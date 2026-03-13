  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
33

«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать

Педру Нету заинтересовал «Барселону».

«Барселоне» нравится Педру Нету.

Mundo Deportivo сообщает, что футболист «Челси» входит в число потенциальных целей «блауграны» на тот случай, если она решит усилить атаку.

Спортивное руководство хочет подписать центрального форварда, центрального защитника и вингера.

В случае с флангом атаки есть футболисты с гарантированным местом в составе – это Ламин Ямаль и Рафинья.

При этом их сменщики, Маркус Рэшфорд и Руни Бардагжи, еще не до конца закрепились в команде, поэтому вариант с подписанием Педру Нету – футболиста, которого ценят за способность дестабилизировать оборону, забивать и ассистировать, играть на любом фланге и в роли «ложной девятки», – тоже допускается. Но на данный момент все ограничивается мониторингом выступлений португальца.

В этом сезоне Нету провел 28 игр в АПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoПедру Нету
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoРуни Бардагжи
logoРафинья Диас
logoМаркус Рэшфорд
возможные трансферы
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
как же барсе не хватает вингеров, вот еще одного бы, да чтоб на обоих флангах играл, вингера, флангового игрока, игрочишку, вингерочка 🤡
Ответ tokoruko
Да, еще вернут Ансу Фати, чтоб уж точно закрыть позицию вингера.
Может они о центральном нападающем уже начнут думать 🤔
Ответ cukken
На рынке есть норм варианты? Думаю из последних трансферов только Экитике адаптировался нормально, остальные греют банку. Давно не было новых топ форвардов. Но у Барсы подрастает Мега талант включительно на этой позиций, ему 15, Тункара.
Ответ Janture Beckjan
Анкара Тункара скоро будут кричать каталонские комментаторы
А зачем Барселоне умение играть на правом фланге, если Ямаль играет постоянно. Там на скамейке и так Бардагжи замёрз.
Ответ Raar
Так Челси следит за Ямалем !
Вы не в курсе ?
Только денег нету
А чем решфорд то не пригодился?
Пусть 100 готовят и упакуем в лучшем виде
Делапа лучше заберите из Челси, Барселоне поиск форварда сейчас важнее. А от Нету руки прочь.
Нет такого слова!!
Да, проблема, что и на рынке мало вариантов, потому что в Барсу нужен интеллект в нападении, какими были Вилья, Суарез, из таких, кто сможет играть в наш футбол это Альварез, в него бы я вложился, и потенциал, и возраст, Кейн еще топ, но возрастной, и ему по кайфу в Баварии, зачем ему двигаться куда то, в Италии там только Лаутаро, но мне он не нравится, игрок настроения, в Англии можно подобрать сильных ЦФ, но чисто интеллектуально не потянут Барсу я думаю, они слишком прямолинейные, как и весь Английский футбол в целом, таранов типа Гирасси не сильно хочется, его как раз сватали на лето, либо искать еще где то, пока свои растут, они же там купили египтянина молодого, играет ли он за Барсу Б, не слышал ничего о нем.
почему БардАгджи? там же нет 2й а
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нету получил 1-матчевый бан и штраф в 70 тысяч фунтов за оскорбление судей после удаления в игре с «Арсеналом»
вчера, 14:57
Рекомендуем
Главные новости
«Ман Сити» сыграл вничью в АПЛ второй раз подряд. Команда Гвардиолы отстает от «Арсенала» на 9 очков при матче в запасе
только что
«Реал» – «Эльче». 4:1 – Гюлер забил со своей половины. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» одолел «Удинезе», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
17 минут назад
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
28 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
44 минуты назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
45 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
53 минуты назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
сегодня, 20:55
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
сегодня, 20:55
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
15 минут назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
17 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
24 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
32 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
58 минут назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем