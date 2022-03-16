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Гол, которым «МЮ» выкинули из Лиги чемпионов. «Атлетико» просто порвал оборону хитрым маневром

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Ренан Лоди Ренан Лоди
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Выслали «МЮ» из турнира.

«Атлетико» очень красиво разорвал оборону «Манчестер Юнайтед» в эпизоде с решающим голом.

Жоау Феликс пяткой оставил мяч Антуану Гризманну на углу штрафной, тот навесил на левый угол вратарской – а туда влетел левый защитник Ренан Лоди, который за весь тайм лишь пару раз подключался к атаке.

Лоди уверенно замкнул навес головой – «Атлетико» повел и удержал победу на «Олд Траффорд».

Разберем механику: Магуайра выманили из центра штрафной, Далот, который и должен был закрывать зону, откуда замыкал Лоди, побежал за Коке, врывавшимся в свободную зону, а бразилец остался один.

Для Лоди это первый гол в Лиге чемпионов, а ассистировал ему Гризманн. Антуан – ключевой игрок для мадридцев в этой ЛЧ. «Атлетико» забил всего девять голов, и к шести из них прямое отношение имеет Гризманн – или забивал, или отдавал голевую.

Этот эпизод – в итоге ключевой для всего противостояния 1/8 финала. «Атлетико» дома тоже забил первым, но там позволил «МЮ» отыграться, со скамейки выскочил и сравнял Элиас Эланга. Сейчас он был в основе, но забить не получилось ни у этого форварда, ни у Криштиану Роналду.

В атаке у «МЮ» вообще были большие проблемы. Вадим Лукомский обратил внимание

«Далот – лидер «МЮ» по ударам (4), потому что безмозгло лупил из-за штрафной. 

Варан – второй (2 удара), потому что опасен при стандартах.

Главный в мире специалист по «Атлетико» (Криштиану) – 0 ударов, так как его плохо кормила безыдейная команда». 

«Атлетико» идет дальше, а «Юнайтед» все никак не вернет себе величие времен сэра Алекса в ЛЧ: за последние 12 лет только однажды прошли дальше 1/8 финала (когда обыграли «ПСЖ», в 2019-м) – но и тогда остановились в четвертьфинале.

Возвращение Роналду не помогло вернуться туда, где команда была с ним юным.

Роналду и Месси синхронно вылетели в 1/8 финала ЛЧ – второй раз подряд. Конец эпохи?

Манчестер Юнайтед Англия – Атлетико Испания 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 41 Лоди.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр (Мата, 84), Теллес, Фред (Кавани, 75), Бруну Фернандеш (Погба, 67), Мактомини (Матич, 67), Роналду, Санчо, Эланга (Рэшфорд, 67).
АтлетикоОблак, Савич, Хименес, Рейнилду, Лоди, Льоренте, Коке (Кондогбиа, 80), Эррера, де Пауль, Гризманн (Корреа, 90), Жоау Феликс (Фелипе, 90).
Предупреждения:
де Пауль (43), Матич (81), Эррера (81), Диогу Далот (87).

Фото: REUTERS/Phil Noble

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