21 комментарий

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Карьеру Беллингема в 16 запустил тренер «Торпедо». Мы поговорили с ним о прогрессе звезды «Реала»

Пеп Клотет
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Пеп Клотет вспомнил истории из «Бирмингема».

Джуд Беллингем фантастически ворвался в «Реал»! У англичанина 5+1 на старте сезона, он первый со времен Криштиану Роналду, кто забил за клуб в четырех стартовых матчах. Путь от 16-летнего юноши из «Бирмингема» до звездного новичка «Мадрида» Джуд проделал всего за четыре года.

В 2019-м он стал самым молодым дебютантом в истории «Бирмингема» – вышел в Кубке лиги против «Портсмута» в 16 лет и 38 дней. В парня поверил Пеп Клотет – да-да, тот самый, который сейчас работает в «Торпедо»!

Юрий Ла Саета из телеграм-канала про «Реал» La Saeta Rubia поговорил с Пепом о прогрессе Беллингема.

– Вы познакомились с Джудом, когда ему было 15 лет – каким он был, когда вы только пришли в «Бирмингем»? 

– Первое, что бросилось мне в глаза – его способность влиять на игру, вести команду вперед, играть как гораздо более зрелый футболист, чем его ровесники. Уже на первых тренировках в первой команде он вел себя как профессионал. Казалось, он всегда был в первой команде, это был естественный шаг для него. 

Еще поразило умение тренироваться в его возрасте с той же интенсивностью, с которой тренируются профессионалы в Англии. Постепенно он становился все лучше. Он многому научился у партнеров по команде и уже через шесть месяцев стал полноценным игроком старта. 

– В каких аспектах игры Джуд спрогрессировал сильнее всего со времен «Бирмингема»? 

– Джуд всегда был совершенным игроком, очень зрелым для своего возраста. Сильнее всего он прокачал уверенность при действиях в сложных ситуациях на поле, в разных обстоятельствах, под давлением игры, под давлением соперника. Благодаря этому он постепенно становился лидером команды. Задатки лидера были у него всегда. Это самый большой прогресс, который он совершил.

– Какая история характеризует его и как игрока, и как личность? 

– Как-то после Рождества у нас был отличный период, мы вообще не проигрывали. Рождество в Англии – очень сложный отрезок для всех команд, потому что игр много. У Джуда болела нога после одной из встреч, и медицинский персонал подумал, что это хороший момент для его отдыха, ведь он провел очень много матчей подряд. Джуду сначала было нелегко понять, что иногда нужно отдыхать в одном матче, чтобы иметь шанс хорошо сыграть в следующем.

Мы с ним провели в офисе час, он снова и снова повторял мне: «Это просто ушиб. Ничего серьезного. Я могу сыграть! Не хочу подводить команду!»

Явный признак того, что он жил «Бирмингемом», жил командой! Он определенно был готов пожертвовать собой ради команды. Конечно, ему пришлось принять мое решение и отдохнуть, но тот жест подчеркивает его характер и менталитет. 

– Что вы почувствовали, когда Беллингем перешел в  «Реал»? Он звонил вам после этого?

– Да, он звонил мне, мы регулярно разговариваем. Я всегда рекомендовал ему перейти в такой клуб, как «Реал Мадрид». Очень горжусь, потому что всегда верил в него, он заслужил все, что получил. Джуд всегда максимально требователен к себе на каждой тренировке и в каждом матче. Он очень много работал, чтобы попасть в «Реал». 

Он оказался там в нужный момент карьеры, это не случилось рано. Он прибыл в «Реал» уже как готовый игрок, но которому всего 20 лет. Это многое значит для будущего «Мадрида» и для будущего того поколения молодых футболистов, которые уже в составе.

Я был очень рад этому трансферу. И, конечно, чувствовал гордость как тренер, когда игрок, которому я доверился в трудную для команды минуту, достигает таких высот. Мы ему доверились в «Бирмингеме», и он отплатил нам. Теперь мы наслаждаемся его карьерой. 

– Ему всего 20 лет, но уже ведет себя как капитан. Может ли Беллингем стать лидером в таком клубе, как «Реал Мадрид»? Готов ли он к этому уже сейчас?

– Джуд –  человек с полным набором качеств лидера на тренировках и в матчах. Он никогда не боялся принять вызов, всегда был спокоен и уверен, что стакан наполовину полон. Он был двигателем команды. Спокойный, но с ясной решимостью и позитивным настроем на то, что все будет хорошо. 

Постепенно, он стал лидером «Бирмингема», несмотря на юный возраст. Он также стал лидером в сборной Англии и одним из лучших игроков страны. 

Но пока рано говорить, добьется ли он этого в «Реале». У него есть все для этого, но «Мадрид» –  очень-очень большой клуб и самый большой вызов в его карьере. Джуд прекрасно осознает это. Я уверен, что все пойдет своим чередом. Он находится в лучшем клубе для развития и достижения того, чего он в конечном итоге должен достичь и хочет достичь, а именно постоянных побед.

– Какая роль в «Мадриде» идеальная для Джуда? 

– Джуд – всеобъемлющий полузащитник, бокс-ту-бокс. Ему комфортно над линией обороны. Он также превосходен как восьмерка и выделяется у штрафной соперника – Беллингем здорово проникает в штрафную, умеет завершать атаки и ассистировать партнерам. У него хороший дриблинг. Это один из самых разносторонних футболистов в мире.

Джуд может сыграть на любой позиции в центре. Карьеру он вообще начал фланговым полузащитником. Джуд всегда развивался во многих аспектах и улучшал игру во всех зонах на поле. В Англии он был шестеркой, в «Боруссии» – восьмеркой, а в некоторых играх поднимался в линию атаки. Беллингем может быть джокером в руках тренера, потому что понимает требования и роль каждой позиции в центре. 

Не решусь назвать идеальную позицию Джуда, он слишком совершенный игрок, чтобы ограничивать его роль конкретной позицией.

Если он такой совершенный, над чем же тогда работать?

– Очень сложный вопрос, ведь мы говорим уже о состоявшемся игроке, который рано начал карьеру. Он использовал эти годы по максимуму, многому научился в «Бирмингеме» и «Боруссии». Теперь он учится быть перфекционистом в «Реале», где все надо делать идеально.

Хочу, чтобы Джуд стал наглядным примером футболиста, который показывает, как важно кропотливо работать, чтобы достичь успеха и побеждать. Это следующий шаг для него. Он в идеальном клубе, чтобы добиться этого и ставить перед собой действительно большую цель, например, выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов. После этого – победы в сборной Англии.   

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

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Фото: instagram.com; Gettyimages.ru/Angel Martinez, Nathan Stirk

21 комментарий

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art.shu05@gmail.com
Настоящие и будущие Реала и сборной Англии. Думаю за карьеру возьмёт зм
+14
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+14
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ZA.RMA
Спасибо за предоставленное интервью..очень интересно.

На самом деле, когда Реал заплатил за Джуда столько денег - были некие сомнения сможет ли он вписаться в команду(англичанин~), но как же приятно осознавать, что он не просто вписался, а за 3 матча стал ведущим игроком, который выполняет не только свои основные функции на поле, но а так же забивает и забивает много(ахах)

Надеюсь это только начало и дальше он будет дальше прогрессировать и радовать всех мадридистов🤍
+10
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+10
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Max Gutnik
Джуд заставил забыть о сумме трансфера в первых же матчах. Думаю, он нас выведет на новый уровень
+5
-1
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Тахир Хусаинов
Юра лучший
+2
0
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Saryal
Юра, лучший!
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ ZA.RMA
Предвзятости нет, просто в последнее время мало англичан в Мадриде было, а тех кто заиграл - так вообще, поэтому)
Их в целом мало было за всё время. Если разбирать по именам, выйдет примерно так:

Вудгейт - травматик.
Оуэну не повезло попасть в одну команду к таким бистам, как Роналдо и Рауль, под которыми ему и пришлось сидеть, плюс к этому - тоже травматик.
Бекхэм - не хотел уходить из Юнайтед и был шокирован своим трансфером настолько, что не смотрел после этого матчи Юнайтеда 3 года, - как сам впоследствии признавался. В целом играл очень даже неплохо, но даже не близко к своей пиковой форме; был, так сказать, Роналду до Роналду в медийном плане, что дало плоды и Реалу тоже.
МакМанаман - пахарь и весьма техничный игрок, который принёс много пользы клубу, любимчик болельщиков. Просто он никогда не был таким же талантливым, как тот же Бекхэм.
Бэйл первые сезоны был великолепен и тоже внёс большой вклад в победы клуба. Могло быть и лучше, но что есть, то есть. Похож в этом плане на того же Неймара.

Если же говорить про Джуда, стоит учитывать что он - метис с большим уклоном именно в свои африканские корни: силён и вынослив, как и большинство своих соотечественников; тот же жаркий испанский климат ему как раз.
От британского у него скорее ментальность и футбольное iq.
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Rainn
Ответ ZA.RMA
Предвзятости нет, просто в последнее время мало англичан в Мадриде было, а тех кто заиграл - так вообще, поэтому)
Знаток реала, там за всю историю не наберется одного состава, а ты про последнее время😂
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ZA.RMA
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Немного не понимаю этой всеобщей предвзятости к англичанам и некую даже их сегрегацию)
Предвзятости нет, просто в последнее время мало англичан в Мадриде было, а тех кто заиграл - так вообще, поэтому)
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ML26
Ответ realsila
так он не англичанин, он больше африканец
Почему? Родился и вырос в Бирмингеме, отец типичный британец. Мать да, откуда-то из Африки
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roni11
Скоро будет: кто тренирует Торпедо? Тот кто Белингама вырос? А на каком Педо месте? На 16ом, Супер, но у нас есть тренер кто за год из Эдигора сделал футболиста? Тот в комеди Клаб снимается...смотри дальше
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Balt
Не понимаю. Они там на фото что, улыбаются?
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язнаюгдеты
Просто он на тренировках не улыбался
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Greenwhite
Там на фото Беллингем улыбается, а "недопеп" за такое из команды выгоняет.))) Даже интересно, почему такой умный тренер в Торпедо не показывает вообще ничего, даже на уровне ФНЛ.
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Привет от старых штеблет
может через несколько лет в Реале из Торпедо кого нить увидим)
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Сергей Бондаренко
ох уже эти тренеры "Торпедо": запустили карьеру Стрельцова, запустили карьеру Беллингема...
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M.Karaev
Юрец, ты лучший ))
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Yuriy Peshtich
Шикарное интервью, спасибо Юре за возможность из первых уст узнать много интересного о Джуде и его становлении в большом футболе.
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Mr. Galacticos
Благодарю за интервью - было интересно читать!
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кто я?
Спасибо за интервью. Получилось круто!
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