«Каждый раз млею, какой же он, гад, талантливый!» У Тутберидзе бриллиант в мужском катании – чуть ли не впервые

Соревнования юниоров в России давно не уступают по зрелищности взрослым стартам. Самая жаркая борьба обычно между девушками, но в этом году на Первенстве страны и парни устроили гонку ультра-си.

Лучший – 13-летний ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов.

Кто-то, возможно, следит за ним еще с шоу «Ледниковый период. Дети». Это мальчишка, который катался с Алексеем Ягудиным, по задумке хореографа дал ему подзатыльник и вытолкал со льда.

Теперь он – повзрослевший и серьезный – выигрывает один за другим уже не телепроекты, а турниры. Его называли наглым хулиганом и будущим номером один в мужском катании России.

Что общего у Федотова и Чена? Не только почерк, но и программа

В сезоне-2022/23 Федотов впервые прошел по возрасту на первенство России. Он среди самых юных участников турнира в Перми, но уже в первый день захватил лидерство, прилично оторвавшись почти от всех.

Федотов на льду напоминает одну из ранних версий Нэтана Чена: удивительная скорость, уверенное владение коньком, легкая смена позиций во вращениях и пролетные прыжки с длинными, вальяжными выездами.

За весь прокат лишь одна помарка, да и та скорее от желания удивить еще больше – Арсений споткнулся на дорожке шагов: «Я отпрыгал все прыжки, хотел на эмоциях откатать все и случайно ошибся. Такое нечасто бывает, здесь просто лед другой. Привык к своему, домашнему», – объяснил он позже.

Программа тоже перекликается с постановкой Чена сезона-2018/19. Тот же микс композиций – Caravan Дюка Эллингтона и Moliendo Cafe от Fanfare Ciocărlia, похожий стиль костюма, похожая хореография.

Арсений на редкость пластичный и артистичный: обладает абсолютной свободой движения, не забывает про образ, заигрывает с трибунами, а потом так же играючи заходит на сложные элементы. Отсюда и высокие компоненты – 42,05 – в среднем на 2-3 балла больше, чем у главных соперников. По этому показателю он опередил и 18-летнего Владислава Дикиджи, и 17-летнего Григория Федорова.

В произвольной Федотов катался под музыку из «Вестсайдской истории» и попробовал новый для себя контент: два тройных акселя и три квада (тулуп и два сальхова). С одного из них упал, но все остальное выполнил чисто.

Еще одна грубая ошибка, и золото уже бы подвисало – борьба у парней получилась очень плотной. Пять из шести участников сильнейшей разминки заявили минимум по два квада, Лазарев и Григорий Федоров и вовсе зашли на сложнейший четверной лутц (но ошиблись). В итоге воспитанник «Хрустального» выиграл с отрывом почти в 4 балла.

Арсений жалуется на нехватку мужской конкуренции в группе Тутберидзе. В тренировках равняется на Щербакову, Валиеву и (теперь уже) Грассля

Федотов в сезоне-2022/23 не проиграл ни одного турнира, за исключением прыжкового чемпионата России. Бороться с Семененко, Самариным и Гуменником еще не по силам, но среди сверстников Арсений редко уступает даже в одном виде программы. Он без проблем победил на двух этапах Гран-при России по КМС и пробился в финал с лучшим результатом.

Одна из сильных сторон фигуриста – стабильность. За восемь соревновательных прокатов в этом году он допустил лишь три грубые ошибки, из них две – падения.

И это при том, что на каждый турнир заявлял минимум по два четверных + триксель в короткой и произвольной программах. В 13 лет он освоил контент, при котором вполне можно конкурировать со взрослыми лидерами.

Что самое важное – по исполнению Федотов тоже не уступает старшим. Бывший член сборной России Сергей Добрин назвал его потенциальным первым номером нашего мужского катания: «При вроде бы не самом высоком прыжке он так классно группируется и скручивается, что может приземлить и выехать практически любой прыжок, даже тот, который пошел изначально криво в воздухе. Можно сказать, что это его суперспособность».

У Тутберидзе было много парней с суперспособностями, но по взрослым реального успеха добивался только Морис Квителашвили, взявший бронзу чемпионата Европы и золото российского этапа Гран-при ISU.

Соперничества среди мужчин в группе недостаточно – это признает и сам Федотов: «Очень не хватает конкуренции с мальчиками. Я, можно сказать, один, ну, там еще один-два мальчика тренируются. Было бы, конечно, лучше с ними. А так, тренироваться мне вообще нравится».

В отсутствие соперников Арсений равняется на Анну Щербакову, Камилу Валиеву, а теперь еще и на итальянца Даниэля Грассля: «Когда к нам в «Хрустальный» пришел Грассль, я прямо офигел. Такой работоспособности ни у кого не видел!»

Настолько удачного старта карьеры, как у Арсения, не было даже у самых титулованных юниоров «Хрустального» – Алексея Ерохова и Даниила Самсонова. Обоим понадобилась пара сезонов, чтобы выйти на уровень лидеров. За успехом последовали спады из-за травм и болезней, а в случае с Самсоновым еще и двухлетний перерыв. Сейчас он постепенно восстанавливает прыжки, но пока уступает себе 13-летнему.

Помешать карьере фигуриста могут даже обычные подростковые изменения: скачок роста, раскоординация и еще букет сложностей, с которыми справляются далеко не все. Поэтому опасно говорить о перспективах юных чемпионов – им еще предстоит долгий и трудный путь на взрослый лед.

Но что уже успел Федотов, так это накопить фанбазу – во многом благодаря участию в телешоу.

Фанатеет от француза Сяо Хим Фа и Месси. Возможно, впереди номер с отсылкой к футболу

В 2018-м Арсений выиграл первый сезон детского «Ледникового периода».

Тогда ему не было и девяти лет, но он бойко заходил на тройные прыжки и с детской непосредственностью давал интервью: «С самого начала я был уверен в своей победе. Я Илье Авербуху говорил, что на меня можно положиться, и сдержал свое обещание. Я хочу поблагодарить соперников за то, что они в борьбе делают меня сильнее».

Ему же принадлежит знаменитое «спасибо папе и маме за то, что они родили меня таким талантливым».

Авербух называл Арсения наглым, обаятельным хулиганом и говорил, что хочет и дальше его развивать: «Он совершенный фигурист на данный момент в плане того, как у него устроено тело. Как оно координируется, как из него можно лепить. Такое ощущение, что Арсений – ребенок, рожденный для льда. Каждый раз я стою и млею, какой же он, гад, талантливый!»

В проекте Федотов вместе с командой Авербуха сделал пять номеров: под музыку из «Севильского цирюльника», «Величайшего шоумена», «Однажды в Америке» и песню «Нас бьют – мы летаем».

Но самым запоминающимся стал номер с Алексеем Ягудиным под треки Элвиса Пресли. Арсений «взял в заложники» чемпиона, дал ему подзатыльник, а потом они вместе зажгли под рок-н-ролл. Несмотря на разницу в классе, росте и скорости, синхронно сделали параллельную дорожку шагов и тройной тулуп.

Сейчас Федотов повзрослел, стал более серьезным и самокритичным, но все так же дерзок: «Я всегда пытаюсь доказать, что я лидер, и это дает мне дополнительную мотивацию. Психологически это не давит», – выдал он после короткой программы в Перми.

Среди глобальных целей у него – выиграть как можно больше стартов (Олимпиаду, конечно, тоже) и выучить четверной аксель. Хотя кумиром он выбрал не Илью Малинина, а нового чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. Француз славится не только чистым катанием, но и умением показать спектакль на льду.

Главная страсть Федотова помимо фигурного катания, – футбол. Он играет, болеет за московский «Спартак» и «ПСЖ» – из-за Лионеля Месси. После первенства России Арсений в шутку (хотя кто знает?) пообещал обсудить с тренерами показательный номер в образе нападающего.

Следующий крупный старт Федотова – финал юниорского Гран-при России с 1 по 5 марта. В Петербург он приедет фаворитом с беспроигрышной серией.

Использованы цитаты «Матч ТВ», «Чемпионата», «Р-Спорта» и Первого канала.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко, Рамиль Ситдиков; 1tv.ru; fsrussia.ru/Юлия Комарова