».

В матче 21-го тура Мир РПЛ армейцы уступили со счетом 0:1. В концовке матча тренер калининградцев Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Я немного удивлен, что это обсуждалось. На мой взгляд, а я говорю с точки зрения человека, который стоял от этого момента в 10 метрах, мы видим, что Талалаев провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, и пошла практически ситуация стенка на стенку. Игроки начали все толкаться. Что в этом моменте делать Челестини? Оставаться в стороне и стоять руки в боки? Ни один лидер коллектива не может так поступить.

Мы посмотрели техническую запись. Челестини спокойным шагом пришел, чтобы попытаться поговорить, разобраться. И после этого товарищ Нагайцев, ассистент Талалаева, дважды довольно в агрессивной манере толкает Фабио. Не то, как он сказал во флеше, что «попросил покинуть техническую зону». Это было совсем не так. После этого Челестини спокойно отходит к судье, возвращается к себе, потасовка по большому счету завершена. И возобновляется по новой после того, как Челестини получает красную карточку. За что?

А после этого Андрей Викторович показывал жесты, пальчиком тыкал Фабио. Что‑то там в подтрибунном помещении пытался сделать. Давайте об этом говорить. В какой раз Талалаева вызывают на КДК? В пятый раз за сезон? Сколько красных карточек? Честно говоря, мне казалось, что двух мнений быть не может.

Наша проблема, что мы повелись на провокацию. Но оценивать этот эпизод с какой‑то другой точки зрения просто нельзя, по‑моему», – сказал Брейдо.

ЦСКА обжалует удаление Челестини в матче с «Балтикой»: «С его стороны не было агрессии. Фабио шел успокоить ситуацию»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
187 комментариев
Кстати, Нагайцева тоже должны были удалять. Даже по сравнению с Челистини, этот жиробас активно участвовал, толкался, орал, руки распускал.
Плюсую комментарий, хотелось бы продвинуть такое мнение.
Тогда удалить надо было весь тренерский штаб и запасных ЦСКА, которые примчались в техническую зону Балтики в конфронтационной манере. Согласно правил футбола - это удаления
Вот я не понимаю, Талалаев много говорил, после своего поступка. Чего-то с Гаичем, с Акинфеевым обсуждал. Мне реально просто интересно, что можно сказать в качестве аргументации, когда ты тупо, на всю футбольную страну совершил провокацию? Чисто с точки зрения психологии даже. Защищаться можно, когда есть какая-то своя правда. На чем можно было тут стоять, я не понимаю. 🤷🏻Причём забавно вспомнить, как Талалаев обиделся, что Бубнов с ним на "ты" 😁.
Комментарий скрыт
Ну то, что болельщик локо защищает талалая не удивляет. Все по баринову плачетесь?)
Талалаеву удобнее с трибуны за игрой наблюдать. Другого объяснения его поведению у меня нет. Минимум 4 матча ему дадут, а то и 6.
Другое объяснение - у него проблемы с самоконтролем и ему нужна помощь специалистов. Безотносительно футбола он ведет себя ненормально.
Комментарий скрыт
"Талалаев провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, и пошла практически ситуация стенка на стенку. " тут пропущен важный момент... Талалаев провоцирует ситуацию - да. Дальше начинается заваруха - да. А между этим мелкий нюанс - игрок ЦСКА кидается на тренера Балтики и позволяет себе физический контакт с ним... Ну, такая вроде бы мелочь, но штаб цска почему-то ее игнорирует упорно...
кидается , на ровном месте, как злая собака просто. Даже криштиану не удержался в свое время и толкнул самого Пепа за такое, вы тут че святых включаете? Игрок цска то толкнул, но вся провокация ситуации от Балтики. Эту цепочку можно долго продолжать , талалев просто выбил, а игрок просто его толкнул, сплошная святая простота, а дальше пусть его скамейка дружно не выбегает и не начинает толкучку и возможно ограничилось бы желтыми игроку и тренеру. Че они выбежали то, а?
если бы и в бубен зарядил, все бы поняли
Когда вы говорите, Кирилл, такое ощущение, что вы брейдите.
Такое ощущение что вы Брейдо
Комментарий удален пользователем
Талалаев должен следующими матчами руководить дистанционно … из дурки!!!
Уже всё решили он будет в клетке сидеть возле скамейки запасных и от туда руководить. Дурка отказалась брать пациента!
"Что в этом моменте делать Челестини? Оставаться в стороне и стоять руки в боки?"

Там Брейдо свое выступление начал с того, что находился в 10 метрах от Талалаева. Но в потасовку не пошел. Т.е. оказывается опция "оставаться в стороне и стоять руки в боки" Брейдо не только понятна, но и является руководством к действию. Так что вопросы непонятны.

Ну а по сути, Талалаев спровоцировал - армеец глупо поддался, а дальше уже пошла малоконтролируемая коллективная толкотня. И Челестини ее конечно своим приходом лишь усугубил. А так и ЦСКА и Балтика итогом должны быть довольны. Так как там могли быть десяток ЖК и несколько КК, а отделались легким испугом, судья не стал нагнетать. Талалаева наказать за жесты, Челестини стандартный матч отдохнуть и объяснить своим игрокам, что такие типа поиски справедливости как у Кармо команде только вредят. Для этого судья есть. А так физический конфликт начал именно армеец.
Ну Брейдо и не лидер коллектива
Да это демагогия, лидер/не лидер. Помогло типа лидерское поведение Челестини? Ничуть. В этой ситуации в принципе если бы не жесты Талалаева, за что ему должно отдельно прилететь, на ЦСКА вины гораздо больше. Действие Талалаева это просто затяжка игры, да чересчур демонстративная, с элементом провокации, но это просто ЖК. А вот толкать чужого тренера и предсказуемо вызвать тем самым массовую потасовку это надо додуматься. И Челестини своим походом в чужую техническую зону только подбросил дров в костёр. Так что ЦСКА должен быть доволен, что отделался КК Челестини. Там могла быть КК Кармо, целая россыпь жёлтых, которые сказались бы в концовке чемпионата, а вместо этого тренер один матч с трибуны посмотрит и указания по телефону будет давать. Так что оправдания Брейдо так себе смотрятся, судья их команду вполне себе пожалел.
Игроков Цска просто не должно было быть в технической зоне Балтики и Челестини должен был их оттуда убрать, а не прыгать там.
На самом деле он и пошел убрать, но подбежал Нагайцев и толкнул его в грудак.
Его местонахождение во время футбольного матча ограничено линиями технической зоны.
Талалаев идеальный тренер для медиалиги
В матче с Зенитом Талалая предусмотрительно усадили на трибуны, дав дисквалификацию ... А то бы он на лавке зажег после отмененного гола в ворота Зенита. А сейчас идеальная ситуация опять для Зенита : ЦСКА потерял очки, и ЦСКА и Балтика следующие матчи проведут без ГТ на скамейках ... Станкович, Талалаев, Челестини получили в этом сезоне КК ... очень скоро и Мусаев в этом списке окажется. А Зенит и дальше будет безнаказанно бить соперников локтем в лицо, ногой в живот, голы в ворота Зенита будут отменять , регулярные пенальти в ворота соперников Зенита ( теперь уже по 2 за матч ) ... А в студии Газпром Медиа будут сокрушаться : чего это тренеры такие невыдержанные ... брали бы пример с Сергея Богданыча ... Второй юбилейный сезон Зенита просто запредельный по грязи и использованию судейско-административного ресурса питерскими
Даже сюда Зенит умудрился приплести. Красавец 😁
Миллер позвонил Талалаеву и попросил выбить мяч на трибуны.
Защитник ЦСКА Виктор о поведении Талалаева: «Хотели ввести мяч как можно быстрее, но тренер «Балтики» выбил его на трибуну. Некрасивый жест, это плохой пример для других»
вчера, 16:36
Глава попечительского совета «Балтики» об удалении Талалаева с ЦСКА: «Андрей Викторович не понял, почему это красная, а не желтая. Будем подавать апелляцию»
вчера, 15:42
Талалаеву грозил бан на 3 месяца – но пропустит максимум 2 матча
вчера, 15:00
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
7 минут назад
Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»
21 минуту назад
Мостовой про Талалаева: «Я бы посильнее Челестини взорвался. Андрея надо дисквалифицировать на 2-3 матча. Зачинщиком потасовки был именно тренер «Балтики»
24 минуты назад
Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
34 минуты назад
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
36 минут назад
Лапорта о Месси: «Двери «Барсы» для Лео открыты, если он захочет приумножать ее величие. Он будет связан с клубом так, как захочет»
48 минут назад
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
49 минут назад
Черданцев о «Спартаке» против «Зенита»: «Сетовать на судейство при нуле ударов в створ – последнее дело, не арбитр мешает бить по воротам. Пусть ЭСК оценит работу Карасева»
сегодня, 12:55
Юрист об обвинении Секача в убийстве: «Вплоть до пожизненного, если не признают душевнобольным. Сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины сильно не поможет»
сегодня, 12:22
КДК рассмотрит удаления Талалаева и Челестини, оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» и «Спартака» и неспортивное поведение игрока «Динамо» Рубенса
сегодня, 12:11
«Челси» об условном трансферном бане за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»
1 минуту назад
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
сегодня, 11:37
«РБ Лейпциг» подписал Райтца за 20+3 млн евро. Вице-капитан «Боруссии» Менхенгладбах присоединится к команде летом
сегодня, 10:49
Матч «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ будет судить Тюрпен, игру «Челси» и «ПСЖ» – Винчич, «Барселоны» и «Ньюкасла» – Летексье
сегодня, 10:11
«Зенит» представил обновленный состав женской команды в перерыве матча со «Спартаком»
сегодня, 09:10Фото
Экс-арбитр Итурральде согласен с обоими пенальти «Барсы»: «Соу задел Канселу бедром – это прием из регби. Попадание мяча в руку Кармоне – это 11-метровый»
сегодня, 09:10
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
сегодня, 08:10
