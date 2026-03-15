Гасперини не пожал руку Фабрегасу после поражения «Ромы» от «Комо». Сеск заявил: «Это неспортивно. Всегда надо жать руку, это вопрос уважения. Мне было неприятно»

Фабрегас об отказе Гасперини пожать ему руку: это неспортивно.

«Комо » Фабрегаса обыграл «Рому» Гасперини в 29-м туре Серии А (2:1). После игры Джан Пьеро сразу отправился в раздевалку, не пожав руку Сеску. Это возмутило тренера «Комо», который начал указывать пальцем на скамейку запасных «Ромы».

«Я считаю, это неспортивный поступок. И когда я зол, и когда меня удаляют, и даже когда считаю, что судья поступил со мной несправедливо, в конце матча я все равно иду пожать руку сопернику. Это вопрос уважения и спортивного духа, и мне было неприятно из-за того, что произошло. Повторяю: даже когда проигрываешь матч, все равно нужно пожать руку сопернику.

Когда я вижу, как коллега уходит, не попрощавшись, мне становится грустно, но что ж – так получилось. Что произошло? Я, как обычно, подошел пожать руку, а он просто ушел. Я из другой страны и, наверное, должен привыкнуть к таким вещам: во время игры можно все – бороться, спорить, но когда матч заканчивается, для меня все заканчивается, и мы всегда пожимаем друг другу руки.

Недавно и я сам делал вещи, которыми не горжусь, но думаю, что мы должны подавать пример. Нужно помнить, что на нас смотрят дети. Клуб переживает непростой момент, и мы обязаны подавать правильный пример», – сказал Фабрегас.