21 комментарий

Пеп Клотет вспомнил истории из «Бирмингема».

Джуд Беллингем фантастически ворвался в «Реал»! У англичанина 5+1 на старте сезона, он первый со времен Криштиану Роналду, кто забил за клуб в четырех стартовых матчах. Путь от 16-летнего юноши из «Бирмингема» до звездного новичка «Мадрида» Джуд проделал всего за четыре года.

В 2019-м он стал самым молодым дебютантом в истории «Бирмингема» – вышел в Кубке лиги против «Портсмута» в 16 лет и 38 дней. В парня поверил Пеп Клотет – да-да, тот самый, который сейчас работает в «Торпедо»!

Юрий Ла Саета из телеграм-канала про «Реал» La Saeta Rubia поговорил с Пепом о прогрессе Беллингема.

– Вы познакомились с Джудом, когда ему было 15 лет – каким он был, когда вы только пришли в «Бирмингем»?

– Первое, что бросилось мне в глаза – его способность влиять на игру, вести команду вперед, играть как гораздо более зрелый футболист, чем его ровесники. Уже на первых тренировках в первой команде он вел себя как профессионал. Казалось, он всегда был в первой команде, это был естественный шаг для него.

Еще поразило умение тренироваться в его возрасте с той же интенсивностью, с которой тренируются профессионалы в Англии. Постепенно он становился все лучше. Он многому научился у партнеров по команде и уже через шесть месяцев стал полноценным игроком старта.

– В каких аспектах игры Джуд спрогрессировал сильнее всего со времен «Бирмингема»?

– Джуд всегда был совершенным игроком, очень зрелым для своего возраста. Сильнее всего он прокачал уверенность при действиях в сложных ситуациях на поле, в разных обстоятельствах, под давлением игры, под давлением соперника. Благодаря этому он постепенно становился лидером команды. Задатки лидера были у него всегда. Это самый большой прогресс, который он совершил.

– Какая история характеризует его и как игрока, и как личность?

– Как-то после Рождества у нас был отличный период, мы вообще не проигрывали. Рождество в Англии – очень сложный отрезок для всех команд, потому что игр много. У Джуда болела нога после одной из встреч, и медицинский персонал подумал, что это хороший момент для его отдыха, ведь он провел очень много матчей подряд. Джуду сначала было нелегко понять, что иногда нужно отдыхать в одном матче, чтобы иметь шанс хорошо сыграть в следующем.

Мы с ним провели в офисе час, он снова и снова повторял мне: «Это просто ушиб. Ничего серьезного. Я могу сыграть! Не хочу подводить команду!»

Явный признак того, что он жил «Бирмингемом», жил командой! Он определенно был готов пожертвовать собой ради команды. Конечно, ему пришлось принять мое решение и отдохнуть, но тот жест подчеркивает его характер и менталитет.

– Что вы почувствовали, когда Беллингем перешел в «Реал»? Он звонил вам после этого?

– Да, он звонил мне, мы регулярно разговариваем. Я всегда рекомендовал ему перейти в такой клуб, как «Реал Мадрид». Очень горжусь, потому что всегда верил в него, он заслужил все, что получил. Джуд всегда максимально требователен к себе на каждой тренировке и в каждом матче. Он очень много работал, чтобы попасть в «Реал».

Он оказался там в нужный момент карьеры, это не случилось рано. Он прибыл в «Реал» уже как готовый игрок, но которому всего 20 лет. Это многое значит для будущего «Мадрида» и для будущего того поколения молодых футболистов, которые уже в составе.

Я был очень рад этому трансферу. И, конечно, чувствовал гордость как тренер, когда игрок, которому я доверился в трудную для команды минуту, достигает таких высот. Мы ему доверились в «Бирмингеме», и он отплатил нам. Теперь мы наслаждаемся его карьерой.

– Ему всего 20 лет, но уже ведет себя как капитан. Может ли Беллингем стать лидером в таком клубе, как «Реал Мадрид»? Готов ли он к этому уже сейчас?

– Джуд – человек с полным набором качеств лидера на тренировках и в матчах. Он никогда не боялся принять вызов, всегда был спокоен и уверен, что стакан наполовину полон. Он был двигателем команды. Спокойный, но с ясной решимостью и позитивным настроем на то, что все будет хорошо.

Постепенно, он стал лидером «Бирмингема», несмотря на юный возраст. Он также стал лидером в сборной Англии и одним из лучших игроков страны.

Но пока рано говорить, добьется ли он этого в «Реале». У него есть все для этого, но «Мадрид» – очень-очень большой клуб и самый большой вызов в его карьере. Джуд прекрасно осознает это. Я уверен, что все пойдет своим чередом. Он находится в лучшем клубе для развития и достижения того, чего он в конечном итоге должен достичь и хочет достичь, а именно постоянных побед.

– Какая роль в «Мадриде» идеальная для Джуда?

– Джуд – всеобъемлющий полузащитник, бокс-ту-бокс. Ему комфортно над линией обороны. Он также превосходен как восьмерка и выделяется у штрафной соперника – Беллингем здорово проникает в штрафную, умеет завершать атаки и ассистировать партнерам. У него хороший дриблинг. Это один из самых разносторонних футболистов в мире.

Джуд может сыграть на любой позиции в центре. Карьеру он вообще начал фланговым полузащитником. Джуд всегда развивался во многих аспектах и улучшал игру во всех зонах на поле. В Англии он был шестеркой, в «Боруссии» – восьмеркой, а в некоторых играх поднимался в линию атаки. Беллингем может быть джокером в руках тренера, потому что понимает требования и роль каждой позиции в центре.

Не решусь назвать идеальную позицию Джуда, он слишком совершенный игрок, чтобы ограничивать его роль конкретной позицией.

– Если он такой совершенный, над чем же тогда работать?

– Очень сложный вопрос, ведь мы говорим уже о состоявшемся игроке, который рано начал карьеру. Он использовал эти годы по максимуму, многому научился в «Бирмингеме» и «Боруссии». Теперь он учится быть перфекционистом в «Реале», где все надо делать идеально.

Хочу, чтобы Джуд стал наглядным примером футболиста, который показывает, как важно кропотливо работать, чтобы достичь успеха и побеждать. Это следующий шаг для него. Он в идеальном клубе, чтобы добиться этого и ставить перед собой действительно большую цель, например, выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов. После этого – победы в сборной Англии.

Фото: instagram.com; Gettyimages.ru/Angel Martinez, Nathan Stirk