  • Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
26

Джейми Каррагер: Эмери должен быть главным кандидатом для «МЮ».

Джейми Каррагер считает, что Унаи Эмери мог бы добиться успеха в «Манчестер Юнайтед».

«Унаи Эмери должен приехать на «Олд Траффорд» в эти выходные как главный кандидат на пост следующего главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Я подозреваю, что он даже не входит в число приоритетных вариантов. Это хорошая новость для «Астон Виллы», но, должно быть, крайне обидная для одного из лучших и при этом все еще самого недооцененного тренера Европы.

То, что Эмери не рассматривают всерьез, многое говорит о современном футболе. По любым метрикам именно он был бы идеальным тренером для возрождения «Юнайтед». Для меня только Пеп Гвардиола стоит выше среди тех, кто сейчас работает в Англии.

Вот тренер, который выигрывает трофеи, имеет четкое футбольное видение и опыт возрождения клубов, которым нужна небольшая революция для выхода в Лигу чемпионов, и который требует уважения к себе, руководя при этом с авторитетом.

Добавьте к этому то, что он уже показал себя в Премьер-лиге – а таких специалистов на рынке крайне мало.

Вместо этого «Юнайтед», похоже, очарован другими кандидатами. Томас Тухель был одним из фаворитов, пока не подписал новый контракт со сборной Англии. Луис Энрике – мечта, если ему вдруг захочется в Премьер-лигу, а некоторые хотят и переманить Карло Анчелотти из Бразилии. Но разве 66-летний Анчелотти действительно подходит «Юнайтед» на этом этапе их истории и его карьеры?

Юлиан Нагельсманн очень востребован, но ждать тренера, который сейчас занят подготовкой к чемпионату мира, странно, когда есть другие, кто может приступить к работе гораздо раньше.

Франческо Фарьоли из «Порту» – один из самых популярных молодых специалистов, но после опыта с Рубеном Аморимом, у которого была похожая репутация в «Спортинге», «Юнайтед» вряд ли пойдет по тому же пути.

А вот репутация Майкла Кэррика заметно улучшится, если он сумеет удержать «Юнайтед» выше «Виллы», которую только что обошел и поднялся на третье место.

Эмери не фигурирует в этой дискуссии, хотя должен. Загадка в том, почему так происходит.

К сожалению для Эмери и к счастью для «Виллы», испанца по-прежнему воспринимают как того, кто прыгает выше головы в клубах, которые пытаются бросить вызов элите, и не соответствует ожиданиям в тех клубах, которые считают себя частью этой элиты», – написал экс-защитник «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
Унаи идеален для клубов, в которых не надо ВОЗВРАЩАТЬ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ.
У него не получилось в Спартаке и Арсенале именно по этой причине. Потому что есть неадекватные ожидания от фанатов и огромное количество престарелых ветеранов, которые лучше знают как надо.
Идти в МЮ для Эмери будет катастрофой, как мне кажется. А если это случится, то сам Каррагер будет в первых рядах тех, кто начнет кидаться экскрементами после пары поражений.
Унаи идеален для клубов, в которых не надо ВОЗВРАЩАТЬ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ. У него не получилось в Спартаке и Арсенале именно по этой причине. Потому что есть неадекватные ожидания от фанатов и огромное количество престарелых ветеранов, которые лучше знают как надо. Идти в МЮ для Эмери будет катастрофой, как мне кажется. А если это случится, то сам Каррагер будет в первых рядах тех, кто начнет кидаться экскрементами после пары поражений.
Астон - 7кратный чемпион Англии, второй по населению город Великобритании
Зря думаете, что давления нет. Это может не Спартак, но Динамо.
Астон - 7кратный чемпион Англии, второй по населению город Великобритании Зря думаете, что давления нет. Это может не Спартак, но Динамо.
Много ли ты видишь, допустим, на спортсе новостей с комментариями ветеранов Астон Виллы? По моим ощущениям, на ветеранов МЮ, Ливерпуля, Арсенала приходится порядка 80%. Ещё 15% на Челси и Сити.
Чем Кэррик не устраивает? Дайте поработать человеку. Все эти именитые тренеры вообще не гарантия успеха. Может Мю нужен свой парень. Вот Арбелоа никто всерьез не воспринимал, а он хлопнул Пепа без шансов. Кэррик дает результат, что еще нужно? Помню Бавария тоже гналась за Тухелем и уволила Нагельсманна ради него. Он умудрился оставить Баварию без титулов😃 самый переоцененный из именитых тренеров
Чем Кэррик не устраивает? Дайте поработать человеку. Все эти именитые тренеры вообще не гарантия успеха. Может Мю нужен свой парень. Вот Арбелоа никто всерьез не воспринимал, а он хлопнул Пепа без шансов. Кэррик дает результат, что еще нужно? Помню Бавария тоже гналась за Тухелем и уволила Нагельсманна ради него. Он умудрился оставить Баварию без титулов😃 самый переоцененный из именитых тренеров
Ну не знаю Тухель и в ПСЖ не провалился, единственный у кого удалось добраться с составом звезд до финала ЛЧ. И в следующем сезоне взял ушастого с Челси. Топ тренер.
Чем Кэррик не устраивает? Дайте поработать человеку. Все эти именитые тренеры вообще не гарантия успеха. Может Мю нужен свой парень. Вот Арбелоа никто всерьез не воспринимал, а он хлопнул Пепа без шансов. Кэррик дает результат, что еще нужно? Помню Бавария тоже гналась за Тухелем и уволила Нагельсманна ради него. Он умудрился оставить Баварию без титулов😃 самый переоцененный из именитых тренеров
Что бы выигрывать трофеи не достаточно просто мотивировать команду. У МЮ топовый состав, Кэрик может их вернуть в ьоп 5, не более. МЮ нужны трофеи, нужно рисковать. Это не Ньюкасл и не Астон Вилла. У них либо пан либо пропан.
Вероятно, Эмери во главе Ливерпуля смог бы не проиграть туркам, поэтому легенда портовых мог бы посоветовать испанца руководству своего родного клуба. Тем более, что с текущими результатами не далек тот час, когда придется говорить о возрождении ЛФК.
Вероятно, Эмери во главе Ливерпуля смог бы не проиграть туркам, поэтому легенда портовых мог бы посоветовать испанца руководству своего родного клуба. Тем более, что с текущими результатами не далек тот час, когда придется говорить о возрождении ЛФК.
Кара ждёт Клоппа
Карседо скоро освободится
Эмери идеален для МЮ только в мыслях скаузеров типа Карры.
Юран лучше подходит. А Эмери даже с Дзюбой справится не смог
Что ещё может посоветовать скаузер..
Мареска подойдет для нашего МЮ) Будет унижать лондонское синее быдло)
Мареска подойдет для нашего МЮ) Будет унижать лондонское синее быдло)
Да, и на этом всё успехи будут.
Для меня он не топ тренер для топ клуба. С топ клубом что то выигрывал долгое время, а не так что палка выстрелила раз в год?

Луис Энрике другой диалог, хотя до ПСЖ для меня он был на том же уровне что и Унаи.
Эмери не так хорош в работе с большими командами
