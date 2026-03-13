  • Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
– Согласны, что уровень российского футбола после отстранения сильно упал?

– Не буду говорить, как Кокорин, что РПЛ – говно. Это не так. Могу сказать: сейчас наш чемпионат развивается не так быстро, как другие лиги. Не совсем разделяю мнение, что уровень упал. Он растет, но медленно. И плюс мы не можем сейчас адекватно оценить уровень российского футбола, так как варимся в собственном соку. Плюс в РПЛ множество легионеров не того уровня, который нужен и который был ранее.

– То есть вы за лимит на легионеров?

– Конечно, я за лимит. Хочу, чтобы наши, российские пацаны играли в своих клубах и могли доказывать, что мы точно не хуже иностранцев. Тут даже вопрос в том, какого качества сейчас легионеры приезжают в Россию и кто их привозит. В этом есть проблема.

Очень часто люди, которые везут в РПЛ легионеров, сильно промахиваются, привозят посредственных игроков. Так суть в том, что люди потом горой стоят за игроков, мягко говоря, низкого уровня. Просто иногда смотришь и думаешь: «Как мы вообще с таким футболистом будем играть?» И зарплата у таких легионеров бывает гораздо выше, чем у россиян.

Так что да, я целиком и полностью за лимит, – заявил хавбек «Ротора».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Кто это? И зачем нам нужно знать его некомпетентное мнение?
РПЛ гомно, но своё, родное и лимит на... не нужен, услышьтк нас болельщиков
нужно еще больше паспортистов
Конечно против ,именно такие игроки как Трошечкин благодаря лимиту на легионеров и будут играть в РПЛ
Очень важное мнение
Наш любимый отрицательный рост!
Что это за ноунейм и почему он стал основным поставщиком новостей?
Уж Трошечкин точно не хуже иностранцев
Плох тот русский, что при лимите мало получает.
А с лимитом вместо посредственных легионеров будут посредственные и совершенно немотивированные паспортисты за оверпрайс. Ёлки-палки, ну проходили же уже это лимитное болото. Зачем ещё раз в эту реку фекалий лезть?
