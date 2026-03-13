Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
Джейми Каррагер считает, что Унаи Эмери мог бы добиться успеха в «Манчестер Юнайтед».
«Унаи Эмери должен приехать на «Олд Траффорд» в эти выходные как главный кандидат на пост следующего главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Я подозреваю, что он даже не входит в число приоритетных вариантов. Это хорошая новость для «Астон Виллы», но, должно быть, крайне обидная для одного из лучших и при этом все еще самого недооцененного тренера Европы.
То, что Эмери не рассматривают всерьез, многое говорит о современном футболе. По любым метрикам именно он был бы идеальным тренером для возрождения «Юнайтед». Для меня только Пеп Гвардиола стоит выше среди тех, кто сейчас работает в Англии.
Вот тренер, который выигрывает трофеи, имеет четкое футбольное видение и опыт возрождения клубов, которым нужна небольшая революция для выхода в Лигу чемпионов, и который требует уважения к себе, руководя при этом с авторитетом.
Добавьте к этому то, что он уже показал себя в Премьер-лиге – а таких специалистов на рынке крайне мало.
Вместо этого «Юнайтед», похоже, очарован другими кандидатами. Томас Тухель был одним из фаворитов, пока не подписал новый контракт со сборной Англии. Луис Энрике – мечта, если ему вдруг захочется в Премьер-лигу, а некоторые хотят и переманить Карло Анчелотти из Бразилии. Но разве 66-летний Анчелотти действительно подходит «Юнайтед» на этом этапе их истории и его карьеры?
Юлиан Нагельсманн очень востребован, но ждать тренера, который сейчас занят подготовкой к чемпионату мира, странно, когда есть другие, кто может приступить к работе гораздо раньше.
Франческо Фарьоли из «Порту» – один из самых популярных молодых специалистов, но после опыта с Рубеном Аморимом, у которого была похожая репутация в «Спортинге», «Юнайтед» вряд ли пойдет по тому же пути.
А вот репутация Майкла Кэррика заметно улучшится, если он сумеет удержать «Юнайтед» выше «Виллы», которую только что обошел и поднялся на третье место.
Эмери не фигурирует в этой дискуссии, хотя должен. Загадка в том, почему так происходит.
К сожалению для Эмери и к счастью для «Виллы», испанца по-прежнему воспринимают как того, кто прыгает выше головы в клубах, которые пытаются бросить вызов элите, и не соответствует ожиданиям в тех клубах, которые считают себя частью этой элиты», – написал экс-защитник «Ливерпуля».
У него не получилось в Спартаке и Арсенале именно по этой причине. Потому что есть неадекватные ожидания от фанатов и огромное количество престарелых ветеранов, которые лучше знают как надо.
Идти в МЮ для Эмери будет катастрофой, как мне кажется. А если это случится, то сам Каррагер будет в первых рядах тех, кто начнет кидаться экскрементами после пары поражений.
Зря думаете, что давления нет. Это может не Спартак, но Динамо.
Луис Энрике другой диалог, хотя до ПСЖ для меня он был на том же уровне что и Унаи.