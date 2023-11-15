У Гюлера третья травма в «Реале» и ноль минут на поле. Клуб злится и уже уволил главного врача

«Скоро он сможет играть, и вы увидите его колоссальный талант», – уже давно интригует нас Карло Анчелотти.

Один из самых талантливых игроков нового поколения приехал в «Реал» в середине лета, нам так много про него рассказывали, но мы до сих пор не увидели его в деле. Пока у Арды Гюлера ноль минут за новый клуб, даже в товарищеских матчах.

Новую травму Арда получил за несколько часов до игры в Лиге чемпионов против «Браги» – на этот раз диагностировали разрыв четырехглавой мышцы бедра. По данным Marca, Анчелотти о ней знал, но оставил полузащитника в заявке, дав парню наконец почувствовать себя частью коллектива и ощутить атмосферу «Бернабеу». После игры Карло подошел к Гюлеру, приобнял его и поцеловал, оказав поддержку.

Эта травма стала для игрока уже третьей в столице Испании.

И если раньше клуб сообщал примерные сроки восстановления, то сейчас уже не хочет: приближенный к «Реалу» журналист Хосе Феликс Диас написал статью о Гюлере на Marca с двумя главными тезисами:

● клуб больше не намерен называть конкретных дат возвращения Гюлера и так хочет снять с него давление;

● «Мадрид» обеспокоен ситуацией, но верит в игрока и хочет дать ему восстановиться полностью.

По информации The Athletic, Гюлер будет готов примерно в начале декабря. А вот As более пессимистично сообщило, что игрок сборной Турции вернется не раньше января.

Кошмар начался уже через две недели после трансфера

Гюлер перешел в «Реал» 6 июля, 19-го вместе с командой полетел на предсезонную подготовку в США и там стал одним из самых обсуждаемых игроков: эпизоды с его голами, финтами и игрой на тренировках смаковали все.

Анчелотти искренне восхищался: «Он удивительный. Несмотря на такой возраст, Арда прекрасно читает игру, очень хорошо чувствует всех партнеров и просто невероятен в работе с мячом. У него огромное будущее».

В конце июня настроение испортилось: на свежих фото из Лос-Анджелеса Гюлер сидел на гольфкаре, приложив к колену лед. Клуб не выпускал заявлений, но Гюлер не появился ни против «Милана», ни против «Ман Юнайтед».

29 июля «Реал» все-таки заговорил: у Гюлера диагностировали повреждение мениска правого колена. Примерная дата восстановления – от 6 до 8 недель, в лучшем случае игрок вернулся бы к пятому туру Ла Лиги.

Получилось в сентябре, Арда провел около 10 занятий в общей группе и был готов к «Лас-Пальмасу». На пресс-конференции перед игрой Анчелотти подтвердил – турецкий новичок набрал нужный ритм и наконец попадет в заявку. Поторопились: в самом конце тренировки за день до матча Гюлер повредил прямую мышцу левого бедра. Дебют вновь отложили, а возвращение прогнозировали уже к ноябрю.

Из-за травм Гюлера уже уволили главврача «Реала»

В начале ноября Marca сообщила, об увольнении руководителя медицинской службы Нико Михича, который работал в «Реале» шесть лет.

Причина – очередная травма Гюлера. После проблем с мениском в США Михич настаивал на консервативном лечении, а доктор Лейес (он оперировал Милитао и Куртуа после разрыва крестов – Sports.ru) считал, что игроку нужна операция. Авторитет Лейеса перевесил. В As писали, что Нико также дал разрешение Гюлеру на участие перед одним из матчей, хотя игрок еще не был готов.

Претензии к Михичу не ограничивались только травмами Гюлера. Marca добавила, «Реал» весь последний год уже был обеспокоен частыми рецидивами других игроков, например, Бензема, Алабы и Себальоса.

«Есть ли десятка лучше меня? Арда». Почему все так ждут Гюлера?

Эрол Токгезлер, который работал с Гюлером в «Генчлербирлиги» (тогда игроку было всего 13), оценивает его потенциал выше, чем у Месси:

«Месси – величайший из всех, кого я когда-либо видел, а у Арды отличные способности. Месси уже добился всего, и Арда должен это сделать, он еще ребенок. Но если говорить чисто о потенциале, то у Арды потенциал выше, чем у Месси. Хотя ему еще предстоит пройти долгий путь.

Его футбол находится на ранней стадии, он должен сыграть много матчей, чтобы стать тем игроком, которым он может быть. Но, как я уже сказал, потенциал Арды выше, чем у Месси. Конечно, если говорить только о потенциале».

Мощную оценку Гюлер получил и от одного из кумиров. «Есть ли десятка лучше меня? Арда Гюлер», – заявил в одном из интервью Месут Озил.

Впечатлен и Тони Кроос: «У него большой талант для своего возраста. У него очень, очень хорошая левая нога, и он часто этим пользуется. У него отличный удар левой ногой. Он выглядит уже готовым топ-исполнителем».

«Реал» так сильно хотел 18-летнего вундеркинда, что выплатил «Фенербахче» 30 млн евро (20+10 бонусами) и пообещал Гюлеру игровую практику в главной команде. Этот аргумент стал одним из решающих в споре «Мадрида» и «Барсы».

29 июня спортивный директор «Барсы» Деку прибыл в Турцию для переговоров по игроку, и каталонские инсайдеры не сомневались – сделку вот-вот закроют. Но оперативное вмешательство главного скаута «Реала» Хуни Калафата все поменяло: во время телефонного разговора Калафат представил Гюлеру план клуба по его развитию и рассказал о проектах «Мадрида» на ближайшие годы.

Еще помог Лука Модрич. Хорват, по словам дедушки Гюлера, пообещал отдать Арде 10-й номер в 2024 году, когда покинет клуб. Позже Гюлер отрицал факт такого предложения, но подтвердил – разговор с Модричем действительно был.

«Реал» заполучил очень талантливого футболиста за очень адекватные деньги (особенно по нынешнему рынку), но пока все выглядит грустно: Гюлера ждет очередной период восстановления, а болельщики должны набраться терпения в ожидании его дебюта.

Фото: Mutsu Kawamori, www.imago-images.de, Javier Rojas/Global Look Press; futboldocsnetwork.com