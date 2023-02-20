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«Каждый раз млею, какой же он, гад, талантливый!» У Тутберидзе бриллиант в мужском катании – чуть ли не впервые

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Арсений Федотов
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Фигурное катание Фигурное катание

Соревнования юниоров в России давно не уступают по зрелищности взрослым стартам. Самая жаркая борьба обычно между девушками, но в этом году на Первенстве страны и парни устроили гонку ультра-си.

Лучший – 13-летний ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов.

Кто-то, возможно, следит за ним еще с шоу «Ледниковый период. Дети». Это мальчишка, который катался с Алексеем Ягудиным, по задумке хореографа дал ему подзатыльник и вытолкал со льда.

Теперь он – повзрослевший и серьезный – выигрывает один за другим уже не телепроекты, а турниры. Его называли наглым хулиганом и будущим номером один в мужском катании России.

Что общего у Федотова и Чена? Не только почерк, но и программа

В сезоне-2022/23 Федотов впервые прошел по возрасту на первенство России. Он среди самых юных участников турнира в Перми, но уже в первый день захватил лидерство, прилично оторвавшись почти от всех.

Федотов на льду напоминает одну из ранних версий Нэтана Чена: удивительная скорость, уверенное владение коньком, легкая смена позиций во вращениях и пролетные прыжки с длинными, вальяжными выездами.

За весь прокат лишь одна помарка, да и та скорее от желания удивить еще больше – Арсений споткнулся на дорожке шагов: «Я отпрыгал все прыжки, хотел на эмоциях откатать все и случайно ошибся. Такое нечасто бывает, здесь просто лед другой. Привык к своему, домашнему», – объяснил он позже.

Программа тоже перекликается с постановкой Чена сезона-2018/19. Тот же микс композиций – Caravan Дюка Эллингтона и Moliendo Cafe от Fanfare Ciocărlia, похожий стиль костюма, похожая хореография.

Арсений на редкость пластичный и артистичный: обладает абсолютной свободой движения, не забывает про образ, заигрывает с трибунами, а потом так же играючи заходит на сложные элементы. Отсюда и высокие компоненты – 42,05 – в среднем на 2-3 балла больше, чем у главных соперников. По этому показателю он опередил и 18-летнего Владислава Дикиджи, и 17-летнего Григория Федорова.

В произвольной Федотов катался под музыку из «Вестсайдской истории» и попробовал новый для себя контент: два тройных акселя и три квада (тулуп и два сальхова). С одного из них упал, но все остальное выполнил чисто.

Еще одна грубая ошибка, и золото уже бы подвисало – борьба у парней получилась очень плотной. Пять из шести участников сильнейшей разминки заявили минимум по два квада, Лазарев и Григорий Федоров и вовсе зашли на сложнейший четверной лутц (но ошиблись). В итоге воспитанник «Хрустального» выиграл с отрывом почти в 4 балла.

Арсений жалуется на нехватку мужской конкуренции в группе Тутберидзе. В тренировках равняется на Щербакову, Валиеву и (теперь уже) Грассля

Федотов в сезоне-2022/23 не проиграл ни одного турнира, за исключением прыжкового чемпионата России. Бороться с Семененко, Самариным и Гуменником еще не по силам, но среди сверстников Арсений редко уступает даже в одном виде программы. Он без проблем победил на двух этапах Гран-при России по КМС и пробился в финал с лучшим результатом.

Одна из сильных сторон фигуриста – стабильность. За восемь соревновательных прокатов в этом году он допустил лишь три грубые ошибки, из них две – падения.

И это при том, что на каждый турнир заявлял минимум по два четверных + триксель в короткой и произвольной программах. В 13 лет он освоил контент, при котором вполне можно конкурировать со взрослыми лидерами.

Что самое важное – по исполнению Федотов тоже не уступает старшим. Бывший член сборной России Сергей Добрин назвал его потенциальным первым номером нашего мужского катания: «При вроде бы не самом высоком прыжке он так классно группируется и скручивается, что может приземлить и выехать практически любой прыжок, даже тот, который пошел изначально криво в воздухе. Можно сказать, что это его суперспособность».

У Тутберидзе было много парней с суперспособностями, но по взрослым реального успеха добивался только Морис Квителашвили, взявший бронзу чемпионата Европы и золото российского этапа Гран-при ISU.

Соперничества среди мужчин в группе недостаточно – это признает и сам Федотов: «Очень не хватает конкуренции с мальчиками. Я, можно сказать, один, ну, там еще один-два мальчика тренируются. Было бы, конечно, лучше с ними. А так, тренироваться мне вообще нравится».

В отсутствие соперников Арсений равняется на Анну Щербакову, Камилу Валиеву, а теперь еще и на итальянца Даниэля Грассля: «Когда к нам в «Хрустальный» пришел Грассль, я прямо офигел. Такой работоспособности ни у кого не видел!»

Главный трансфер сезона в фигурке: Грассль к Тутберидзе – ради чего и почему на него все ополчились?

Настолько удачного старта карьеры, как у Арсения, не было даже у самых титулованных юниоров «Хрустального» – Алексея Ерохова и Даниила Самсонова. Обоим понадобилась пара сезонов, чтобы выйти на уровень лидеров. За успехом последовали спады из-за травм и болезней, а в случае с Самсоновым еще и двухлетний перерыв. Сейчас он постепенно восстанавливает прыжки, но пока уступает себе 13-летнему.

Помешать карьере фигуриста могут даже обычные подростковые изменения: скачок роста, раскоординация и еще букет сложностей, с которыми справляются далеко не все. Поэтому опасно говорить о перспективах юных чемпионов – им еще предстоит долгий и трудный путь на взрослый лед.

Но что уже успел Федотов, так это накопить фанбазу – во многом благодаря участию в телешоу. 

Фанатеет от француза Сяо Хим Фа и Месси. Возможно, впереди номер с отсылкой к футболу

В 2018-м Арсений выиграл первый сезон детского «Ледникового периода».

Тогда ему не было и девяти лет, но он бойко заходил на тройные прыжки и с детской непосредственностью давал интервью: «С самого начала я был уверен в своей победе. Я Илье Авербуху говорил, что на меня можно положиться, и сдержал свое обещание. Я хочу поблагодарить соперников за то, что они в борьбе делают меня сильнее».

Ему же принадлежит знаменитое «спасибо папе и маме за то, что они родили меня таким талантливым».

Авербух называл Арсения наглым, обаятельным хулиганом и говорил, что хочет и дальше его развивать: «Он совершенный фигурист на данный момент в плане того, как у него устроено тело. Как оно координируется, как из него можно лепить. Такое ощущение, что Арсений – ребенок, рожденный для льда. Каждый раз я стою и млею, какой же он, гад, талантливый!»

В проекте Федотов вместе с командой Авербуха сделал пять номеров: под музыку из «Севильского цирюльника», «Величайшего шоумена», «Однажды в Америке» и песню «Нас бьют – мы летаем».

Но самым запоминающимся стал номер с Алексеем Ягудиным под треки Элвиса Пресли. Арсений «взял в заложники» чемпиона, дал ему подзатыльник, а потом они вместе зажгли под рок-н-ролл. Несмотря на разницу в классе, росте и скорости, синхронно сделали параллельную дорожку шагов и тройной тулуп.

Сейчас Федотов повзрослел, стал более серьезным и самокритичным, но все так же дерзок: «Я всегда пытаюсь доказать, что я лидер, и это дает мне дополнительную мотивацию. Психологически это не давит», – выдал он после короткой программы в Перми.

Среди глобальных целей у него – выиграть как можно больше стартов (Олимпиаду, конечно, тоже) и выучить четверной аксель. Хотя кумиром он выбрал не Илью Малинина, а нового чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. Француз славится не только чистым катанием, но и умением показать спектакль на льду.

Главная страсть Федотова помимо фигурного катания, – футбол. Он играет, болеет за московский «Спартак» и «ПСЖ» – из-за Лионеля Месси. После первенства России Арсений в шутку (хотя кто знает?) пообещал обсудить с тренерами показательный номер в образе нападающего.

Следующий крупный старт Федотова – финал юниорского Гран-при России с 1 по 5 марта. В Петербург он приедет фаворитом с беспроигрышной серией.

Использованы цитаты «Матч ТВ», «Чемпионата», «Р-Спорта» и Первого канала.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко, Рамиль Ситдиков; 1tv.rufsrussia.ru/Юлия Комарова

37 комментариев

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AAPolyansky
Ответ наталья Головченко
Так опять Самсонов, куда-то пропал?! Кто знает??? Один этап Гран-При и все....
возвращение после Шляттера будет долгим и сложным - вспомните возвращение Кондратюка
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Elena Savanuk
Ответ фуфырка
Я его помню (единственного) кто произвёл на меня впечатление ещё по ЛП. Очень ждала, когда он выйдет в юниоры. В ещё малыше видна была будующая звезда фигурного катания.
А вот не зря не единичные любители фигурного катания с нетерпением ждали, когда Арсений сможет по возрасту выйти на юниорский уровень ...Но очень жаль, что нынешний ЮЧМ будет без участия такого талантливого фигуриста .
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Koriandr
Талант был виден ещё с детского ледникового периода , 8-летка с тройными прыжками был очень крут😎 а сейчас мега крут😎
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наталья Головченко
Ответ Большое Путешествие Рузика
А Вероника харизматик???? Это в чëм проявляется? в постоянном выражении страха на лице? Или в умении за всю ПП ни разу ни показать хотя бы одну эмоцию?
Так у нее, даже страха в глазах, нет. Сплошная пустота....как так можно....
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наталья Головченко
Ответ AAPolyansky
бриллиантами были и Самсонов (надеюсь блеск еще вернется), и Питкеев, и Воронов. бриллиант несомненно Квителашвили в наилучших своих кондициях
Так опять Самсонов, куда-то пропал?! Кто знает??? Один этап Гран-При и все....
+1
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Лека-Лека
Если родители Арсения не поведутся ни на чьи посулы, мир получит уникального фигуриста.
Он и сейчас уже уникален и шедеврален.
А ведь ему всего 13 лет.
Браво, Арсений!!!
Браво ТШТ!!!
Браво, Этери!!!
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Noname No
Ответ Анна Беляева
Как ни крути, а в возрасте на год с лишним младше Саши у Арсения были каскады 3+3, а Александр не может забороть одиночный дупель. Это несравнимый уровень таланта именно к фигурному катанию.
А тут я хз, не слежу за ними. Просто констатировала факт, что разницу в возрасте нельзя назвать близкой
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Светлана Менова
Ответ verdad
А куда подевался не менее талантливый Коля Колесников? Где Соколовская его прячет?
Будет выступать в ближайшее время на Первенстве Москвы по ст возрасту. http://ffkm.ru/images/files/online/2023-02-20_pm/
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Большое Путешествие Рузика
Ответ lenapan
Такой же харизматик и большой талант, как Вероника. Но нервы должны быть крепче. С Ченом пока рано сравнивать, пусть растет, самый трудный период еще впереди. Но сейчас очень хорош! Берегите парня!
А Вероника харизматик???? Это в чëм проявляется? в постоянном выражении страха на лице? Или в умении за всю ПП ни разу ни показать хотя бы одну эмоцию?
+6
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Светлана Менова
Авторы блога, а зачем вы статью Насти Паниной с РИА Новости передрали? Отчего своё не написать? Нехорошо плагиатом плюсики собирать.
+7
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BeastI666I
родители хорошо забашляли , раз так поет соловьем )))
+2
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Маргарита В Сафронова
У Арсения все задатки чемпиона. Особенно привлекает его грандиозная уверенность. Он на льду всё делает с хорошим спортивным апломбом.
+6
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<vella>
Ответ verdad
А куда подевался не менее талантливый Коля Колесников? Где Соколовская его прячет?
восстанавливается после травмы, которая случилась в феврале 2022.
пусть не торопится, время есть
+4
-2
+2
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Анна Беляева
"Я победю" был замечательным малышом на ЛП и вырос в прекрасного фигуриста в спорте. Дай ему бог здоровья и дальнейшего становления.
+5
0
+5
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Анна Беляева
Ответ Здравый@смысл@
Тоже жду возвращения Самсонова и верю в него - в его азарт и желание кататься, несмотря на такое тяжелое восстановление
Да, тоже жду Даниила.
+4
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Lapo Elkann
Арсений талант. Я тоже обожаю врожденный артистизм, а не наигранный. Он бриллиант , но не бывает бриллианта без огранки. Шикарнейший тандем Тутберидзе - Федотов.
Еще я Арсения называю главным хулиганом фк.
+12
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<vella>
замечательный мальчишка.
вот бы ему без серьезных потерь дойти до взрослых соревнований.
талант, характер - все есть, лишь бы здоровье не подвело.
и все-таки мне Коля Колесников и Лев Лазарев нравятся больше.
+1
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Анна Беляева
Ответ Noname No
Всм близок? Между ними 3 года разницы. За 3 года можно очень сильно прокачать скилы
Как ни крути, а в возрасте на год с лишним младше Саши у Арсения были каскады 3+3, а Александр не может забороть одиночный дупель. Это несравнимый уровень таланта именно к фигурному катанию.
+3
0
+3
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Noname No
Ответ Здравый@смысл@
Этот бриллиант по возрасту близок к главной надежде семьи Рудковских - «артистичному» и очень самоуверенному Саше, заявившему свои претензии на все золотые медали ближайших олимпиад) Хоть бы раз вживую их на одном льду в рамках одних соревнований увидеть, чтобы оценить колоссальную разницу и в презентации и в самом катании. Но что-то подсказывает мне, какими будут результаты. Про компоненты вообще промолчу.
Всм близок? Между ними 3 года разницы. За 3 года можно очень сильно прокачать скилы
+1
-1
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Ostinato
Минус за то, что статья даже в заголовке повторяет статью на Риа новости.
Практически все содрано от туда почти слово в слово.

https://rsport.ria.ru/20230216/figurist-1852454552.html?ysclid=lecpvue3o6580769769
Оригинал статьи
+13
0
+13
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КакойТыНафигТанкист
Ответ Евгения Гринева
А Лазукин где? У Кутового, Даниеляна где результаты? и т. д.
Не в результатах дело, а в том что парня просто сломали физически, не дав эти результаты показать.
+2
-3
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МИХАЛЫЧ
Гном Гномыч круче. (Если что я пятнарик отрабатываю)
+2
-2
0
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AAPolyansky
бриллиантами были и Самсонов (надеюсь блеск еще вернется), и Питкеев, и Воронов. бриллиант несомненно Квителашвили в наилучших своих кондициях
+5
-2
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Тайга86
Хороший парень, пусть спортивная карьера пойдет на взлёт. И пусть берегут в ТШТ этот бриллиантик, здорово, если и они вырастят у себя чемпиона в МО.
+12
-1
+11
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фуфырка
Я его помню (единственного) кто произвёл на меня впечатление ещё по ЛП. Очень ждала, когда он выйдет в юниоры. В ещё малыше видна была будующая звезда фигурного катания.
+3
0
+3
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