Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»

Джейми Каррагер: Эмери должен быть главным кандидатом для «МЮ».

«Унаи Эмери должен приехать на «Олд Траффорд» в эти выходные как главный кандидат на пост следующего главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Я подозреваю, что он даже не входит в число приоритетных вариантов. Это хорошая новость для «Астон Виллы », но, должно быть, крайне обидная для одного из лучших и при этом все еще самого недооцененного тренера Европы.

То, что Эмери не рассматривают всерьез, многое говорит о современном футболе. По любым метрикам именно он был бы идеальным тренером для возрождения «Юнайтед». Для меня только Пеп Гвардиола стоит выше среди тех, кто сейчас работает в Англии.

Вот тренер, который выигрывает трофеи, имеет четкое футбольное видение и опыт возрождения клубов, которым нужна небольшая революция для выхода в Лигу чемпионов, и который требует уважения к себе, руководя при этом с авторитетом.

Добавьте к этому то, что он уже показал себя в Премьер-лиге – а таких специалистов на рынке крайне мало.

Вместо этого «Юнайтед», похоже, очарован другими кандидатами. Томас Тухель был одним из фаворитов, пока не подписал новый контракт со сборной Англии. Луис Энрике – мечта, если ему вдруг захочется в Премьер-лигу, а некоторые хотят и переманить Карло Анчелотти из Бразилии. Но разве 66-летний Анчелотти действительно подходит «Юнайтед» на этом этапе их истории и его карьеры?

Юлиан Нагельсманн очень востребован, но ждать тренера, который сейчас занят подготовкой к чемпионату мира, странно, когда есть другие, кто может приступить к работе гораздо раньше.

Франческо Фарьоли из «Порту» – один из самых популярных молодых специалистов, но после опыта с Рубеном Аморимом, у которого была похожая репутация в «Спортинге», «Юнайтед» вряд ли пойдет по тому же пути.

А вот репутация Майкла Кэррика заметно улучшится, если он сумеет удержать «Юнайтед» выше «Виллы», которую только что обошел и поднялся на третье место.

Эмери не фигурирует в этой дискуссии, хотя должен. Загадка в том, почему так происходит.

К сожалению для Эмери и к счастью для «Виллы», испанца по-прежнему воспринимают как того, кто прыгает выше головы в клубах, которые пытаются бросить вызов элите, и не соответствует ожиданиям в тех клубах, которые считают себя частью этой элиты», – написал экс-защитник «Ливерпуля».