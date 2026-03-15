Брейдо о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Челестини должен был остаться в стороне, когда игроки пошли стенка на стенку? Талалаев показывал жесты, пальчиком тыкал – давайте об этом говорить»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал стычку в концовке матча против «Балтики».
В матче 21-го тура Мир РПЛ армейцы уступили со счетом 0:1. В концовке матча тренер калининградцев Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
«Я немного удивлен, что это обсуждалось. На мой взгляд, а я говорю с точки зрения человека, который стоял от этого момента в 10 метрах, мы видим, что Талалаев провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, и пошла практически ситуация стенка на стенку. Игроки начали все толкаться. Что в этом моменте делать Челестини? Оставаться в стороне и стоять руки в боки? Ни один лидер коллектива не может так поступить.
Мы посмотрели техническую запись. Челестини спокойным шагом пришел, чтобы попытаться поговорить, разобраться. И после этого товарищ Нагайцев, ассистент Талалаева, дважды довольно в агрессивной манере толкает Фабио. Не то, как он сказал во флеше, что «попросил покинуть техническую зону». Это было совсем не так. После этого Челестини спокойно отходит к судье, возвращается к себе, потасовка по большому счету завершена. И возобновляется по новой после того, как Челестини получает красную карточку. За что?
А после этого Андрей Викторович показывал жесты, пальчиком тыкал Фабио. Что‑то там в подтрибунном помещении пытался сделать. Давайте об этом говорить. В какой раз Талалаева вызывают на КДК? В пятый раз за сезон? Сколько красных карточек? Честно говоря, мне казалось, что двух мнений быть не может.
Наша проблема, что мы повелись на провокацию. Но оценивать этот эпизод с какой‑то другой точки зрения просто нельзя, по‑моему», – сказал Брейдо.
ЦСКА обжалует удаление Челестини в матче с «Балтикой»: «С его стороны не было агрессии. Фабио шел успокоить ситуацию»
Там Брейдо свое выступление начал с того, что находился в 10 метрах от Талалаева. Но в потасовку не пошел. Т.е. оказывается опция "оставаться в стороне и стоять руки в боки" Брейдо не только понятна, но и является руководством к действию. Так что вопросы непонятны.
Ну а по сути, Талалаев спровоцировал - армеец глупо поддался, а дальше уже пошла малоконтролируемая коллективная толкотня. И Челестини ее конечно своим приходом лишь усугубил. А так и ЦСКА и Балтика итогом должны быть довольны. Так как там могли быть десяток ЖК и несколько КК, а отделались легким испугом, судья не стал нагнетать. Талалаева наказать за жесты, Челестини стандартный матч отдохнуть и объяснить своим игрокам, что такие типа поиски справедливости как у Кармо команде только вредят. Для этого судья есть. А так физический конфликт начал именно армеец.