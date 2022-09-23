Kiss not cry
Блог

10 главных фигуристок России перед сезоном: Трусова не в тройке, а Щербакова – не лидер. Рейтинг Sports.ru

Софья Самоделкина Софья Самоделкина
Алена Косторная Алена Косторная
Майя Хромых Майя Хромых
Софья Муравьева Софья Муравьева
Аделия Петросян Аделия Петросян
Софья Акатьева Софья Акатьева
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Александра Трусова Александра Трусова
Камила Валиева Камила Валиева
Анна Щербакова Анна Щербакова
сборная России сборная России
женское катание
Фигурное катание Фигурное катание

В нашем фигурном катании начинается сезон – вероятно, самый странный в истории. Новый календарь, новые форматы и новые призовые – таких размеров, что даже Максим Ковтун в шутку задумался о возвращении.

Главные звезды сборной – по-прежнему одиночницы. Не все выступят на открытых прокатах 24-25 сентября (Щербакова, Хромых и Косторная травмированы), но мы по-прежнему ждем их на льду.

Чтобы ожидания были более предметными, мы подготовили рейтинг лучших российских одиночниц на этот момент. Ограничились десятью – хотя, конечно, классных фигуристок в России намного больше.

В основе рейтинга – результаты последнего ЧР, но чтобы учесть Софью Акатьеву (не выступала там из-за возрастного ценза) и Косторную (пропускала по травме), пришлось пожертвовать фигуристками, занявшими тогда 9-е и 10-е места – это Ксения Синицына и Вероника Яметова.

Как мы считали

Всех оценивали по пяти параметрам – техника, компонентность, стабильность, результативность и популярность. Каждый критерий имеет коэффициент 1, только баллы за популярность умножались на 0,5: все же на ценность фигуристок это влияет куда меньше. Между собой мы рейтинговали только топ-5 по каждому критерию. Девушки, занявшие места с 6-го по 10-е, получали одинаковое количество баллов.

Топ по технике основан на средней базовой стоимости программ, показанных на международных стартах. Правила усложняют жизнь юниоркам: исполнять тройной аксель, в отличие от взрослых соперниц, они могут только в каскаде. Но – спойлер – даже это не помешало Акатьевой стать второй в техническом зачете.

Чтобы сравнить спортсменок по компонентности, мы ориентировались на среднюю вторую оценку на международных стартах. Конечно, это отразилось на юниорках: у них в прошлом сезоне было куда меньше турниров, чем у взрослых. Сказался и тренд на более сдержанное судейство юных фигуристок в второй оценке.

Стабильность мы оценивали по среднему соотношению прыжков с положительным и отрицательным GOE. В этом случае для расчетов брали не только международные, но и российские старты – ведь большинство спортсменок в прошлом сезоне выступало в основном дома. Чтобы говорить о стабильности, мало двух прокатов на этапах Гран-при.

Популярность в нашем рейтинге эквивалентна количеству подписчиков в инстаграме (соцсеть заблокирована в РФ – Sports.ru). Измерять ее количеством просмотров на ютубе было бы неверно: многие видео прошлого сезона уже удалены, а олимпийский прокат обгонит в рейтинге выступление на юниорском Гран-при.

Баллы за результативность – это соотношение числа медалей и пройденных международных стартов. Статус соревнований не учитывался. Этот критерий – про умение выигрывать любой турнир на любой стадии сезона, поэтому он отражает только факты – победы/поражения.

Наконец, бонус – у каждой спортсменки мы определили ее суперсилу. Например, у Косторной это фирменное скольжение, у Туктамышевой – впечатляющий соревновательный опыт, а у Трусовой – смелость, с которой она заявляет сумасшедший контент. Сильные стороны невозможно оценить в баллах, зато они отлично показывают, насколько разные наши одиночницы.

Поехали!

10. Софья Самоделкина

Главная суперсила Софьи Самоделкиной – работоспособность: чтобы выучить тройной аксель, она выполняла по 500 двойных прыжков за тренировку. А во время карантина-2020 – по 100-150 прыжков на полу, опасаясь потерять форму.

Результат пришел: в арсенале три четверных (лутц, тулуп и сальхов) и тройной аксель. Причем его Софья уверенно заявляет в короткой программе в каскаде с тройным тулупом – это риск (тем более для соревнований по юниорам), но Самоделкина не останавливается.

Базовая стоимость программ у нее почти такая же, как у Анны Щербаковой – разница всего 0,04 балла. И это при том, что Самоделкина постоянно растет: в сезоне-2018/19 она вытянулась на 13 см, а в прошлом году прибавила еще 4. Но все освоенные элементы сохранились, она даже выучила новые. «В детстве я не могла представить, что смогу прыгнуть хоть какой-то четверной, а теперь они у меня все есть», – сказала Софья «Матч ТВ».

Однако чистота и стабильность у Самоделкиной страдают: 1-3 прыжка на каждом турнире она недокручивает. Иногда не хватает больше 90 градусов, из-за чего Софья теряет 30% стоимости элемента, а квад-сальхов дважды понижали до тройного. Компенсировать ошибки второй оценкой пока не выходит: за компоненты Самоделкина в среднем получает 90,96 балла – это самый низкий показатель среди российских фигуристок из топ-10.

Софья Самоделкина – суперюниорка, которая катается не у Плющенко и не у Тутберидзе. Она так уважает соперниц, что бросает им на лед игрушки

В сезоне-2021/22 Софья с ударным контентом не победила ни на одном этапе Гран-при: серебро и бронза. Из всех международных турниров она взяла только Мемориал Дениса Тена, на котором не было соперниц с ультра-си. В России Самоделкина успешнее: выиграла два этапа Кубка и приблизилась к медалям на взрослом ЧР (5-е место).

У нее не так много поклонников, как у Щербаковой или Валиевой, но она уже популярна в сборной, даже выступала на Кубке Первого канала: и в прыжковом турнире, и в команде – а это важный сигнал.

8/9. Софья Муравьева

Как в свое время Косторная, на льду Муравьева кажется старше, чем на самом деле, а Константинова и вовсе назвала ее самой компонентной российской юниоркой.

Вторая оценка – главное потенциальное оружие Софьи. На Первенстве России-2022 она (хоть и на сотые) обошла в компонентах Акатьеву, несмотря на безупречные прокаты последней. По средней второй оценке на международных прошлогодних турнирах старшая Соня тоже впереди.

Как и другие топовые юниорки поколения, Муравьева сильно рискует в короткой, заявляя тройной аксель в каскаде из-за запрета на сольный прыжок. Это не всегда получается: ошибка на Первенстве России едва не стоила ей путевки на юниорский ЧМ – тогда никто еще не знал, что сборная там не выступит.

С квадами дела хуже: соревновательные попытки четверного сальхова заканчивались падениями, хотя прыжок, по словам Дмитрия Михайлова, был близок еще два года назад.

Звездный час Муравьевой в прошлом сезоне пришелся на ЧР, причем героиней новостей она стала трижды. В первый раз – когда обошла в короткой программе всех, кроме Валиевой. Во второй – в тот же день, постфактум лишившись балла за позднее начало проката, что вывело вперед Щербакову. В третий – попав в списки запасных на Евро из-за нечетких цифр в паспорте.

8/9. Алена Косторная

Если бы Олимпиада проходила на два сезона раньше – с большой вероятностью ее бы выиграла Косторная. Если бы этот рейтинг составлялся до пандемии, Алена лидировала бы и в нем.

После отмены ЧМ-2020 (чемпионкой которого, конечно, тоже могла стать Алена) синонимом карьеры Косторной стал сумбур. Она трижды сменила тренера (от Тутберидзе к Плющенко и обратно, а потом к Буяновой); категорично ругала то бывший штаб, то саму себя; хаотично меняла программы, а позже погрязла в травмах, сломав сначала одну руку, а затем другую.

Впоследствии выяснилось, что это не единственная проблема Алены: в начале сентября ей прооперировали бедро.

Потерянный в первое ковидное межсезонье триксель Косторная так и не стабилизировала: не помогли ни Сергей Розанов (который активно участвовал в его постановке), ни подбадривающий из-за борта Плющенко, ни условие об испытательном сроке от Тутберидзе. Без него отставание в технике у Алены слишком велико, а ее компонентное преимущество тоже испарилось: по средней второй оценке в прошлом сезоне она проиграла Саше Трусовой, что еще два года назад было немыслимо.

Несмотря на провалы, Косторная остается одной из самых ярких российских одиночниц.

Ее суперсила – скольжение, которое особо выделяло ее именно в юниорские годы. В элегантном «Adios Nonino» и в стремительном «Ангеле» Алена выглядела не по годам взрослой и сильно отличалась от других звезд поколения – Трусовой и Щербаковой – которые уже тогда делали ставку на сложность контента.

6/7. Аделия Петросян

Стабильность – козырь Аделии. Особенно хорошо она справляется с короткой программой: в прошлом сезоне только чистые прокаты, если не считать одного неясного ребра на этапе в Перми.

В произвольной Петросян ошибалась чаще: 7 из 10 четверных прыжков отминусовали из-за недокрутов и степ-аутов – поэтому в нашем рейтинге по стабильности она проигрывает Акатьевой и Щербаковой, но превосходит остальных.

А вот по сложности программ есть отставание от многих. Средняя базовая стоимость прокатов у нее – 97,28. Да, Аделия владеет двумя квадами и каскадами с тройным сальховом (может миксовать его с лутцем или флипом), но при этом получает третий уровень за дорожку шагов и некоторые вращения.

Иногда проскакивает двойной тулуп вторым прыжком вместо тройного, а еще временами Петросян теряет базу из-за недокрутов. Кроме того на соревнованиях пока не освоен тройной аксель – единственный ультра-си, который можно заявить в короткой программе. Но, кажется, все впереди: в ноябре Team Tutberidze показала в соцсетях, что Аделия выучила триксель и четверной флип.

Петросян уже владеет уникальным контентом: два четверных риттбергера в одной программе не покорились пока никому из фигуристов до нее. Аделия настояла на том, чтобы выучить этот прыжок – и она первая девушка, чисто исполнившая квад-риттбергер на соревнованиях. Рекорд не засчитали, потому что он установлен на национальном турнире, но эта история многое говорит о Петросян. Решительность – ее суперсила.

С компонентами сложнее. По средней второй оценке – 91,85 – Петросян уступает и многим иностранкам, и большинству россиянок из топа: меньше получает только Софья Самоделкина.

На юниорском уровне это не мешало (в прошлом сезоне она выиграла этап Гран-при в Любляне и взяла бронзу в Кошице), а вот в сравнении со взрослыми Петросян проигрывала. Она могла подняться на пьедестал взрослого чемпионата России, но осталась 4-й во многом из-за низкой второй оценки.

Аделии, выходящей на взрослый уровень, еще предстоит догнать соперниц по компонентам. Равно как и по популярности: ее поклонники на открытых прокатах точно не займут целый сектор на трибунах, но без поддержки фанатов Team Tutberidze она не останется.

6/7. Майя Хромых

Майя – фигуристка, по фактуре куда больше подходящая не для одиночного катания, а для танцев на льду. Ее туда периодически отправляли – в том числе сама Тутберидзе, когда у Хромых не удавались прыжки.

Борьбу с квадами она сначала безнадежно проигрывала: падала, недокручивала, делала бабочки и на дебютном Кубке Первого канала удостоилась определения «девочка немножечко ниже рангом» от капитана своей команды Жени Медведевой.

Помните стычку Медведевой и Загитовой на Кубке Первого канала? Так вышло, что ее нечаянно спровоцировала Майя Хромых

Ранг Хромых вырос в конце сезона-2020/21, когда она наконец собрала произвольную с двумя чистыми четверными, опередив на 13 баллов даже Валиеву (по сумме выиграла Камила). Ярлык девочки с неправильным рангом сменился девизом «Майя может» (слова Тутберидзе), который теперь использует фан-база Хромых и «Хрустального».

Невыдающаяся стабильность и техническая оценка в прошлом сезоне – следствие не только продолжающейся борьбы с квадами, но и неудачного эксперимента с контентом в короткой. В начале сезона Хромых делала каскад с тройным флипом – и этот вариант удавался ей успешно – но впоследствии тройной тулуп перецепили к лутцу. После этого Майя ни разу не набирала за короткую больше 70 баллов: сдвоила прыжок на Кубке Варшавы и чемпионате России, а на Гран-при вовсе осталась без элемента.

Суперсила Хромых – упорство. Даже собственный рост (точных цифр нет) – приличный для современного катания, базирующегося на запредельной сложности – Майя старается превратить в достоинство:

«А я для себя решила, что мне это не мешает. Если я хочу добиться своей цели, на это не нужно обращать внимания. Наоборот, считаю, что это мое преимущество. Возможно, я не такая, как все, отличаюсь чем-то. И это хорошо», – ее слова в интервью RT.

5. Елизавета Туктамышева

Туктамышева, которой в декабре исполнится 26, отлично выдерживает конкуренцию с подростками (конкурируя в том числе с теми, кто младше на 10 лет). По сложности программ впереди только мультиквадистки: Трусова, Валиева и Акатьева.

А все благодаря тройному акселю: для взрослых спортсменок владеть им порой выгоднее, чем четверными. Ведь триксель можно вставить в короткую программу, а потом дважды заявить в произвольной.

По компонентам Туктамышева тоже один из лидеров сборной. В прошлом сезоне по сумме программ больше набирали только Валиева (+ 4,03 балла) и Щербакова (+ 1,57). Мастерство и опыт вознаграждаются – прошли времена, когда Елизавета вздыхала в кике, увидев оценки.

Помимо подросших компонентов Туктамышева всегда получала овации от публики: произвольная программа прошлого сезона (привычные восточные мотивы) регулярно поднимала зал драйвовой дорожкой в конце.

Если формально, то результативность прошлого сезона не так высока: Туктамышева не выиграла ни одного зарубежного турнира и уступила в гонке за олимпийские путевки (лишь 7-е место на отборочном ЧР). В Петербурге подвел как раз триксель – падение в короткой программе, и четкий прокат в произвольной уже не спас. Подобные качели случались с Лизой несколько раз: при оптимальной форме провал в первый день и блестящее выступление во второй – причину не может найти даже Алексей Мишин.

В сезоне-2021/22 недокруты, степ-ауты и падения с ультра-си преследовали Туктамышеву почти на каждом старте, поэтому стабильность по нашему рейтингу проседает.

Суперсила Лизы – в опыте, никого из действующих российских фигуристок нет и близко. Причем к 16-му (!) сезону в большом спорте она не просто сохраняет форму, но и идет на усложнение, работая над четверным тулупом – пока успешные попытки только на тренировках.

Любовь болельщиков к Туктамышевой, ее статус, мастерство и долголетие – весомые аргументы в спорах о зрелом женском катании. Кому же еще, если не ей, быть его флагманом?

4. Александра Трусова

Трусова – человек, который технически умеет в фигурном катании почти все, но ее амбициозный контент периодически играет против нее. Это хорошо видно по рейтингу: несмотря на пять олимпийских четверных, Трусова не выигрывает у Акатьевой и Валиевой даже в технике, а по стабильности и вовсе не попала в топ.

Причин три – травма ноги в начале сезона; непредсказуемые срывы на квадах в произвольной и проблемы с трикселем, который мог бы здорово усилить короткую Саши, но вместо этого тянул ее вниз. Лучший результат в этом сегменте Трусова показала на американском Гран-при, зайдя на свой юниорский набор с двойным акселем.

Прокаты с помарками и слишком сильная концентрация на прыжковой части не дают Трусовой сделать рывок в компонентах. По этому параметру она проиграла не только Валиевой и Щербаковой, но и Туктамышевой, а от Косторной оторвалась меньше, чем на 0,5 балла – и это в большей степени связано с чехардой в программах Алены, ни одну из которых она не успела толком вкатать.

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать

Впрочем, сумасшедшие пять четверных – пусть и исполненные чисто лишь дважды в сезоне (на открытых прокатах и на Олимпиаде) – обеспечили Саше впечатляющую популярность: по количеству подписчиков она уступает только Валиевой. В межсезонье Трусова умудрилась стать хэдлайнером в двух конкурирующих шоу – Тутберидзе и Плющенко – и уже забронирована последним для новогодних сказок.

Суперсила Саши – смелость. Трусова – главный популяризатор четверных в женском катании. И дело не только в рекордах: Саша часто говорит о дискриминации квадисток в короткой программе, а ее контентом восхищался даже Ханю.

3. Софья Акатьева

Софья Акатьева, наверное, забыла, что такое поражения – в последний раз она упустила золотую медаль в феврале-2020 в финале Кубка России по КМС (уступила Самоделкиной).

Возможно, причина такой впечатляющей серии в том, что ученица Тутберидзе выступает в основном внутри страны. Из-за пандемии и отстранения сборной у нее было только два международных старта в карьере – этапы Гран-при в Гданьске и Красноярске. Но и там Софья не оставила соперницам шансов.

Так что дело не в судействе и не в конкуренции, а в уровне катания самой Акатьевой. Она владеет тройным акселем и двумя четверными (сальховом и тулупом), которые успешно вставляет в каскады – итого пять ультра-си. Во всем мире программы сложнее исполняют только Валиева и Трусова (Саша – в том случае, если прыгает пять квадов).

При этом Акатьева: а) тяготеет к риску (заявляя в короткой программе триксель в каскаде с тройным тулупом); б) почти не падает. За исключением падения с трикселя в финале Кубка-2022, только недокруты и степ-ауты. И те легко пересчитать: всего 5 за 4 турнира.

Софья получает высокие компоненты для юниорки – 92,75 балла в среднем за две программы. Важно, что у Акатьевой нет перекоса в сторону техники и прыжков – ее программы сбалансированы, скольжение легкое и уверенное. Баланс во всем – отличительная черта. Второй оценкой она обыгрывает почти всех сверстниц, пока уступая только взрослым (вот почему и расположилась далековато в нашем рейтинге по этому показателю).

Популярность тоже будто запаздывает за уровнем Софьи – вероятно, снова из-за малого количества стартов за границей. А в России Акатьева пока выступала только по юниорам – в отличие от Самоделкиной, Муравьевой и Петросян, которые приезжали на взрослый ЧР.  Впрочем, юниорам внимание порой только мешает.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!

2. Анна Щербакова

Анна Щербакова – самая стабильная. Да, у нее возникали проблемы с четверными и с каскадом тройной лутц + тройной риттбергер в прошлом сезоне, но с остальными элементами она всегда справлялась.

6 турниров = 12 прокатов = 120 прыжков и каскадов, и всего 7 ошибок – это при том, что предсезонка сильно пострадала из-за травмы. Такой штришок, напоминающий о воле и упорстве Анны.

Весь сезон она пыталась вернуть два четверных в произвольную. На этапах Гран-при сделать это не получилось, а на других турнирах Щербакова намеренно снижала сложность – отсюда и низкий показатель техники в нашем рейтинге. По средней базовой стоимости программ Аня уступала Валиевой, Трусовой, Акатьевой и Туктамышевой.

Отставание компенсировалось высокими компонентами: по средней второй оценке Аня проигрывала только Камиле. Кстати, в прошлом году судьи ставили Щербаковой больше, чем до этого – в среднем на 2,14 балла. Компонентно она всегда держалась в мировом топе. 

А вот результативность у Щербаковой формально снизилась: она выиграла два этапа Гран-при и личные соревнования на Олимпиаде, но стала второй на Budapest Trophy и Евро.

А еще на ЧР после трех титулов подряд Аню чуть не сместили с пьедестала техничные юниорки. Щербакова выстояла в борьбе за олимпийские путевки, пережила разговоры о спорном судействе и в Пекине выступила безупречно. Поэтому ее суперсила – стойкость и умение собраться в нужный момент: Щербакова умеет это как никто из фигуристок.

Отчасти в этом и причина ее востребованности: 816 тысяч подписчиков в инстаграме и больше миллиона в китайской соцсети Bilibili. Популярность и авторитет конвертируются в рекламные контракты: Щербакова – амбассадор Nike, Сбербанка, автомобильной компании Omoda и еще нескольких крупных китайских брендов. Так что даже без призовых от ISU она не пропадет.

1. Камила Валиева

Предсказуемый лидер рейтинга, несмотря на то, что Игры в Пекине пошли для нее по совершенно небанальному сценарию. С сентября по середину февраля Валиева выигрывала любой старт, на который приезжала; била рекорд за рекордом и практически не позволяла себе ошибаться.

Удивляло при этом то, насколько амбициозным был заявленный Камилой контент. Для победы практически на любом старте ей в общем-то хватило бы и более безопасного набора: например, без одного из квадов в произвольной.

Резко возросшие по сравнению с сезоном-2020/21 стабильность и техническая оценка, а также накатанное до автоматизма «Болеро» быстро конвертировались в высокую вторую оценку. Такого прогресса в баллах за компоненты до этого не было ни у одной вчерашней юниорки: по средней второй оценке за прошлый сезон Валиева почти на 3 балла опережает Щербакову.

Допинговая история лишила Валиеву 100%-ой результативности, но сильно прокачала популярность: уже к концу февраля количество подписчиков Камилы перевалило за миллион – Медведевой и Загитовой для этого понадобилась пара лет после Олимпиады. Еще до пекинской развязки Валиева стала вдохновителем своеобразных флэшмобов, хэштегов и даже билбордов, а сразу после – героиней шоу Навки, клипа Дмитриенко и бесконечных патриотических мероприятий.

Стабильность – единственный просевший показатель, и это тоже отчасти связано с олимпийскими неурядицами. Но главная причина – слишком высокий уровень конкуренции внутри сборной: девушки, оказавшиеся выше, просто катались еще чище (пусть и зачастую с более простым контентом).

***

Ну а вот итоговая таблица!

Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф; globallookpress.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные