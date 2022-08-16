«‎Локомотив» в кризисе из-за ошибок с выбором тренеров. Пора их признать и найти полноценного главного

Колонка Ильи Коваля о наболевшем.

После пяти туров «Локомотив‎» страдает без побед в зоне переходных матчей. В российской истории так плохо стартовали лишь раз – в 1996-м (тоже ноль побед и три очка после пяти туров).

Конечно, ужасный результат может быть стечением обстоятельств, но к тренерам «Локо‎» достаточно вопросов . Команда не понимает, как регулярно проникать в штрафную соперника, прессинг по-прежнему хаотичен, кошмарные провалы в обороне случаются в каждом матче.

При этом «Локо‎» сохранил почти всех легионеров и по составу точно кажется претендентом на топ-3 (а сами игроки даже говорили о готовности составить конкуренцию «‎Зениту» ).

«‎Если вы спросите, что происходит, у меня нет ответа на это», – сказал формально главный тренер Йозеф Циннбауэр после игры с «‎Крыльями Советов» (1:1). Руководство «Локо‎» продолжает доверять тренерам .

Это уже четвертая большая ошибка боссов.

Какими были три предыдущих?

Проблемы начались с поспешного увольнения Николича. У Гиздоля не было времени и ресурсов на перестройку

Выбор тренеров и время их смены – главный провал «Локо‎» после прихода Александра Плутника, Томаса Цорна и Владимира Леонченко.

Все началось с поспешной отставки Марко Николича в октябре 2021-го. Николич не работал по конспектам Ральфа Рангника – и его убрали после первого поражения в РПЛ-2021/22.

Плутника, Рангника и Цорна (ну и Леонченко) не смутило летнее продление контракта с Николичем, в котором «Локо‎» прописал три миллиона евро в качестве неустойки. В Москве Николич проделал качественную работу , команде точно не требовалась срочная смена тренера. Стиль, который Рангник и его помощник Ларс Корнетка прививали «‎Локо», требовал основательного донесения принципиально новых идей до игроков и соответствующей физподготовки.

Для таких перемен идеально подходит зимний перерыв, но Николича убрали за два месяца до него. Первая ошибка.

«Локо‎» не смог быстро найти хорошего тренера – так в Москве оказался Маркус Гиздоль, который сразу вызывал сомнения . Сначала Гиздолю активно помогали Рангник и Корнетка – получалось довольно бодро , «Локо» высоко и интенсивно прессинговал . Но Рангник быстро уехал в «‎МЮ», футболисты все реже выдерживали заданный темп, чаще получали травмы.

Так «Локо» предсказуемо посыпался .

Гиздоль набрал слабый штаб. После побега Маркуса «‎Локо» возглавил Комппер, у которого не было опыта самостоятельной работы (и лицензии)

Итог Гиздоля в «Локомотиве» – пять поражений подряд и худший процент побед в истории клуба. Выбор Гиздоля – с оговорками вторая ошибка руководства. Оговорка – только из-за того, что Маркус не доработал до конца сезона . Вторая ошибка безо всяких оговорок – то, как формировался штаб Гиздоля. Маркусу помогали его лучший друг Лутц Зибрехт и Марвин Комппер с одним сезоном в роли ассистента в третьей немецкой лиге. Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Заур Хапов получили лишь формальные роли.

Когда Гиздоль ушел, в клубе не оказалось ни одного тренера, хотя бы отчасти готового к работе главным тренером. Цорн вынужденно поставил Марвина Комппера, который оказался несовместим с Лоськовым и Пашининым. Легенд тихо выдавили из штаба.

Приглашение Циннбауэра усложнило структуру управления командой

Летом в тренерский штаб «‎Локомотива» вошел Йозеф Циннбауэр . Его тренерские качества сложно оценить положительно – ЮАР вряд ли можно рассматривать всерьез, а в «‎Гамбурге» и «‎Санкт-Галлене» Циннбауэр работал давно, недолго и безуспешно.

Кажется, никто так и не понял – кто же теперь главный в «‎Локо»? У Комппера и Циннбауэра равные права или кто-то обладает решающим голосом? Кто отвечает за выбор тактики, замены, общение с игроками, за результат? Ответы на эти вопросы есть у Цорна, Плутника и футболистов «‎Локомотива»? Не уверен, что все назовут одну и ту же фамилию.

Это третья большая ошибка. Боссы «‎Локо» еще больше усложнили конструкцию: теперь у поля ходят два тренера. Видимо, игроки сами решают, кого слушать.

О четвертой ошибке я уже сказал. На старте сезона «‎Локо» не выдал ни одной цельной игры, но руководители делают вид, что вот-вот все само собой наладится.

«‎Локо» нужен полноценный главный тренер

Каждое решение менеджеров «‎Локо» можно объяснить:

– Николича убрали, потому что Рангник хотел быстрого воплощения идей;

– Гиздоля взяли, потому что он был готов подчиняться Ральфу;

– штаб Маркуса не фильтровали, решив, что при Рангнике и Корнетке роль ассистентов не так важна;

– Комппера назначили, потому что других немцев, которые понимали первоначальные идеи проекта, не осталось;

– Циннбауэра добавили, потому что у него есть лицензия Pro. Плюс поддержка Компперу более опытного тренера.

Но это не значит, что решения были правильными. Каждая новая ошибка – следствие предыдущей. Боссы «‎Локо» не искали оптимальных кандидатов, а подбирали детали в механизм, который толком никогда и не работал.

13-е место и беспомощная игра – повод для рефлексии. Кажется, середина августа 2022-го – подходящее время признать, что конспекты Рангника не работают без полноценного главного тренера (желательно – хотя бы с парой адекватных помощников).

Пример Гильермо Абаскаля в «‎Спартаке» показывает: даже в нынешних условиях в РПЛ едут интересные зарубежные тренеры..

Нужно лишь захотеть найти такого, а не очередного Циннбауэра.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Александр Гальперин, Алексей Филиппов