Гол, которым «МЮ» выкинули из Лиги чемпионов. «Атлетико» просто порвал оборону хитрым маневром

Выслали «МЮ» из турнира.

«Атлетико» очень красиво разорвал оборону «Манчестер Юнайтед» в эпизоде с решающим голом.

Жоау Феликс пяткой оставил мяч Антуану Гризманну на углу штрафной, тот навесил на левый угол вратарской – а туда влетел левый защитник Ренан Лоди, который за весь тайм лишь пару раз подключался к атаке.

Лоди уверенно замкнул навес головой – «Атлетико» повел и удержал победу на «Олд Траффорд».

Разберем механику: Магуайра выманили из центра штрафной, Далот, который и должен был закрывать зону, откуда замыкал Лоди, побежал за Коке, врывавшимся в свободную зону, а бразилец остался один.

Для Лоди это первый гол в Лиге чемпионов, а ассистировал ему Гризманн. Антуан – ключевой игрок для мадридцев в этой ЛЧ. «Атлетико» забил всего девять голов, и к шести из них прямое отношение имеет Гризманн – или забивал, или отдавал голевую.

Этот эпизод – в итоге ключевой для всего противостояния 1/8 финала. «Атлетико» дома тоже забил первым, но там позволил «МЮ» отыграться, со скамейки выскочил и сравнял Элиас Эланга. Сейчас он был в основе, но забить не получилось ни у этого форварда, ни у Криштиану Роналду.

В атаке у «МЮ» вообще были большие проблемы. Вадим Лукомский обратил внимание:

«Далот – лидер «МЮ» по ударам (4), потому что безмозгло лупил из-за штрафной.

Варан – второй (2 удара), потому что опасен при стандартах.

Главный в мире специалист по «Атлетико» (Криштиану) – 0 ударов, так как его плохо кормила безыдейная команда».

«Атлетико» идет дальше, а «Юнайтед» все никак не вернет себе величие времен сэра Алекса в ЛЧ: за последние 12 лет только однажды прошли дальше 1/8 финала (когда обыграли «ПСЖ», в 2019-м) – но и тогда остановились в четвертьфинале.

Возвращение Роналду не помогло вернуться туда, где команда была с ним юным.

Фото: REUTERS/Phil Noble