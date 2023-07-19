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Таблица трансферов Серии А: «Наполи» продал Кима за 50 млн евро, Тонали уехал в «Ньюкасл» за 70. А куда Миранчук?

серия А Италия серия А Италия
Наполи Наполи
Дженоа Дженоа
Ювентус Ювентус
Интер Интер
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
Фрозиноне Фрозиноне
Рома Рома
Эмполи Эмполи
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
Удинезе Удинезе
Верона Верона
Милан Милан
Торино Торино
Монца Монца
Болонья Болонья
Сассуоло Сассуоло
Лечче Лечче
Футбол Футбол

Все трансферы и достойные слухи.

В Италии открыто трансферное окно. Сроки – с 1 июля по 1 сентября.

Здесь собраны все переходы и тренерские назначения. Подтвержденные трансферы – на белом фоне, возможные переходы и адекватные слухи – на желтом. Таблицы будут обновляться.

• У «Наполи» сменился тренер. Лучано Спаллетти устал и взял творческий отпуск. Его сменил Руди Гарсия, весной покинувший «Аль-Наср» (в саудовских медиа писали, что причина отставки – недовольство со стороны Роналду). Чемпион Италии пока не очень активен на рынке. А вот первая крупная продажа уже есть – Ким Мин Чжэ укатил в «Баварию», мюнхенцы активировали опцию за 50 миллионов евро.

• Много лет Сергея Милинковича-Савича отправляли в топ-клубы Европы, но теперь сага закончилась. Серб поехал в Саудовскую Аравию на достойную зарплату – 20 миллионов евро в год. «Лацио» получит от «Аль-Хилаля» 40 миллионов.

Вратарь «Интера» Андре Онана уходит в «Манчестер Юнайтед». Теперь перед клубом большой вызов – найти замену. Еще в Саудовскую Аравию к Роналду уехал Марцело Брозович.

• В «Милане» событийное лето. «Ньюкасл» за 70 миллионов утащил Сандро Тонали, 21-летний Даниэль Мальдини из легендарной династии ушел в аренду в «Эмполи». Усилили состав двумя игроками «Челси» – Кристианом Пулишичем и Рубеном Лофтус-Чиком.

• Алексей Миранчук вернулся в «Аталанту» из «Торино» после аренды. Куда дальше – вопрос. Ходят слухи о возможной аренде в «Салернитану».

• «Ювентус» уводит у «Интера» Ромелу Лукаку. Бельгиец провел прошлый сезон в Милане на правах аренды. Теперь «Интер» вышел из борьбы, а форвард близок к «Юве». Еще туринцы купили у «Лилля» сына президента Либерии. Да-да, речь про Тимоти Веа. 

• Александр Кокорин после бодрого сезона в «Арисе» вернулся в «Фиорентину». Флорентийцы не рассчитывают на форварда и хотят с ним расстаться.

• «Удинезе» выложил 10 миллионов евро за 23-летнего бразильца из «Цинцинатти» Бреннера.

• «Сассуолло» активен на рынке. Оттуда в «Спартак» может уехать Рожерио. Черно-зеленые также интересуются защитником московского «Динамо» Сабой Сазоновым.

• «Фрозиноне» расстался с тренером, с которым вышел в Серии А. И назначил Эусебио Ди Франческо, почти два года сидевшего без работы.

Фото: instagram.com/fcbayern; globallookpress.com/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency

4 комментария

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vammuteli
В Фризиноне перешел Квернадзе из Динамо Батуми
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dimunez6
исправьте Мбрагимовича
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VladCory
Что такое Андреа Пинамонте аж за 20 млн???
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kwinto88
Миранчук слаб, скоро обратно к паровозам в тепличные условия
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