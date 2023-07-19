Все трансферы и достойные слухи.

В Италии открыто трансферное окно. Сроки – с 1 июля по 1 сентября.

Здесь собраны все переходы и тренерские назначения. Подтвержденные трансферы – на белом фоне, возможные переходы и адекватные слухи – на желтом . Таблицы будут обновляться.

• У «Наполи» сменился тренер. Лучано Спаллетти устал и взял творческий отпуск. Его сменил Руди Гарсия, весной покинувший «Аль-Наср» (в саудовских медиа писали, что причина отставки – недовольство со стороны Роналду). Чемпион Италии пока не очень активен на рынке. А вот первая крупная продажа уже есть – Ким Мин Чжэ укатил в «Баварию», мюнхенцы активировали опцию за 50 миллионов евро.

• Много лет Сергея Милинковича-Савича отправляли в топ-клубы Европы, но теперь сага закончилась. Серб поехал в Саудовскую Аравию на достойную зарплату – 20 миллионов евро в год. «Лацио» получит от «Аль-Хилаля» 40 миллионов.

• Вратарь «Интера» Андре Онана уходит в «Манчестер Юнайтед» . Теперь перед клубом большой вызов – найти замену. Еще в Саудовскую Аравию к Роналду уехал Марцело Брозович.

• В «Милане» событийное лето. «Ньюкасл» за 70 миллионов утащил Сандро Тонали , 21-летний Даниэль Мальдини из легендарной династии ушел в аренду в «Эмполи». Усилили состав двумя игроками «Челси» – Кристианом Пулишичем и Рубеном Лофтус-Чиком.

• Алексей Миранчук вернулся в «Аталанту» из «Торино» после аренды. Куда дальше – вопрос. Ходят слухи о возможной аренде в «Салернитану».

• «Ювентус» уводит у «Интера» Ромелу Лукаку. Бельгиец провел прошлый сезон в Милане на правах аренды. Теперь «Интер» вышел из борьбы, а форвард близок к «Юве». Еще туринцы купили у «Лилля» сына президента Либерии. Да-да, речь про Тимоти Веа.

• Александр Кокорин после бодрого сезона в «Арисе» вернулся в «Фиорентину». Флорентийцы не рассчитывают на форварда и хотят с ним расстаться.

• «Удинезе» выложил 10 миллионов евро за 23-летнего бразильца из «Цинцинатти» Бреннера.

• «Сассуолло» активен на рынке. Оттуда в «Спартак» может уехать Рожерио. Черно-зеленые также интересуются защитником московского «Динамо» Сабой Сазоновым.

• «Фрозиноне» расстался с тренером, с которым вышел в Серии А. И назначил Эусебио Ди Франческо, почти два года сидевшего без работы.

Фото: instagram.com/fcbayern; globallookpress.com/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency