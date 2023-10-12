Лучшее чувство юмора в футболе – у Де Рона из «Аталанты». Тут все доказательства!

Станет бухгалтером после карьеры в спорте.

До 2018 года от соцсетей хавбека сборной Нидерландов и «Аталанты» Мартена де Рона веяло банальностью: «сложный матч против отличной команды», «большая победа», «важные три очка». Поток околоматчевых комментариев иногда разбавляли фото с тренировок и с семьей.

В какой-то момент Де Рон отступил от шаблонов. И за несколько лет стал футболистом с самыми нестандартными соцсетями. И вообще раскрылся как юморной и непопсовый футболист.

Свежий перл – опубликованная Де Роном тепловая карта по итогам матча Лиги Европы с «Ракувом». Он выложил аналитику своих действий, отметив зону туалета. «Для тех, кто интересуется, почему я убежал с поля...», – написал Де Рон в твиттере.

Соцсети Мартена – клад юмора. Умеет посмеяться над собой

Де Рон ведет соцсети сам, но иногда шутит, что менеджер проверяет все его сообщения. Каждый пост там – золото.

Летом прошлого года Мартен пошутил на тему отпуска. И, возможно, тонко потроллил типичных футболистов, которые в сезон отпусков выкладывают фотки с морей. Де Рон показательно криво наложил фотку с тренировки на случайным снимок пляжа из интернета.

«Мой менеджер попросил меня выложить фотографию с отдыха, чтобы мой инстаграм не выглядел настолько рабочим. Итак, вот мое прекрасное время в отпуске. Я не могу дождаться момента, чтобы вернуться и начать новый сезон».

Это лето тоже не прошло без шутки. Мартен выложил фото с кружкой из ресторана.

«Официант, у вас есть чайная кружка, наполненная вином? Это отпускная фотография для моих социальных сетей».

«Я забыл взять футболку с собой в медовый месяц (не сердитесь), но, наверное, сойдет и эта? Я выбрал 11 победителей, выигравших мою футболку с автографом. Все они получили сообщение, так что проверьте почтовый ящик!».

17 марта 2023 года Де Рон забил важный гол «Эмполи» (2:1) головой. Реакция после матча – огонь.

«Большая башка.

Минусы: вы не помещаетесь на фотографиях.

Плюсы: вы забивает гол, который приносит победу».

Закосплеил «Титаник» с Депаем: «Я лечу, Мартен, я лечу!».

Сравнил командное фото «Аталанты» (Алексей Миранчук на первом плане!) с совместным фото звезд на «Оскаре» в 2014-м. Тогда ведущая церемонии Эллен Дедженерес сообщила зрителям, что хочет опубликовать самый популярный твит в истории и пригласила сделать селфи ряд актеров, включая Брэдли Купера, Брэда Питта, Мэрил Стрип, Джулию Робертс, Дженнифер Лоуренс, Кевина Спейси и Анджелину Джоли.

2021 год Де Рон встретил таким пожеланием: «Если бы у 2020-го года было лицо (отсылка к прикрепленному фото – Sports.ru). В новом году давайте больше улыбаться. Пусть даже по самому глупому поводу. Желаю всем прекрасного Нового года».

В декабре 2020-го Мартен выложил фото Роналду с размытым собой на заднем плане: «Просто выкладываю эту фотку для больших охватов. Одно очко в гостях у «Ювентуса». Неплохо».

В том же 2020-м Де Рон показал, что в теме общеполитических процессов. Футболист выложил скрин с опросом из официального аккаунта Лиги чемпионов, кто выиграет в 1/8 финала: «Аталанта» или «Реал»? На снимке был один голос в пользу итальянцев. И Мартен написал: «Остановите подсчет». Так он процитировал твит Дональда Трампа с президентских выборов-2020. Республиканец призывал остановить подсчет бюллетеней, поступивших на участки по почте после дня голосования. Речь шла о штатах, в которых он поначалу имел преимущество над кандидатом от Джо Байденом.

«Что ж, это последний раз, когда я прошу у Депая совета по поводу домашних животных».

Тут Де Рон запросил у сборной Нидерландов фотки с тренировки. Но ему прислали фотку Де Йонга – с сюрпризом.

«Какая победа перед новой фанатской трибуной! Фотографий пока нет, но так как у меня сегодня ужин, то надо срочно что-то выложить».

«Поверь мне, парень, у тебя тоже было бы такое лицо, если бы тебя по полю тащил Вирджил Ван Дейк».

Как-то в фаншопе никто не купил футболку Де Рона. Ролик завирусился

В сентябре 2021-го Де Рон устроил мини-шоу (сейчас на нем больше 40 тысяч лайков в твиттере). Он пришел в клубный магазин и пообещал заплатить за первых трех покупателей футболки с его фамилией. Но что-то пошло не так.

Мартен гулял по магазину и убивал время как мог. Собирал пазлы.

Раскладывал пасьянс.

Пил кофе.

И даже поспал.

Футболку с его фамилией так никто и не купил. А в конце ролика к нему подошел продавец со словами: «Уже 19:30, мы закрываемся». И пожалел Мартена.

«Уверен, Месси никогда с таким не столкнется», – подписал видео Де Рон.

Де Рон – душа «Аталанты». После футбола хочет стать бухгалтером

Мартен родился в нидерландском городке Звейндрехт на 40-50 тысяч человек. Его папа был директором начальной школы, мама – физиотерапевт (в основном работала с пожилыми людьми). Футболом начал заниматься в местной команде соседнего городка Хендрик-Идо-Амбахт, а потом перебрался в академию «Фейеноорда».

В Роттердаме Мартен увлекался не только футболом. Там он поступил в университет, где изучал бизнес-администрирование. Поиграл за «Спарту», а потом рванул в Херенвен. В новом городе Де Рон опять нырнул в науку и стал осваивать бухгалтерский учет.

В 2017 году в «Мидлсбро» Мартен говорил, что после завершения карьеры точно займется каким-то обычным делом – скорее всего, станет бухгалтером.

«Мой друг работает бухгалтером в строительной отрасли. Он посещает компании, каждый день общается с разными людьми и постоянно занимается чем-то новым, – говорил Де Рон. – Как это здорово! Таким образом, ты многому учишься как человек. Я еще не знаю, чем займусь после карьеры, но точно вернусь в нормальное общество. Мне очень хочется работать в офисе. В этом нет ничего плохого».

Мартен умеет шутить не только в соцсетях. Его партнер по «Аталанте» Ханс Хатебур с рассказывал, что Де Рон постоянно шутит в раздевалке и иногда даже тренер Джан-Пьеро Гасперини не может сдержать смеха..

В «Мидлсбро» у него был лучший друг – Виктор Вишер. По словам Мартена, они любили «пофилософствовать»: «Мы говорим о вере, о книгах – мы оба читаем разные книги, – о природе. Обо всем. О ситуации в мире».

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В 2020-м, когда «Аталанта» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, Де Рон в случае победы на турнире пообещал накрыть стол в центре Бергамо и приготовить пиццу для двух тысяч человек. Возможно, победы в Лиге Европы или Серии А тоже будет достаточно. Так что если однажды после громкой победы «Аталанты» какой-то мужичок превратит главную площадь Бергамо в веселую кухню, не удивляйтесь. Это Мартен де Рон!

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Emmanuele Ciancaglini; Twitter/Dirono