Абрахам вспыхнул в «Роме»: забил 24 благодаря Моуринью, схеме с двумя форвардами и тактике Серии А. Но в топ-клубы АПЛ еще рано

Клещенок – о самом забивном англичанине топ-лиг.

Год назад Жозе Моуринью защищал Абрахама от фанатов «Ромы»: «Подождите – и вы все увидите сами». Но его слова тонули в критике. Римляне оформили крупнейший трансфер лета в Италии ради запасного «Челси» – и вошли в сезон с атакующей линией, терявшейся на фоне конкурентов. Немногие остались довольны. Но в конце концов Жозе оказался прав: фанаты подождали – и все увидели.

Теперь «Стадио Олимпико» поет песни в честь Абрахама. Тэмми стартовал тремя голами в Серии А за три месяца, но так театрально вкладывался в каждый момент, что слился с эмоциональным ритмом Вечного города – и стал для фанатов своим. Ему простили все, за что высмеивали Эдина Джеко, а он разогнался и отплатил за доверие.

«Все похоже на сбывшуюся мечту. Я больше не выпускник академии – здесь я звезда, – описал Абрахам в интервью The Athletic. – На меня смотрят иначе. Это мне и нужно было. Мне нужна была такая вера в меня, нужна была уверенность, возможность подумать: «Знаешь, а здесь я могу пошуметь». Это невероятный клуб. Едва прибыв, я почувствовал, что это мой дом».

Зимой Абрахам разыгрался и к концу апреля наколотил 24 гола; сейчас он лучший бомбардир сезона среди англичан и 10-й в топ-лигах. Тэмми оказался настолько хорош, что повторил вековой рекорд Родольфо Волка – и если забьет еще хоть раз, станет самым результативным дебютантом в истории «Ромы». Треть этой статистики набита в Лиге конференций, но дебют все равно впечатляет. Абрахам даже получил приз игроку марта в Серии А по версии Ассоциации итальянских футболистов – во многом благодаря двум мячам в римском дерби.

«Люди до сих пор говорят об этом, – впечатлен Тэмми. – Дерби значит для них все. Не могу передать, сколько звонков и сообщений я получил перед матчем, сколько людей остановило меня на улице, чтобы поговорить об игре. Фанаты били наши машины, врезались в нас, пытаясь зарядить на победу».

Самое удивительное в преображении Тэмми – что он совершенно не изменился. Он тот же, каким был в Англии, со всеми минусами и плюсами: все такой же недостаточно быстрый, чтобы гарантированно убегать от защитников, и слишком тощий, чтобы выдерживать стыки. Абрахам остался одним из тех олдскульных нападающих, в которых вроде бы ничего нет и которые превращают в оружие интеллект и чутье. Он – современная вариация классического 9-го номера: чуть более продвинутый, способный к синхронизации движения с командными нуждами, но нацеленный на постоянное присутствие в штрафной и игру на переднем краю просто потому, что иначе совсем пропадет.

Нет ничего удивительного в том, что такой типаж не понадобился английской верхушке. Премьер-лига – рай для глубинных форвардов. Почти все местные топы используют нападающих, не привязанных к позиции на острие и начинающих движение из глубины. Они приходят в штрафную по ходу атаки, запутывая центрбеков – те теряются без твердых ориентиров.

«Когда я начинал, большинство команд играли как сегодняшний «Бернли», – объяснял бывший защитник «Ман Сити» Недум Онуоха для The Athletic. – Старинное: «Защищайся, побеждай в воздухе, выноси», и ничего больше. Сейчас необходимо понимать тактику – свою и соперника. Недостаточно побеждать в дуэлях, играя против ложной девятки. Ты должен просекать все, что происходит вокруг.

Я разговаривал с парнем, противостоявшим «Ман Сити». По его словам, самым сложным было ощущение, что куда бы он ни пошел, казалось, будто его заманивают туда специально. Из-за этого он сосредоточился на опеке правого вингера, но выяснилось, что вингер пришел в зону только затем, чтобы создать пространство за ним».

Абрахаму не нашлось места в такой игре. Зато Италия подошла идеально. Серия А – последнее убежище настоящих девяток. В тактически замороченном итальянском футболе фиксированные нападающие очень важны – они служат ориентирами для структуры, меняющейся в зависимости от положения мяча и соперника. Здесь даже гранды играют с классическими наконечниками. Гасперини объяснял, почему предпочитает мобильному и техничному Муриэлю здоровяка Сапату: «С Дуваном у нас совершенно другая игра».

Возможно, именно поэтому Фикайо Томори посоветовал Абрахаму вслед за ним перебраться в Италию: «Когда он сообщил о предложении «Ромы», я сказал: «Братан, это хорошая лига». Я чувствовал, что здесь его игра сильно улучшится. Я дал ему восторженные отзывы о Серии А».

Важно, что речь идет именно о стилистическом комфорте – забивать в Италии даже сейчас тяжелее, чем в Англии. Уровень сопротивления повлиял на прогресс новичка. «Я не ожидал, что будет настолько сложно, – делился Тэмми c The Telegraph. – Защита в итальянском футболе чрезвычайно важна, а игроки очень умны. В Англии мы привыкли атаковать, атаковать и атаковать, и для меня важно научиться другому подходу – взламывать обороны».

Второй причиной расцвета стал Моуринью. Жозе не из тех, кто улучшает команду механическими подпорками, он не структурирует нападение, но в случае с Абрахамом у него нашлось важное преимущество. Когда 7-летний Тэмми пришел в академию «Челси», португалец как раз поднимал клуб в топы. Никто не вдохновил бы британца сильнее. Учитывая, что работа с эмоциями – главное для Жозе, можно резюмировать: союз Моуринью и Абрахама – идеальная синергия между футболистом и тренером.

Чему научил Моур? «Быть монстром, – объяснил Абрахам. – Одна из вещей, о которых он говорил, заключалась в том, что я был слишком хорошим парнем. Важно выпускать агрессивность. На поле не всегда надо быть добряком. Нужен характер, нужно пугать защитников, и я этому учусь».

Помощь Моуринью не ограничилась одной психологией. Абрахам прибавил, но не изменился. Он по-прежнему недостаточно силен и техничен, чтобы цепляться за мячи и в одиночку закрепляться в последней трети. Ему нужен напарник.

Поступательная подстройка под ведущего форварда – главный вклад тренера. Пока «Рома» использовала 4-2-3-1 и 3-4-2-1, Тэмми выносил одних слабаков: софийский ЦСКА, «Салернитану» и «Удинезе». Раззабивался он только после того, как Моуринью перешел на 3-4-1-2. 11 из 15 голов в Серии А британец забил в схемах с двумя нападающими.

Голов могло быть еще больше – позади англичанина творит полноценная креативная студия. Пеллегрини, Мхитарян и Дзаньоло превратят в бомбардира даже Лазанью. Вдобавок они стилистически дополняют друг друга: Лоренцо – один из самых опасных мастеров последнего паса в мире, Мхитарян великолепно связывает линии, а Дзаньоло с его предельно индивидуалистичным стилем постоянно стягивает соперников и создает свободные зоны. С такими созидателями кайфово любому форварду.

Абрахам в этом смысле – не исключение. Если бы он меньше мазал, накопил уже под 30 мячей. Он реализует моменты хуже всех в Серии А. Англичанин забил на 3,9 гола меньше ожидаемых и упустил 18 явных шансов. Возможно, в следующем сезоне Тэмми повезет больше – такая неточность для него нетипична, – но в этом его промахи стоили «Роме» нескольких очков.

«Поначалу я сомневался, но Абрахам покорил меня, – восхищается бывший бомбардир «Ромы» Роберто Пруццо. – Он разносторонний нападающий: не только много забивает, но и в по-прежнему тактически сложной для приезжих Серии А в первый же год во всем разобрался. По мне, он еще не раскрыл весь потенциал. Абрахам станет очень-очень сильным форвардом».

При этом Абрахам помогает не только голами. Он вовлечен в игру гораздо больше, чем в любом из своих английских сезонов. Тэмми чаще касается мяча, качественнее помогает в защите, активнее участвует в подыгрыше и развитии атак. Он отрабатывает даже гиковым движением – например, задерживается в офсайде: соперник подстраховывается и опускается ниже, оставляя пространство римским полузащитникам.

«Я пробежал больше, чем когда-либо в жизни, – расписывал Тэмми. – Думаю, я вырос тактически. В игре «Челси» тоже хватало тактических нюансов, но здесь я столкнулся с соперниками, которые доминируют на поле, больше владеют мячом. Пришлось научиться игре в защите, чтобы помогать команде».

Именно в командной работе проявляется прогресс англичанина. Несмотря на все рекорды, итальянский сезон – не самый эффективный в его карьере. В основе «Челси» он тратил меньше минут на гол и чаще забивал в открытой игре (в «Роме» он четырежды отличился после стандартов, такую статистику трудно перенести в другой клуб). Но вовлеченность в игру показывает, насколько Абрахам прибавил в рамках своего стиля. Он один из самых влиятельных нападающих топ-лиг – 40,5% ожидаемых голов «Ромы» созданы с его помощью. Даже Бензема меньше влияет на «Реал».

Так подходящий тактический контекст и тонкая эмоциональная накачка обусловили лучший сезон в карьере британца. По слухам, на него уже вышли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Рома» заломила 120 миллионов евро. Само собой, столько никто не заплатит, и это хорошо. Абрахаму рано домой. Ни он, ни английский футбол не изменились. Даже если Тэмми побьет еще с десяток рекордов, он останется форвардом, зависящим от тренера и места – и любое необдуманное возвращение закончится так же, как у Лукаку.

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Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno; globallookpress.com/IMAGO/Giuseppe Maffia, Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, Fotografo01/Keystone Press Agency, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency; East News/CHINE NOUVELLE/Augusto Casasoli/Xinhua, Insidefoto/Sipa USA