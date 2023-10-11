«Брайтон» – самый умный клуб мира. И сейчас вы зауважаете его еще сильнее

Любовь Курчавова – с секретами успеха.

Восхищаться «Брайтоном» модно: в последние годы непопсовый клуб, который каждый сезон открывает новых звезд, влюбляет красивым футболом, качественными результатами, грамотными трансферами.

А в 1997-м история «Брайтона» могла закончиться: клуб, который плелся в подвале четвертого сезона, был близок к ликвидации и проводил последние матчи на «Голдстоун Граунд» – владельцы продали его, чтобы хоть как-то закрыть долги (вскоре на месте старенького стадиона появился торговый центр). «Брайтон» был в 28 минутах от вылета и спасся только благодаря лучшей разнице мячей, чем у таких же неудачников из «Херефорда».

Спустя четыре месяца, в сентябре 1997-го, консорциум во главе с местным бизнесменом Диком Найтом купил «Брайтон» всего за 100 фунтов.

14 лет «Брайтон» скитался без стадиона: два года задержался в Гиллингеме, городке в 120 км к северо-востоку от Брайтона, а в 1999-м вернулся к морю – на старый легкоатлетический стадион вместимостью около тысячи зрителей со временными трибунами, собранными из строительных лесов. Там «Брайтон» провел 12 лет.

Пора рассказать о человеке, благодаря которому началась новая история «Брайтона» (ей и посвящен этот текст).

Владелец «Брайтона» с детства болеет за клуб. Он погасил долги, построил стадион и поднял команду из 3-го дивизиона

Тони Блум – бизнесмен, математик и профессиональный игрок в покер, перевернувший беттинговый рынок (его компания Starlizard через анализ помогает крупным клиентам делать ставки). Блум родился в Брайтоне и с детства болел за многострадальный местный клуб, вице-президентом которого в 70-е был его дед Гарри.

В 2009-м Тони купил 75% акций любимого «Брайтона», погасил 18 млн фунтов долгов, нацелился на выход в АПЛ (тогда клуб болтался в середине таблицы 3-го дивизиона) и вложил 93 млн фунтов в новый 30-тысячный стадион. На «Фалмер» команда переехала уже в 2011-м.

В том же году «Брайтон» за пять туров до конца сезона вышел в Чемпионшип. Потом – три раза за пять сезонов попадал в плей-офф за рывок в АПЛ. А в 2017-м – впервые за 34 года – пробился в элитную лигу.

За последние два сезона «Брайтон» потерял тренера Грэма Поттера, который изменил все, главу селекционного отдела Пола Уинстенли (их забрал «Челси»), еще нескольких сотрудников и – что главное – важных игроков основного состава: только в 2022-м ушли Марк Кукурелья, Ив Биссума, Леандро Троссард и Нил Мопе.

«Брайтон» не смутился и в мае 2023-го впервые в истории отобрался в еврокубки. Летом исход игроков продолжился: ушли Мойсес Кайседо и Алексис Мак Аллистер, которые в прошлом сезоне держали центр поля. Но и после этого «Брайтон» не просел: отставание от лидеров – всего 4 очка.

Как все это возможно?

У «Брайтона» (на всякий случай) уже готовы замены для всех – и даже для гендиректора

«Весь секрет – здесь», – говорит журналисту The New York Times генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер, показывая на ноутбук.

В нем есть файл с именами желаемых замен как минимум 25 ключевых сотрудников клуба. Тренеры, члены штаба, руководители: Барбер уже выбрал тех, кто заменит каждого из них (иногда есть даже 2-3 варианта). Просто на случай, если с ними что-то случится. Или – что более вероятно – вдруг их позовут в другой клуб?

Барбер руководит уже 11 лет, но и на случай своего ухода подготовил имена потенциальных гендиректоров – это его обязательство по контракту. Сейчас у Пола четыре кандидата, двое из них работают в системе клуба.

Тщательное планирование – основа «Брайтона». И главное требование владельца Тони Блума.

С начала прошлого сезона прошло около месяца, когда Барберу позвонил совладелец «Челси» Тодд Боули и попросил разрешения на переговоры с Грэмом Поттером. Быстро выяснилось, что тренер хочет уйти – манили статус, бо́льшие финансовые возможности и амбиции. «Челси» хотел не только Поттера, но и пятерых тренеров из штаба «Брайтона».

Вы знаете, чем все закончилось. Поттер продержался семь месяцев, после недавнего ухода Бруно Сальтора в «Челси» осталось двое из «Брайтона» – тренер вратарей Бен Робертс и аналитик Кайл Маколей. А «Брайтон» заглянул в список потенциальных замен, увидел имя Роберто Де Дзерби, договорился с ним за неделю и провел лучший сезон в истории.

«Фишкой клуба нашего масштаба должна быть эволюция, – говорит Барбер. – Мы не хотим собирать состав под тренера, ведь тогда после его ухода придется создавать абсолютно новую команду. Наша задача – продолжать развиваться от тренера к тренеру примерно с тем же составом».

А что делать, когда уходят важные игроки? «Обычно мы стараемся заранее подписать замену тому, кто, как нам кажется, может скоро уйти», – объясняет Барбер. И это факт: Каору Митома органично заменил Леандро Троссарда, а 19-летний Мойсес Кайседо приехал из Эквадора, когда Ив Биссума еще играл за «Брайтон». Ведь если искать замену сразу после продажи (особенно крупной), цена будет выше рыночной.

Игроков «Брайтону» подбирает программа, созданная компанией Блума. Она учитывает вообще все и работает по принципу светофора

В 2019-м «Брайтон» за 8 млн фунтов купил Алексиса Мак Аллистера у «Архентинос Хуниорс» и отдал его в пару аренд из-за проблем с разрешением на работу в Англии. Впервые за «Брайтон» он сыграл в марте 2020-го. Спустя два с половиной года Мак Аллистер стал чемпионом мира, через три – ушел в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов.

Зимой 2021-го «Брайтон» за 4 млн фунтов подписал Мойсеса Кайседо из эквадорского «Индепендьенте дель Валье». Летом 2023-го за 115 млн фунтов (рекорд АПЛ) он перешел в «Челси».

В августе 2021-го в «Брайтон» (транзитом через бельгийский «Юнион», который тоже принадлежит Блуму) из японского «Кавасаки Фронтале» за 3 млн фунтов перешел Каору Митома, который сначала закончил университет, а уже потом переключился на профессиональный футбол. Прошлый сезон стал для вингера первым в АПЛ, он набрал 7+5 в 33 матчах. В 8 играх этого сезона у него 3+3.

В общем, вы поняли. Кажется, про программу, которой пользуется «Брайтон» при подготовке трансферов, слышали уже почти все, но не упомянуть ее просто нельзя.

«Брайтон» – клиент принадлежащей Блуму компании Starlizard. На основе ее данных клуб оценивает все варианты на трансферном рынке. Алгоритм программы держат в строгом секрете – с ним не знакомы даже сотрудники клуба.

Уже после анализа через программу скаутам присылают списки игроков, которые подходят по основным критериям – например, возрасту, количеству минут на поле, перспективам, соотношению цены и качества. Есть и более мелкие аспекты: совместимость игроков внутри команды – не только в игровом, но и в ментальном плане. «Все аспекты футбола, о которых вы только могли подумать, приняты во внимание, – говорил для Business Insider экс-сотрудник Starlizard. – Думаю, именно поэтому они так хороши. Погода, боевой дух, все анализируется под микроскопом. Это впечатляет».

Оценивают максимально просто – по цветам сигналов светофора: зеленый – для тех, кто подходит по всем параметрам, желтый – для тех, кто близок к нужным критериям, красный – для тех, кто в них не вписывается.

Еще «Брайтон» одним из первых занялся скаутингом не по регионам, а по позициям. Например, в марте 2023-го скаутом по центральным нападающим стал Джон Дулан, до этого 10 лет отработавший в «Эвертоне».

«Брайтон» не может тягаться с соперниками по АПЛ финансово: до этого лета самой дорогой покупкой был Энок Мвепу, за которого «Зальцбургу» заплатили 23 млн евро (в октябре 2022-го он завершил карьеру из-за проблем с сердцем, теперь работает в академии «Брайтона»). Летом 2023-го «Брайтон» перебил трансферный рекорд дважды: 27 млн евро за 19-летнего полузащитника Карлоса Балеба из «Лилля» и 34 млн евро за 22-летнего нападающего Жоао Педро, который был лучшим бомбардиром «Уотфорда». Но по меркам сегодняшнего рынка эти траты не выглядят безумно. Особенно на фоне того, что у «Брайтона» одна из самых низких зарплатных ведомостей в АПЛ (в прошлом сезоне – 16-я).

Чем они привлекают игроков? «Мы знаем игроков до того, как «Брайтон» их подписывает, но они предлагают постепенную интеграцию в Премьер-лигу, – говорит источник в топ-клубе АПЛ для The Athletic. – В большом клубе надо показывать себя сразу, моментально выдавая элитный уровень».

Выстроенная система привела к тому, что «Брайтон» привлекает игроков из Южной Америки сильнее всех клубов Ла Лиги, кроме «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Например, летом 2022-го «Брайтон» купил Первиса Эступиньяна у «Вильярреала» за 17 млн евро. Стоит ли говорить, что он идеально заменил Марка Кукурелью, который ушел в «Челси» за 65 млн евро?

Это не все трансферные технологии. Еще «Брайтон» использует приложение для подбора аренд

Летом 2021-го «Брайтон» отправил Мойсеса Кайседо в бельгийский «Берсхот». Перед приходом опорника клуб стал 9-м в чемпионате, а после окончания 4-месячной аренды вылетел. В Бельгии Кайседо сыграл 12 матчей и узнал, что такое европейский футбол.

Но «Берсхот» все равно не звучит как самый очевидный вариант. Почему «Брайтон» выбрал именно его? Все из-за приложения TransferRoom.

«Брайтон» использует его активнее в мире. В TransferRoom 650 клубов могут напрямую обсуждать трансферы. К июлю 2023-го «Брайтон» через него оформил 32 сделки (28 из них – аренды). Например, очень успешную аренду крайнего защитника Михала Карбовника. У него не сложилось в «Олимпиакосе» (провел всего 7 матчей), и «Брайтон» искал ему подходящий клуб. Помог TransferRoom: Карбовник отправился в «Фортуну» из второй Бундеслиги, сыграл 26 матчей, забил гол и сделал четыре ассиста.

TransferRoom, конечно, не гарантирует успех аренды на 100% (например, Аарон Конноли провел всего 5 матчей за «Венецию» в Серии Б и не забил – помешали травма и смена тренера), но очень сильно повышает шансы.

«Брайтон» ценит всех сотрудников. После невыхода в АПЛ в 2016-м ввели систему бонусов и сохранили ее

В сезоне-2015/16 «Брайтон» стал третьим в Чемпионшипе, но проиграл «Шеффилд Уэнсдей» в полуфинале плей-офф за выход в АПЛ. «На следующий день мы провели заседание совета директоров, обсудили, в чем можно стать лучше, – рассказывает Барбер. – Мы все считали, что наше видение, стратегия, штаб и тренировки – в полном порядке. И поняли: если мы просто станем чуть лучше в каждой сфере, то попадем в АПЛ».

Но на этом не все: после неудачи в плей-офф Барбер ввел систему бонусов для всех сотрудников, начиная от экипировщика и агронома, заканчивая руководителем каждого отдела. Всем в «Брайтоне» сообщили: они получат до 20% от годовой зарплаты после выхода в АПЛ (10% – гарантированно, еще до 10% – если во время аттестации сотрудник докажет, что хорошо работал).

«Брайтон» вышел в АПЛ в следующем же сезоне. Система бонусов по-прежнему в силе: сначала их платили по случаю невылета в Чемпионшип, теперь – каждый раз, когда «Брайтон» финиширует в верхней части таблицы.

«Брайтон» – это про теплые личные связи

На клубном сайте есть страница с заголовком «Ценности «Брайтона». Там пять пунктов:

💙 Хорошо относиться к людям;

💙 Превосходить ожидания;

💙 Нацеливаться на большее. Никогда не сдаваться;

💙 Действовать честно;

💙 Создавать особенное.

И это не просто слова. Две истории.

1. Гендиректор Пол Барбер отправил 41 личное письмо с благодарностями каждому болельщику «Брайтона», который посетил все домашние и гостевые матчи в первом сезоне после выхода в АПЛ.

2. Этому сюжету всего несколько дней. Самолет с фанатами «Брайтона», летевшими на выездной матч Лиги Европы против «Марселя», задержали на три часа. Из-за этого они не успевали к стартовому свистку. Когда все готовились покинуть самолет, на связь вышел владелец Тони Блум – он позвонил кому-то из членов экипажа, и его голос зазвучал в динамиках самолета.

«На выходе вас встретят люди в розовых жилетах с эмблемой УЕФА, – сказал Блум. – Они отведут вас к автобусу, который довезет вас до места сбора. Оттуда вас доставят на стадион. Если все получится хорошо, вы успеете к стартовому свистку. Вперед, «Брайтон».

Фанаты были в восторге. «Брайтон» позаботился не только о том, чтобы болельщики успели на стадион, но и договорился о хранении их багажа.

«Мы принимаем эти ценности не потому, что мы мягкотелые, – говорит Барбер. – Мы стараемся думать о будущем. Футбол – это, условно говоря, довольно небольшая индустрия. Если у нас будет хорошая репутация, все будут знать, что мы хорошо относимся к людям, даем им прогрессировать, если обстоятельства позволяют, то у нас будет больше возможностей привлекать топ-игроков и сотрудников. Футбольные клубы не должны превращаться в тюрьмы».

Подробнее об этом тезисе – в следующем пункте.

«Брайтон» никого не удерживает и считает, что продавать нужно вовремя

Про то, что футбольные клубы не должны превращаться в тюрьмы, Барбер говорил уже много раз.

«Мы не будем держать сотрудников против их воли, но стараемся как можно лучше защитить себя с помощью контрактов, – рассказывал Барбер. – Если человек получает великолепный шанс и считает, что лучше его принять, то мы открыты.

Когда ты запрещаешь людям общаться с потенциальным работодателем, они начнут делать это за твоей спиной, проводить тайные встречи. Все это выйдет наружу и превратится в скандал. Так считаем мы с Тони. Потенциально это более разрушительно и выбивает из колеи сотрудников».

Так «Брайтон» отпустил Грэма Поттера в «Челси», хотя сезон только стартовал, и позволил техническому директору Дэну Эшуорту, обладавшему очень широкими полномочиями, уйти в «Ньюкасл». При этом, по словам Барбера, в 70% случаев переговоры сотрудников «Брайтона» с другими клубами завершаются тем, что они остаются.

Да, бывают и другие истории: зимой Мойсес Кайседо собрался в «Арсенал» и даже попрощался с «Брайтоном», но никто никуда его не отпускал. Причина проста: замены еще не было. «Возможно, для клуба АПЛ, который его хотел, и для него самого это был подходящий момент, – говорит Барбер. – Но для нас – нет».

Опорник остался до конца сезона, подписал более выгодный контракт, а летом перешел в «Челси» за рекордные деньги. «Мы не хотели продавать Мойсеса за 85 млн фунтов, – объяснял Блум в интервью The Times. – Если наши финансовые требования не выполняют, то никто никуда не уходит. Кайседо – игрок мирового уровня. Это не просто игрок, который сидит на скамейке и ничего не делает. Летом я предпочел бы сохранить его, даже несмотря на огромное предложение от «Челси». Но Мойсес довольно ясно дал понять, что хочет перейти. Если бы он был рад остаться, то я сохранил бы его еще на сезон – вне зависимости от суммы, которую давал «Челси».

Модель «Брайтона» проста: игроков нужно продавать в правильное время и за правильную сумму, а потом постепенно реинвестировать вырученные деньги.

Почему в «Брайтон» готовы идти? «Я всегда говорю игрокам: «Да, вас зовут в «Ман Сити» и «Баварию», но вы и так туда перейдете, если будете хорошо играть здесь», – объясняет Сэм Джевелл, глава селекционного отдела «Брайтона». И он точно знает о чем говорит, ведь получил должность, когда его босса забрал «Челси».

Быт «Брайтона» = внимание к деталям. Стена для скалолазания на базе, тихие отели и три режима подачи воды в душе

В 2014-м у «Брайтона» появилась новая база, в строительство которой Блум вложил около 30 млн фунтов. Там есть все – начиная с 11 натуральных и искусственных полей и огромного спортивного зала, заканчивая шикарным спа и душевой, в которой можно выбрать режим подачи воды: «тропический дождь», «холодный туман» или «карибский шторм». Есть даже стена для скалолазания, где вратари развивают силу рук.

«Брайтон» помешан на деталях. Например, Барбер рассказывал, что для выездных матчей клуб старается выбирать отели в самых тихих районах города. Отбоя нет: предполагается, что все игроки и так знают, в какое время должны спать.

На каждый гостевой матч с «Брайтоном» ездит повар. Завтрак готов с 8 до 10 утра, но нет ни времени, к которому игроки должны прийти в столовую, ни обязательства появиться там. «Роберто [Де Дзерби] очень доверяет игрокам, – говорит для Daily Mail человек, который близко работает с тренером. – Он знает: его футболисты понимают, что нужно правильно питаться, следить за собой, быть готовыми к матчам. И он не собирается говорить им, во сколько завтракать». Обед после тренировки – тоже для желающих. После него все, кому нужно, идут на массаж или процедуры. Любой игрок может спокойно уехать домой, но многие решают поработать в зале самостоятельно (Джеймс Милнер, конечно, в их числе).

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Конечно, главный человек «Брайтона» – Тони Блум. Он вложил в клуб уже более 500 млн долларов и выстроил систему, которая позволяет «Брайтону» быть на шаг впереди остальных.

Только имени Блума нет в файле Барбера – его невозможно заменить.

Фото: AFP/MIKE HEWITT; Gettyimages.ru/Lewis Storey, Ryan Pierse, Bryn Lennon, Alex Pantling, Mike Hewitt