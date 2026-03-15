  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гасперини не пожал руку Фабрегасу после поражения «Ромы» от «Комо». Сеск заявил: «Это неспортивно. Всегда надо жать руку, это вопрос уважения. Мне было неприятно»
32

Гасперини не пожал руку Фабрегасу после поражения «Ромы» от «Комо». Сеск заявил: «Это неспортивно. Всегда надо жать руку, это вопрос уважения. Мне было неприятно»

Сеск Фабрегас раскритиковал Джан Пьеро Гасперини за отказ пожать руку после матча. 

«Комо» Фабрегаса обыграл «Рому» Гасперини в 29-м туре Серии А (2:1). После игры Джан Пьеро сразу отправился в раздевалку, не пожав руку Сеску. Это возмутило тренера «Комо», который начал указывать пальцем на скамейку запасных «Ромы».

«Я считаю, это неспортивный поступок. И когда я зол, и когда меня удаляют, и даже когда считаю, что судья поступил со мной несправедливо, в конце матча я все равно иду пожать руку сопернику. Это вопрос уважения и спортивного духа, и мне было неприятно из-за того, что произошло. Повторяю: даже когда проигрываешь матч, все равно нужно пожать руку сопернику.

Когда я вижу, как коллега уходит, не попрощавшись, мне становится грустно, но что ж – так получилось. Что произошло? Я, как обычно, подошел пожать руку, а он просто ушел. Я из другой страны и, наверное, должен привыкнуть к таким вещам: во время игры можно все – бороться, спорить, но когда матч заканчивается, для меня все заканчивается, и мы всегда пожимаем друг другу руки.

Недавно и я сам делал вещи, которыми не горжусь, но думаю, что мы должны подавать пример. Нужно помнить, что на нас смотрят дети. Клуб переживает непростой момент, и мы обязаны подавать правильный пример», – сказал Фабрегас. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
logoФрансеск Фабрегас
logoДжан Пьеро Гасперини
logoКомо
logoРома
logoсерия А Италия
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Фабрегас прав полностью. Гасперини хренью страдает, как говорится.
Ответ Evgen Vynokurov
Дед нарцисс )
Ответ Evgen Vynokurov
Фабрегасу о своём бы поведении подумать. Гасп по крайней мере игроков соперника во время матча не хватает. Если и Аллегри руку Сеску не подаст, то будет прав
Как же время летит , как сейчас помню репортаж про 15 летнего Фабрегаса , а сейчас он уже тренет , а за спиной прекрасная карьера
Лапорте надо встречаться с Фабрегасом и договариваться с ним о тренерстве после Флика. Классный футбол Сеск ставит Комо
Гасперини гниловатый дед.
Ответ BZB
Гасп просто ради безопасности Сеска это сделал
Хватать игрока соперника во время игры - вот это запредельная мерзость. Рукопожатие же на результат матча не влияет...
Сеск, не драматизируй. Лепит из мухи слона
Согласен с Фабрегасом
Сеск красавчик. Неужели таки выведет Комо в ЛЧ? Это был бы грандиозный успех!
Да разок на эмоциях можно. Должен конечно извиниться, но плакать из-за такой мелочи еще более зашквар, надо улыбнуться, как Руй Витория
Ответ Хызыр
Он же воспитаник барсы,там ныть нормально
Гасп классный тренер, но как человек токсик и нытик
Читайте новости футбола в любимой соцсети
