«‎Локомотив» в кризисе из-за ошибок с выбором тренеров. Пора их признать и найти полноценного главного

Колонка Ильи Коваля о наболевшем.
После пяти туров «Локомотив» страдает без побед в зоне переходных матчей. В российской истории так плохо стартовали лишь раз – в 1996-м (тоже ноль побед и три очка после пяти туров).
Конечно, ужасный результат может быть стечением обстоятельств, но к тренерам «Локо» достаточно вопросов. Команда не понимает, как регулярно проникать в штрафную соперника, прессинг по-прежнему хаотичен, кошмарные провалы в обороне случаются в каждом матче.
При этом «Локо» сохранил почти всех легионеров и по составу точно кажется претендентом на топ-3 (а сами игроки даже говорили о готовности составить конкуренцию «Зениту»).
«Если вы спросите, что происходит, у меня нет ответа на это», – сказал формально главный тренер Йозеф Циннбауэр после игры с «Крыльями Советов» (1:1). Руководство «Локо» продолжает доверять тренерам.
Это уже четвертая большая ошибка боссов.
Какими были три предыдущих?
Проблемы начались с поспешного увольнения Николича. У Гиздоля не было времени и ресурсов на перестройку
Выбор тренеров и время их смены – главный провал «Локо» после прихода Александра Плутника, Томаса Цорна и Владимира Леонченко.
Все началось с поспешной отставки Марко Николича в октябре 2021-го. Николич не работал по конспектам Ральфа Рангника – и его убрали после первого поражения в РПЛ-2021/22.
Плутника, Рангника и Цорна (ну и Леонченко) не смутило летнее продление контракта с Николичем, в котором «Локо» прописал три миллиона евро в качестве неустойки. В Москве Николич проделал качественную работу, команде точно не требовалась срочная смена тренера. Стиль, который Рангник и его помощник Ларс Корнетка прививали «Локо», требовал основательного донесения принципиально новых идей до игроков и соответствующей физподготовки.
Для таких перемен идеально подходит зимний перерыв, но Николича убрали за два месяца до него. Первая ошибка.
«Локо» не смог быстро найти хорошего тренера – так в Москве оказался Маркус Гиздоль, который сразу вызывал сомнения. Сначала Гиздолю активно помогали Рангник и Корнетка – получалось довольно бодро, «Локо» высоко и интенсивно прессинговал. Но Рангник быстро уехал в «МЮ», футболисты все реже выдерживали заданный темп, чаще получали травмы.
Так «Локо» предсказуемо посыпался.
Гиздоль набрал слабый штаб. После побега Маркуса «Локо» возглавил Комппер, у которого не было опыта самостоятельной работы (и лицензии)
Итог Гиздоля в «Локомотиве» – пять поражений подряд и худший процент побед в истории клуба. Выбор Гиздоля – с оговорками вторая ошибка руководства. Оговорка – только из-за того, что Маркус не доработал до конца сезона. Вторая ошибка безо всяких оговорок – то, как формировался штаб Гиздоля. Маркусу помогали его лучший друг Лутц Зибрехт и Марвин Комппер с одним сезоном в роли ассистента в третьей немецкой лиге. Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Заур Хапов получили лишь формальные роли.
Когда Гиздоль ушел, в клубе не оказалось ни одного тренера, хотя бы отчасти готового к работе главным тренером. Цорн вынужденно поставил Марвина Комппера, который оказался несовместим с Лоськовым и Пашининым. Легенд тихо выдавили из штаба.
Приглашение Циннбауэра усложнило структуру управления командой
Летом в тренерский штаб «Локомотива» вошел Йозеф Циннбауэр. Его тренерские качества сложно оценить положительно – ЮАР вряд ли можно рассматривать всерьез, а в «Гамбурге» и «Санкт-Галлене» Циннбауэр работал давно, недолго и безуспешно.
Кажется, никто так и не понял – кто же теперь главный в «Локо»? У Комппера и Циннбауэра равные права или кто-то обладает решающим голосом? Кто отвечает за выбор тактики, замены, общение с игроками, за результат? Ответы на эти вопросы есть у Цорна, Плутника и футболистов «Локомотива»? Не уверен, что все назовут одну и ту же фамилию.
Это третья большая ошибка. Боссы «Локо» еще больше усложнили конструкцию: теперь у поля ходят два тренера. Видимо, игроки сами решают, кого слушать.
О четвертой ошибке я уже сказал. На старте сезона «Локо» не выдал ни одной цельной игры, но руководители делают вид, что вот-вот все само собой наладится.
«Локо» нужен полноценный главный тренер
Каждое решение менеджеров «Локо» можно объяснить:
– Николича убрали, потому что Рангник хотел быстрого воплощения идей;
– Гиздоля взяли, потому что он был готов подчиняться Ральфу;
– штаб Маркуса не фильтровали, решив, что при Рангнике и Корнетке роль ассистентов не так важна;
– Комппера назначили, потому что других немцев, которые понимали первоначальные идеи проекта, не осталось;
– Циннбауэра добавили, потому что у него есть лицензия Pro. Плюс поддержка Компперу более опытного тренера.
Но это не значит, что решения были правильными. Каждая новая ошибка – следствие предыдущей. Боссы «Локо» не искали оптимальных кандидатов, а подбирали детали в механизм, который толком никогда и не работал.
13-е место и беспомощная игра – повод для рефлексии. Кажется, середина августа 2022-го – подходящее время признать, что конспекты Рангника не работают без полноценного главного тренера (желательно – хотя бы с парой адекватных помощников).
Пример Гильермо Абаскаля в «Спартаке» показывает: даже в нынешних условиях в РПЛ едут интересные зарубежные тренеры..
Нужно лишь захотеть найти такого, а не очередного Циннбауэра.
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Вопросы к Циннбауэру и Компперу: что с нападением, почему прессинг не работает, а команда так хаотична и неуправляема?
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Александр Гальперин, Алексей Филиппов
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