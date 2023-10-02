«Брест» выносит Лигу 1 с тренером, которого никуда не брали 12 лет. 12 лет 🤯

Любовь Курчавова – об Эрике Руа.

Посмотрев в таблицу Лиги 1, легко удивиться. Первое место с «Монако» делит «Брест» (по 14 очков).

Но на этом удивительное не заканчивается. Биографическая сводка его тренера Эрика Руа в википедии выглядит так:

Да, вам не показалось.

Где Руа пропадал 12 лет?

Руа обожал теннис и до 18 даже не думал о карьере в футболе

«Помню, мы играли на молодежном турнире и победили «Ниццу» по пенальти, – вспоминал Руа. – Тогда меня заметил Пьер Алонсо (на тот момент – тренер «Ниццы Б» – Sports.ru) и предложил присоединиться к клубной академии. Я многим ему обязан. Мне было 18 лет, и я ничего не знал о мире профессионального футбола».

Говоря, что ничего не знал о профессиональном футболе, Эрик, конечно, лукавил – все-таки его отец Серж поиграл за «Монако», «Марсель» и «Ниццу». Но у Руа-младшего была другая страсть: теннис. «По два матча в день, иногда даже три, на жаре… Теперь, когда есть свободное время, я предпочитаю гольф!» – шутил Эрик.

В 18 Руа провалил выпускной экзамен в школе и не получил аттестат. Подписывая контракт с «Ниццей», он обещал маме, что продолжит учиться, и не обманул: через год он все-таки получил аттестат. Но к тому моменту Эрик уже точно знал, что хочет стать футболистом.

Поначалу шансов ему не давали, и Руа долго играл в 3-м дивизионе. Спустя три года в молодежках «Ниццы» тренер Ненад Бьекович привлек его к работе с основой, и 21-летний парень вцепился в шанс. «Теннис многое дал мне на ментальном уровне, – объяснял Руа свой успех. – В этом виде спорта ты всегда один, нужно постоянно бороться. Тренируясь в футбольной академии, ты должен понимать, что ты тут сам за себя, и быть готовым к конкуренции».

После карьеры игрока Руа попробовал почти все: директор по связям с общественностью, спортдир, тренер (хотя лицензии не было)

Руа дебютировал в Лиге 1 осенью 1988-го и закрепился во взрослом футболе. Сыграв за «Ниццу» около 80 матчей, Эрик отправился в путешествие по Франции и Европе: «Тулон», «Лион», «Марсель», «Сандерленд» и «Райо Вальекано». Летом 2002-го он вернулся доигрывать в «Ниццу» (и провел 52 матча и 2 гола за два сезона), а через два года завершил карьеру.

В сентябре 2005-го Эрик стал директором «Ниццы» по маркетингу, коммуникациям и связям с общественностью, через четыре года – спортивным директором. Параллельно он работал экспертом на телевидении – сначала для компании Télévision Par Satellite, потом – на канале Direct 8.

В марте 2010-го пришлось прерваться: его попросили возглавить «Ниццу». Так спортивный директор без лицензии стал тренером.

Как-то Руа спросили, почему он попробовал тренировать спустя целых шесть лет после завершения карьеры. «У меня не было цели стать тренером, – ответил он. – Я хотел узнать что-то новое, принять другие вызовы. А потом ситуация в клубе стала такой, что потребовалось какое-то временное решение. Если в тебе живет клубный дух, то как можно отойти в сторону?».

С Руа «Ницца» спаслась от вылета и вышла в полуфинал Кубка Франции. А потом обвинила в превышении должностных полномочий

Перед приходом Руа «Ницца» шла 17-й в Лиге 1 и выиграла лишь 1 из 14 последних матчей. Вылет стал бы катастрофой: и так не самый богатый клуб перестраивал стадион, поэтому терять деньги было нельзя.

При Руа «Ницца» набрала 18 очков в 11 заключительных турах чемпионата. Этого хватило, чтобы не вылететь. Тогда у «Ниццы» не было ни таких финансовых возможностей, ни таких амбиций, как сейчас. Поэтому выход в полуфинал Кубка Франции (там проиграли «Лиллю» – будущему обладателю трофея и чемпиону страны) был очень серьезным достижением.

Руа признавался, что отсутствие лицензии его не смущало. «Никогда не думал: «А достаточно ли я хорош?» – говорил он. – После 450 матчей на высшем уровне, думаю, я гораздо авторитетнее, чем многие тренеры с лицензией, которые хотят всех поучать. Но я не из тех, кто говорит, что образование бесполезно. Знаю, что однажды получу лицензию, потому что на тренерских курсах можно многое узнать».

С Эриком у «Ниццы» были предельно ровные результаты: 23 победы, 24 ничьих и 23 поражения в 70 матчах. Его уволили в ноябре 2011-го, когда «Ницца» зависла в угрожающей близости к зоне вылета. По инсайдам, игроков очень удивило это решение. Вместо Руа команду возглавил Рене Марсилья, который до этого был его ассистентом. «Я отработал три сезона и не думал, что все закончится так быстро, – признавался Руа в 2017-м. – Это было жестоко».

Пост спортивного директора Руа сохранил, но ненадолго.

11 июня 2012-го «Ницца» расторгла контракт с Руа, обвинив его в превышении должностных полномочий из-за «12-дневной поездки в Аргентину в компании нелицензированного агента, которая состоялась, несмотря на возражения со стороны руководства».

Руа пошел в суд, и в июне 2013-го его увольнение признали неправомерным (по мнению суда, для расторжения контракта не было оснований). С «Ниццы» взыскали 625 тысяч евро. Клуб подал апелляцию, но кассационный суд ее отклонил, хотя сумма компенсации снизилась до 300 тысяч евро.

Почему Руа нигде не тренировал после «Ниццы»? В чем его методы?

«После моего ухода из «Ниццы» проблема заключалась в отсутствии лицензии, – объяснял Руа в сентябрьском интервью Le Parisien. – Ты поступаешь на курс, который длится три года. Возможно, я немного неправильно выбрал время, когда стал тренером. Время проходят, тебя очень быстро забывают.

Было очень грустно не иметь возможности перезапустить тренерскую карьеру. Но в этой профессии ты полностью зависишь от желаний других. В какой-то момент президент или спортивный директор просто решает сделать ставку на тебя».

Варианты у Руа были, но до финального соглашения он не дошел ни с кем. Эрик рассказывал, что общался с «Лиллем», который в итоге остановился на Фредерике Антонетти (в ноябре 2015-го – Sports.ru), потом – с «Лорьяном», который выбрал Бернара Казони (в ноябре 2016-го – Sports.ru), и бельгийским «Стандардом».

Зато в 2016-м Руа получил лицензию – учился он вместе с Зинедином Зиданом, Клодом Макелеле и Вилли Саньолем. Они ездили в Мюнхен на встречу с Пепом Гвардиолой, в Турин к Максу Аллегри, в Марсель к Марсело Бьелсе («он смотрел только на Зидана и вел себя как маленький ребенок перед ним»).

О своих методах работы Руа рассказывал просто: «Как и многие тренеры, сначала я стараюсь погрузиться в атмосферу, понять клуб и его болельщиков. Также я анализирую сильные и слабые стороны состава. Затем стараюсь максимально адаптировать игру под имеющиеся параметры. Если говорить более широко, то для начала мне необходимо понять, как сделать так, чтобы нам комфортно работалось рядом. Только после этого я подумаю о хорошем футболе. Одно следует из другого. С точки зрения системы важно быть пластичным. Я работаю с теми, кто у меня есть. Даже если это означает, что иногда придется отказываться от собственных принципов. Если команда не на твоей стороне, то невозможно добиться успеха. Поэтому я работаю над созданием связи, хороших отношений без излишней податливости и удовлетворения всех запросов игроков. Я хочу быть справедливым, понятным и честным. Я говорю не только то, что приятно слышать, но и то, что не нравится. Любая правда – это хорошо. Когда ее озвучиваешь, это становится источником прогресса».

Где Руа был 12 лет? Работал спортдиром в «Лансе» и контролировал счастье игроков в «Уотфорде»

После скандального ухода из «Ниццы» Эрик вернулся к работе на телевидении в качестве эксперта beIN Sports. Новый тренерский шанс он так и не нашел. «Часто президенты клубов очень консервативны, у них слабо работает фантазия, – возмущался Эрик. – Лицензия – это хорошо и правильно, но нет ничего лучше практического опыта. Люди могут думать: «Он просто телеэксперт», но я повторю, что моя цель – работать тренером».

В сентябре 2017-го Руа стал спортивным директором «Ланса», который к тому моменту уже шесть лет играл в Лиге 2. Эрик отвечал за работу всего спортивного сектора, в том числе – за трансферы. О выходе в Лигу 1 он говорить не хотел: «Нужно смотреть на вещи реально. Мы должны не смотреть в таблицу, а набирать очки».

Через полтора года Руа покинул «Ланс». Контракт расторгли по соглашению сторон. L’Équipe писала, что Эрик уходит не из-за результатов «Ланса», который по итогам сезона не попал в плей-офф за выход в Лигу 1 и остановился на 5-м месте. Предложений от команд из Лиги 1 и Лиги 2 у Руа на тот момент тоже не было. «Ланс» в официальном заявлении объяснил уход спортдира «реорганизацией».

Прошло чуть больше полугода, и Руа нашел новую работу. В декабре 2019-го о его назначении неожиданно объявил «Уотфорд». Заявление клуба многих озадачило: «Эрик будет отвечать за повседневную работу и управление базой, подчиняясь непосредственно Филиппо Джиральди, нашему техническому директору».

The Athletic задался вопросом, что же это значит на самом деле, и выяснил. По данным источников, главной обязанностью Руа был присмотр за командой, когда она находится на базе. Он должен был стать связующим звеном между руководством и игроками, работая при этом обособленно от тренерского штаба. А еще – следить за состоянием базы, от раздевалок до столовой, и давать руководству советы по поводу ее обустройства. Главную задачу обозначили так: делать все, чтобы игроки были счастливыми.

Контракт Руа был рассчитан до окончания сезона-2019/20. По его итогам «Уотфорд» вылетел из АПЛ, и контракт с Эриком не продлили.

Сотрудники «Бреста» не могли нагуглить Руа перед назначением. А он спас команду от вылета и превратил в лидера Лиги 1

В 2020-м Руа взял паузу от работы, которая продлилась три года – до назначения тренером «Бреста» в январе 2023-го.

После ухода Мишеля Тер-Закаряна в октябре 2022-го «Брестом» руководил Брюно Груджи из молодежки. До декабря спортивному директору Грегори Лоренци много звонили и писали тренеры, но у него была своя – очень неочевидная – идея.

3 января – спустя 84 дня после ухода Тер-Закаряна – Лоренци удивил всех. «Кое-кто из сотрудников рассказал мне, что у руководства только что была встреча с тренером, – говорил источник в «Бресте» для газеты Ouest-France. – И он сказал: «Не знаю его имя, только инициалы: E. R.». Весь вечер я гуглил тренера с именем, начинающимся на эти буквы, но так и не смог найти».

«Мы хотели молодого тренера, но когда я говорю «молодой», то это значит, что речь не о возрасте, а о том, что он долго не тренировал», – шутил Лоренци на презентации. «Я молод в профессии, а вообще мне 55, и я еще не очень старый», – вторил ему Руа.

Стартовые условия были необычными: Руа подписал контракт сроком на полгода и пришел без штаба (нужно было искать контакт с теми, кто уже работал в клубе). «Некоторые из тренеров, например, Жюльер Лашуэр или Брюно Груджи, работают здесь уже очень давно, – говорил Руа. – Эти ребята привязаны к «Бресту». Я не пришел со словами: «Теперь я здесь главный, сейчас научу вас жизни». Мы работаем вместе. Я хочу, чтобы ассистенты рядом со мной были довольны, и постоянно их слушаю, многое делегирую. Все должны чувствовать, что вовлечены в процесс, и делиться мыслями. Да, решения зависят от меня. Но, обсудив все заранее со штабом, ты минимизируешь риск ошибки».

Скептицизм по поводу назначения Эрик не принимал. «Я уже проявил себя в «Ницце», – говорил он. – Тогда у клуба были большие трудности. Контекст был немного иным, все-таки «Ницца» – мой родной клуб, я долго там работал и хорошо знал игроков. Первые три матча со мной команда выиграла. Мы, можно сказать, спаслись от вылета в тех трех матчах. За 11 игр я проявил себя, у нас была прекрасная статистика для команды, которой грозит вылет. Я способен объединить игроков и стать лидером».

До назначения Руа «Брест» тонул: 3 победы в 17 матчах Лиги 1, в среднем больше двух пропущенных за игру и место в зоне вылета. С ним все изменилось: 8 побед и 7 ничьих при 7 поражениях, сохранение места в Лиге 1 за два тура до конца, уверенное 14-е место.

«Искренне считаю, что очень жалел бы через несколько лет, если бы мне не выпал этот шанс, – говорил Руа. – Я был бы разочарован, что больше не поработал тренером, потому что я люблю эту работу».

Сразу после завершения сезона «Брест» продлил с Руа контракт до 2025-го.

А теперь «Брест», который полгода назад боролся за выживание, идет 1-м в таблице, обладая одним из самых низких бюджетов в лиге (около 48 млн евро).

«Мы не забываем, откуда мы родом, кто мы такие, – сказал Руа в сентябре. – Нам нередко тяжело против клубов, у которых гораздо больше ресурсов. Но скромность не исключает амбиции. Когда я готовлюсь к матчу, то всегда хочу победить, и это не зависит от статуса соперника.

Иногда маленькие клубы обыгрывают большие. У футбола есть такая замечательная сторона».

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press