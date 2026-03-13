«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать
«Барселоне» нравится Педру Нету.
Mundo Deportivo сообщает, что футболист «Челси» входит в число потенциальных целей «блауграны» на тот случай, если она решит усилить атаку.
Спортивное руководство хочет подписать центрального форварда, центрального защитника и вингера.
В случае с флангом атаки есть футболисты с гарантированным местом в составе – это Ламин Ямаль и Рафинья.
При этом их сменщики, Маркус Рэшфорд и Руни Бардагжи, еще не до конца закрепились в команде, поэтому вариант с подписанием Педру Нету – футболиста, которого ценят за способность дестабилизировать оборону, забивать и ассистировать, играть на любом фланге и в роли «ложной девятки», – тоже допускается. Но на данный момент все ограничивается мониторингом выступлений португальца.
В этом сезоне Нету провел 28 игр в АПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
