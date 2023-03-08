Пройдет ли теперь «Тоттенхэм»?

К первой игре с «Тоттенхэмом» «Милан» подошел в худшей форме за последние несколько лет. Неудобная пауза и выхолощенность лидеров спровоцировали серьезный структурный кризис. Чемпион выиграл всего 2 из 9 матчей в новом году.

Накануне первого матча мы описали проблемы. Плохая форма мешала Жиру и Тео поддерживать привычные объемы в движении без мяча и дискредитировала фирменный интенсивный футбол, а косяки запасного кипера ярко подсветили трудности. Спад показал остановку в развитии: раньше Пиоли придавал игре новые измерения, встраивая новичков, но в этот сезон вошел с прежними идеями.

В последний месяц «Милан» пошел на поправку. Команда выдала 4 победы подряд и не обидно проиграла быстрой «Фиорентине» в одном из самых кайфовых матчей сезона.

Рассмотрим, что изменилось.

Пиоли перешел с 4-2-3-1 на 3-4-2-1. Новая модель прикрыла спад и забетонировала защиту

Пиоли нашел решение в начале февраля – обкатал схему с тремя защитниками в миланском дерби. Получилось плохо. Кузены задавили его команду.

Но тренер уперся – и новая модель заработала.

Теперь «Милан» играет в 3-4-2-1 с узким расположением Леау, двумя латералями и тройкой атлетичных и быстрых центрбеков. Модуль замаскировал физический спад и придал устойчивость во всех фазах. Ключевыми стали три решения:

1. Пиоли временно отказался от ключевого элемента игровой идентичности – агрессивного прессинга. Средний PPDA (количество передач, позволенных сопернику до первого оборонительного действия) упал с 9,2 до 13,4 в новой схеме.

Это сработало. Раньше «Милан» контролировал пространство постоянным давлением, но со спадом Жиру чаще подставлялся – не хватало движения в первой линии (Леау традиционно отдыхал без мяча). Отказ снял зависимость от высоких возвратов и сэкономил французу силы для профильной работы спиной к воротам. Вместо удушающего тотального прессинга команда закрывалась в позиционной защите – простенько, но надежно.

В последних матчах наметился откат к привычной активности. С «Фиорентиной» PPDA приблизился к обычному уровню – 10,26. Кажется, команда вышла из физической ямы – и Пиоли отреагировал.

2. Переход на игру в три защитника облегчил задачу Тео Эрнандесу. Сосуществование на одном крыле с Леау усложняло игру в защите. В стадии без мяча француз отвечал за весь край. Обычно он с этим справлялся, но после чемпионата мира подсел и не успевал вернуться. Быстрые соперники разрывали фланг.

Третий центрбек прикрыл ему спину, а узкая роль Леау создала дополнительное пространство. Эрнандес чаще остается один на один с соперниками на краю либо без опеки на полуфланге.

Концентрация на атаке и величина пространства еще лучше раскрыли пробивной атлетизм и феноменальную скорость Тео. Именно он продавил Ромеро и сделал гол «Тоттенхэму». Он же забил «Аталанте» (гол записали на Муссо) и «Фиорентине», отдал голевую с «Торино» и замучил «Монцу» (поучаствовал в 10 из 14 командных ударов).

3. Переход на тройку защитников оптимизировал фирменную игру в последней линии. Пиоли использует активную оборону с персональными ориентировками. Центрбеки защищаются движением вперед и атакуют соперника, едва он принимает мяч в их зоне. Но плохая форма Тео и травма Меньяна вскрыли недостатки подхода для игры в паре: слишком много пространства оказывалось вне контроля.

Встреча с 20-летним Хейлундом из «Аталанты» показала преимущества новой схемы. Его возраст только звучит безобидно. Мощный датчанин пробегает 100-метровку быстрее 11 секунд и уже сейчас атакует пространство лучше большинства форвардов мира. Но миланцы задушили его. Малик Тиав физически подавил Расмуса в центре. Он терял мяч быстрее, чем разворачивался, и в поисках пространства смещался на левый край.

Раньше это помогло бы – Хейлунд оказался бы в канале между фланговым и центральным защитниками. Теперь он попал в зону Калулу и так и не избавился от плотной опеки. «Аталанте» потребовался час, чтобы нанести первый удар по воротам.

Так «Милан» пожертвовал одним атакующим игроком ради адаптации принципов к физической яме. Сейчас команда постепенно возвращается к вертикальной интенсивной игре с активным прессингом. Но есть вероятность, что к прежней схеме она не вернется. По крайней мере, не сейчас.

Эксперимент случайно решил еще один недостаток – остановку развития из-за отсутствия свежих элементов. Малик Тиав добавил миланцам силы и разнообразия.

Прогресс 21-летнего немца сделал «Милан» надежнее в обороне и лучше в атаке

Создание качественных центрбеков посреди сезона становится фишкой Пиоли. Два года назад он стремительно приспособил к сложной игре новичка Фикайо Томори – тот вскоре стал одним из лучших защитников лиги. Год назад перевел в центр сырого Калулу, подстроил оборону под его скорость и выиграл титул. А в этом сезоне вынырнул из трясины при помощи Малика Тиава.

21-летний немец создан для футбола на встречных курсах. Он не боится пространства за спиной, сам атакует нападающих, навязывая силовую дуэль на своих условиях, и в дерганой ритмике с частыми переходами владения создает добавочную ценность для любой обороны. Эти качества он проявил еще в «Шальке». Они же привлекли внимание крепких миланских скаутов – и после адаптации сделали клубным открытием года.

Малик улучшил игру во всех фазах. Он единственный по-настоящему мощный миланский защитник: только ему хватит сил, чтобы не дать развернуться силовому форварду и задушить быструю контратаку. Вдобавок он неожиданно резок (по крайней мере, для своих 194 сантиметров). Все это обогатило команду: немец легко приспосабливается к разным форвардам и качественно перекусывает вертикальные переводы.

Персональные адаптации сработали в большинстве матчей. Именно Тиав выключил Кулусевски в первой игре 1/8. Его жесткость настолько раскрошила фирменный вертикальный стиль Конте, что прицепом выманила из штрафной Кейна – тот опускался ниже, чтобы зацепиться за пас и закрепить владение. То есть благодаря немцу всей защите дышалось легче. С «Аталантой» он закрыл спринтера Хейлунда, с «Монцой» – Грузовика Петанью.

Тиав превосходит 98% центрбеков топ-лиг в количестве выносов из штрафной, 96% – в верховых дуэлях, 95% – в отборах. Но он силен не только в разрушении. Немец начинал в полузащите, классно сканирует поле из глубины и чаще других пробует сложные диагонали. Именно его заброс привел к единственному голу в первой игре с «Тоттенхэмом».

Для Пиоли с его разрывами между защитниками и вечными проблемами в продвижении мяча такой защитник – находка. Отчасти поэтому тренера критикуют. Тифози уверены, что он слишком долго не доверял молодому немцу. Но это несправедливо. Малик раскрылся во многом благодаря схеме с тремя защитниками: массированная подстраховка снизила риски от агрессивного стиля.

Возвращение Меньяна укрепило «Милан»: с ним команда лучше выходит из обороны, активнее разрушает атаки и меньше пропускает

Травма лучшего вратаря прошлого сезона стала важной составляющей недавних проблем. Даже в разгар кризиса «Милан» не всегда заслуживал поражений. Но Тэтэрушану саботировал владение и через матч пропускал в ближний. Его вклад оказался решающим: небольшой спад превратился в катастрофическое падение.

Проблема заключалась не только в великолепной игре Меньяна на линии (но и в ней тоже). Прошлогодний «Милан» уникально сочетал стиль и схему. Пиоли совместил периодический персональный прессинг и высокую агрессию с игрой всего в два центральных защитника – при том что большинство аналогов используют трех центрбеков. Иными словами, Стефано выиграл лишнее место в атаке.

Редкий модуль работал благодаря Меньяну. Он не просто классный кипер. Сандро Тонали как-то намекнул, что техничный француз мог бы вытеснить его из центра полузащиты. Именно Майк становился недостающим третьим центральным защитником. В переходных фазах он прикрывал пару центрбеков и подчищал мячи дальними выходами. Во владении начинал атаки средними и длинными передачами (даже делал ассисты).

Тэтэрушану на такой футбол неспособен. Он пассивнее при розыгрыше мяча (на 25% меньше принятых передач), игре за пределами штрафной и продвижении (пасует в атакующую треть в два раза реже француза). С возвращением Майка у миланцев появилась страховка во всех фазах: дополнительная опция во владении, прикрытие пространства против контратак, надежность на линии. В обоих матчах команда пропустила меньше, чем обещал xG.

Не факт, что всего этого хватит для прохода на выезде. Но ко второму матчу «Милан» точно готов лучше, чем к первому.

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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Giuseppe Cottini; REUTERS/Daniele Mascolo