10 главных фигуристок России перед сезоном: Трусова не в тройке, а Щербакова – не лидер. Рейтинг Sports.ru

В нашем фигурном катании начинается сезон – вероятно, самый странный в истории. Новый календарь, новые форматы и новые призовые – таких размеров, что даже Максим Ковтун в шутку задумался о возвращении.

Главные звезды сборной – по-прежнему одиночницы. Не все выступят на открытых прокатах 24-25 сентября (Щербакова, Хромых и Косторная травмированы), но мы по-прежнему ждем их на льду.

Чтобы ожидания были более предметными, мы подготовили рейтинг лучших российских одиночниц на этот момент. Ограничились десятью – хотя, конечно, классных фигуристок в России намного больше.

В основе рейтинга – результаты последнего ЧР, но чтобы учесть Софью Акатьеву (не выступала там из-за возрастного ценза) и Косторную (пропускала по травме), пришлось пожертвовать фигуристками, занявшими тогда 9-е и 10-е места – это Ксения Синицына и Вероника Яметова.

Как мы считали

Всех оценивали по пяти параметрам – техника, компонентность, стабильность, результативность и популярность. Каждый критерий имеет коэффициент 1, только баллы за популярность умножались на 0,5: все же на ценность фигуристок это влияет куда меньше. Между собой мы рейтинговали только топ-5 по каждому критерию. Девушки, занявшие места с 6-го по 10-е, получали одинаковое количество баллов.

Топ по технике основан на средней базовой стоимости программ, показанных на международных стартах. Правила усложняют жизнь юниоркам: исполнять тройной аксель, в отличие от взрослых соперниц, они могут только в каскаде. Но – спойлер – даже это не помешало Акатьевой стать второй в техническом зачете.

Чтобы сравнить спортсменок по компонентности, мы ориентировались на среднюю вторую оценку на международных стартах. Конечно, это отразилось на юниорках: у них в прошлом сезоне было куда меньше турниров, чем у взрослых. Сказался и тренд на более сдержанное судейство юных фигуристок в второй оценке.

Стабильность мы оценивали по среднему соотношению прыжков с положительным и отрицательным GOE. В этом случае для расчетов брали не только международные, но и российские старты – ведь большинство спортсменок в прошлом сезоне выступало в основном дома. Чтобы говорить о стабильности, мало двух прокатов на этапах Гран-при.

Популярность в нашем рейтинге эквивалентна количеству подписчиков в инстаграме (соцсеть заблокирована в РФ – Sports.ru). Измерять ее количеством просмотров на ютубе было бы неверно: многие видео прошлого сезона уже удалены, а олимпийский прокат обгонит в рейтинге выступление на юниорском Гран-при.

Баллы за результативность – это соотношение числа медалей и пройденных международных стартов. Статус соревнований не учитывался. Этот критерий – про умение выигрывать любой турнир на любой стадии сезона, поэтому он отражает только факты – победы/поражения.

Наконец, бонус – у каждой спортсменки мы определили ее суперсилу. Например, у Косторной это фирменное скольжение, у Туктамышевой – впечатляющий соревновательный опыт, а у Трусовой – смелость, с которой она заявляет сумасшедший контент. Сильные стороны невозможно оценить в баллах, зато они отлично показывают, насколько разные наши одиночницы.

Поехали!

10. Софья Самоделкина

Главная суперсила Софьи Самоделкиной – работоспособность: чтобы выучить тройной аксель, она выполняла по 500 двойных прыжков за тренировку. А во время карантина-2020 – по 100-150 прыжков на полу, опасаясь потерять форму.

Результат пришел: в арсенале три четверных (лутц, тулуп и сальхов) и тройной аксель. Причем его Софья уверенно заявляет в короткой программе в каскаде с тройным тулупом – это риск (тем более для соревнований по юниорам), но Самоделкина не останавливается.

Базовая стоимость программ у нее почти такая же, как у Анны Щербаковой – разница всего 0,04 балла. И это при том, что Самоделкина постоянно растет: в сезоне-2018/19 она вытянулась на 13 см, а в прошлом году прибавила еще 4. Но все освоенные элементы сохранились, она даже выучила новые. «В детстве я не могла представить, что смогу прыгнуть хоть какой-то четверной, а теперь они у меня все есть», – сказала Софья «Матч ТВ».

Однако чистота и стабильность у Самоделкиной страдают: 1-3 прыжка на каждом турнире она недокручивает. Иногда не хватает больше 90 градусов, из-за чего Софья теряет 30% стоимости элемента, а квад-сальхов дважды понижали до тройного. Компенсировать ошибки второй оценкой пока не выходит: за компоненты Самоделкина в среднем получает 90,96 балла – это самый низкий показатель среди российских фигуристок из топ-10.

В сезоне-2021/22 Софья с ударным контентом не победила ни на одном этапе Гран-при: серебро и бронза. Из всех международных турниров она взяла только Мемориал Дениса Тена, на котором не было соперниц с ультра-си. В России Самоделкина успешнее: выиграла два этапа Кубка и приблизилась к медалям на взрослом ЧР (5-е место).

У нее не так много поклонников, как у Щербаковой или Валиевой, но она уже популярна в сборной, даже выступала на Кубке Первого канала: и в прыжковом турнире, и в команде – а это важный сигнал.

8/9. Софья Муравьева

Как в свое время Косторная, на льду Муравьева кажется старше, чем на самом деле, а Константинова и вовсе назвала ее самой компонентной российской юниоркой.

Вторая оценка – главное потенциальное оружие Софьи. На Первенстве России-2022 она (хоть и на сотые) обошла в компонентах Акатьеву, несмотря на безупречные прокаты последней. По средней второй оценке на международных прошлогодних турнирах старшая Соня тоже впереди.

Как и другие топовые юниорки поколения, Муравьева сильно рискует в короткой, заявляя тройной аксель в каскаде из-за запрета на сольный прыжок. Это не всегда получается: ошибка на Первенстве России едва не стоила ей путевки на юниорский ЧМ – тогда никто еще не знал, что сборная там не выступит.

С квадами дела хуже: соревновательные попытки четверного сальхова заканчивались падениями, хотя прыжок, по словам Дмитрия Михайлова, был близок еще два года назад.

Звездный час Муравьевой в прошлом сезоне пришелся на ЧР, причем героиней новостей она стала трижды. В первый раз – когда обошла в короткой программе всех, кроме Валиевой. Во второй – в тот же день, постфактум лишившись балла за позднее начало проката, что вывело вперед Щербакову. В третий – попав в списки запасных на Евро из-за нечетких цифр в паспорте.

8/9. Алена Косторная

Если бы Олимпиада проходила на два сезона раньше – с большой вероятностью ее бы выиграла Косторная. Если бы этот рейтинг составлялся до пандемии, Алена лидировала бы и в нем.

После отмены ЧМ-2020 (чемпионкой которого, конечно, тоже могла стать Алена) синонимом карьеры Косторной стал сумбур. Она трижды сменила тренера (от Тутберидзе к Плющенко и обратно, а потом к Буяновой); категорично ругала то бывший штаб, то саму себя; хаотично меняла программы, а позже погрязла в травмах, сломав сначала одну руку, а затем другую.

Впоследствии выяснилось, что это не единственная проблема Алены: в начале сентября ей прооперировали бедро.

Потерянный в первое ковидное межсезонье триксель Косторная так и не стабилизировала: не помогли ни Сергей Розанов (который активно участвовал в его постановке), ни подбадривающий из-за борта Плющенко, ни условие об испытательном сроке от Тутберидзе. Без него отставание в технике у Алены слишком велико, а ее компонентное преимущество тоже испарилось: по средней второй оценке в прошлом сезоне она проиграла Саше Трусовой, что еще два года назад было немыслимо.

Несмотря на провалы, Косторная остается одной из самых ярких российских одиночниц.

Ее суперсила – скольжение, которое особо выделяло ее именно в юниорские годы. В элегантном «Adios Nonino» и в стремительном «Ангеле» Алена выглядела не по годам взрослой и сильно отличалась от других звезд поколения – Трусовой и Щербаковой – которые уже тогда делали ставку на сложность контента.

6/7. Аделия Петросян

Стабильность – козырь Аделии. Особенно хорошо она справляется с короткой программой: в прошлом сезоне только чистые прокаты, если не считать одного неясного ребра на этапе в Перми.

В произвольной Петросян ошибалась чаще: 7 из 10 четверных прыжков отминусовали из-за недокрутов и степ-аутов – поэтому в нашем рейтинге по стабильности она проигрывает Акатьевой и Щербаковой, но превосходит остальных.

А вот по сложности программ есть отставание от многих. Средняя базовая стоимость прокатов у нее – 97,28. Да, Аделия владеет двумя квадами и каскадами с тройным сальховом (может миксовать его с лутцем или флипом), но при этом получает третий уровень за дорожку шагов и некоторые вращения.

Иногда проскакивает двойной тулуп вторым прыжком вместо тройного, а еще временами Петросян теряет базу из-за недокрутов. Кроме того на соревнованиях пока не освоен тройной аксель – единственный ультра-си, который можно заявить в короткой программе. Но, кажется, все впереди: в ноябре Team Tutberidze показала в соцсетях, что Аделия выучила триксель и четверной флип.

Петросян уже владеет уникальным контентом: два четверных риттбергера в одной программе не покорились пока никому из фигуристов до нее. Аделия настояла на том, чтобы выучить этот прыжок – и она первая девушка, чисто исполнившая квад-риттбергер на соревнованиях. Рекорд не засчитали, потому что он установлен на национальном турнире, но эта история многое говорит о Петросян. Решительность – ее суперсила.

С компонентами сложнее. По средней второй оценке – 91,85 – Петросян уступает и многим иностранкам, и большинству россиянок из топа: меньше получает только Софья Самоделкина.

На юниорском уровне это не мешало (в прошлом сезоне она выиграла этап Гран-при в Любляне и взяла бронзу в Кошице), а вот в сравнении со взрослыми Петросян проигрывала. Она могла подняться на пьедестал взрослого чемпионата России, но осталась 4-й во многом из-за низкой второй оценки.

Аделии, выходящей на взрослый уровень, еще предстоит догнать соперниц по компонентам. Равно как и по популярности: ее поклонники на открытых прокатах точно не займут целый сектор на трибунах, но без поддержки фанатов Team Tutberidze она не останется.

6/7. Майя Хромых

Майя – фигуристка, по фактуре куда больше подходящая не для одиночного катания, а для танцев на льду. Ее туда периодически отправляли – в том числе сама Тутберидзе, когда у Хромых не удавались прыжки.

Борьбу с квадами она сначала безнадежно проигрывала: падала, недокручивала, делала бабочки и на дебютном Кубке Первого канала удостоилась определения «девочка немножечко ниже рангом» от капитана своей команды Жени Медведевой.

Ранг Хромых вырос в конце сезона-2020/21, когда она наконец собрала произвольную с двумя чистыми четверными, опередив на 13 баллов даже Валиеву (по сумме выиграла Камила). Ярлык девочки с неправильным рангом сменился девизом «Майя может» (слова Тутберидзе), который теперь использует фан-база Хромых и «Хрустального».

Невыдающаяся стабильность и техническая оценка в прошлом сезоне – следствие не только продолжающейся борьбы с квадами, но и неудачного эксперимента с контентом в короткой. В начале сезона Хромых делала каскад с тройным флипом – и этот вариант удавался ей успешно – но впоследствии тройной тулуп перецепили к лутцу. После этого Майя ни разу не набирала за короткую больше 70 баллов: сдвоила прыжок на Кубке Варшавы и чемпионате России, а на Гран-при вовсе осталась без элемента.

Суперсила Хромых – упорство. Даже собственный рост (точных цифр нет) – приличный для современного катания, базирующегося на запредельной сложности – Майя старается превратить в достоинство:

«А я для себя решила, что мне это не мешает. Если я хочу добиться своей цели, на это не нужно обращать внимания. Наоборот, считаю, что это мое преимущество. Возможно, я не такая, как все, отличаюсь чем-то. И это хорошо», – ее слова в интервью RT.

5. Елизавета Туктамышева

Туктамышева, которой в декабре исполнится 26, отлично выдерживает конкуренцию с подростками (конкурируя в том числе с теми, кто младше на 10 лет). По сложности программ впереди только мультиквадистки: Трусова, Валиева и Акатьева.

А все благодаря тройному акселю: для взрослых спортсменок владеть им порой выгоднее, чем четверными. Ведь триксель можно вставить в короткую программу, а потом дважды заявить в произвольной.

По компонентам Туктамышева тоже один из лидеров сборной. В прошлом сезоне по сумме программ больше набирали только Валиева (+ 4,03 балла) и Щербакова (+ 1,57). Мастерство и опыт вознаграждаются – прошли времена, когда Елизавета вздыхала в кике, увидев оценки.

Помимо подросших компонентов Туктамышева всегда получала овации от публики: произвольная программа прошлого сезона (привычные восточные мотивы) регулярно поднимала зал драйвовой дорожкой в конце.

Если формально, то результативность прошлого сезона не так высока: Туктамышева не выиграла ни одного зарубежного турнира и уступила в гонке за олимпийские путевки (лишь 7-е место на отборочном ЧР). В Петербурге подвел как раз триксель – падение в короткой программе, и четкий прокат в произвольной уже не спас. Подобные качели случались с Лизой несколько раз: при оптимальной форме провал в первый день и блестящее выступление во второй – причину не может найти даже Алексей Мишин.

В сезоне-2021/22 недокруты, степ-ауты и падения с ультра-си преследовали Туктамышеву почти на каждом старте, поэтому стабильность по нашему рейтингу проседает.

Суперсила Лизы – в опыте, никого из действующих российских фигуристок нет и близко. Причем к 16-му (!) сезону в большом спорте она не просто сохраняет форму, но и идет на усложнение, работая над четверным тулупом – пока успешные попытки только на тренировках.

Любовь болельщиков к Туктамышевой, ее статус, мастерство и долголетие – весомые аргументы в спорах о зрелом женском катании. Кому же еще, если не ей, быть его флагманом?

4. Александра Трусова

Трусова – человек, который технически умеет в фигурном катании почти все, но ее амбициозный контент периодически играет против нее. Это хорошо видно по рейтингу: несмотря на пять олимпийских четверных, Трусова не выигрывает у Акатьевой и Валиевой даже в технике, а по стабильности и вовсе не попала в топ.

Причин три – травма ноги в начале сезона; непредсказуемые срывы на квадах в произвольной и проблемы с трикселем, который мог бы здорово усилить короткую Саши, но вместо этого тянул ее вниз. Лучший результат в этом сегменте Трусова показала на американском Гран-при, зайдя на свой юниорский набор с двойным акселем.

Прокаты с помарками и слишком сильная концентрация на прыжковой части не дают Трусовой сделать рывок в компонентах. По этому параметру она проиграла не только Валиевой и Щербаковой, но и Туктамышевой, а от Косторной оторвалась меньше, чем на 0,5 балла – и это в большей степени связано с чехардой в программах Алены, ни одну из которых она не успела толком вкатать.

Впрочем, сумасшедшие пять четверных – пусть и исполненные чисто лишь дважды в сезоне (на открытых прокатах и на Олимпиаде) – обеспечили Саше впечатляющую популярность: по количеству подписчиков она уступает только Валиевой. В межсезонье Трусова умудрилась стать хэдлайнером в двух конкурирующих шоу – Тутберидзе и Плющенко – и уже забронирована последним для новогодних сказок.

Суперсила Саши – смелость. Трусова – главный популяризатор четверных в женском катании. И дело не только в рекордах: Саша часто говорит о дискриминации квадисток в короткой программе, а ее контентом восхищался даже Ханю.

3. Софья Акатьева

Софья Акатьева, наверное, забыла, что такое поражения – в последний раз она упустила золотую медаль в феврале-2020 в финале Кубка России по КМС (уступила Самоделкиной).

Возможно, причина такой впечатляющей серии в том, что ученица Тутберидзе выступает в основном внутри страны. Из-за пандемии и отстранения сборной у нее было только два международных старта в карьере – этапы Гран-при в Гданьске и Красноярске. Но и там Софья не оставила соперницам шансов.

Так что дело не в судействе и не в конкуренции, а в уровне катания самой Акатьевой. Она владеет тройным акселем и двумя четверными (сальховом и тулупом), которые успешно вставляет в каскады – итого пять ультра-си. Во всем мире программы сложнее исполняют только Валиева и Трусова (Саша – в том случае, если прыгает пять квадов).

При этом Акатьева: а) тяготеет к риску (заявляя в короткой программе триксель в каскаде с тройным тулупом); б) почти не падает. За исключением падения с трикселя в финале Кубка-2022, только недокруты и степ-ауты. И те легко пересчитать: всего 5 за 4 турнира.

Софья получает высокие компоненты для юниорки – 92,75 балла в среднем за две программы. Важно, что у Акатьевой нет перекоса в сторону техники и прыжков – ее программы сбалансированы, скольжение легкое и уверенное. Баланс во всем – отличительная черта. Второй оценкой она обыгрывает почти всех сверстниц, пока уступая только взрослым (вот почему и расположилась далековато в нашем рейтинге по этому показателю).

Популярность тоже будто запаздывает за уровнем Софьи – вероятно, снова из-за малого количества стартов за границей. А в России Акатьева пока выступала только по юниорам – в отличие от Самоделкиной, Муравьевой и Петросян, которые приезжали на взрослый ЧР. Впрочем, юниорам внимание порой только мешает.

2. Анна Щербакова

Анна Щербакова – самая стабильная. Да, у нее возникали проблемы с четверными и с каскадом тройной лутц + тройной риттбергер в прошлом сезоне, но с остальными элементами она всегда справлялась.

6 турниров = 12 прокатов = 120 прыжков и каскадов, и всего 7 ошибок – это при том, что предсезонка сильно пострадала из-за травмы. Такой штришок, напоминающий о воле и упорстве Анны.

Весь сезон она пыталась вернуть два четверных в произвольную. На этапах Гран-при сделать это не получилось, а на других турнирах Щербакова намеренно снижала сложность – отсюда и низкий показатель техники в нашем рейтинге. По средней базовой стоимости программ Аня уступала Валиевой, Трусовой, Акатьевой и Туктамышевой.

Отставание компенсировалось высокими компонентами: по средней второй оценке Аня проигрывала только Камиле. Кстати, в прошлом году судьи ставили Щербаковой больше, чем до этого – в среднем на 2,14 балла. Компонентно она всегда держалась в мировом топе.

А вот результативность у Щербаковой формально снизилась: она выиграла два этапа Гран-при и личные соревнования на Олимпиаде, но стала второй на Budapest Trophy и Евро.

А еще на ЧР после трех титулов подряд Аню чуть не сместили с пьедестала техничные юниорки. Щербакова выстояла в борьбе за олимпийские путевки, пережила разговоры о спорном судействе и в Пекине выступила безупречно. Поэтому ее суперсила – стойкость и умение собраться в нужный момент: Щербакова умеет это как никто из фигуристок.

Отчасти в этом и причина ее востребованности: 816 тысяч подписчиков в инстаграме и больше миллиона в китайской соцсети Bilibili. Популярность и авторитет конвертируются в рекламные контракты: Щербакова – амбассадор Nike, Сбербанка, автомобильной компании Omoda и еще нескольких крупных китайских брендов. Так что даже без призовых от ISU она не пропадет.

1. Камила Валиева

Предсказуемый лидер рейтинга, несмотря на то, что Игры в Пекине пошли для нее по совершенно небанальному сценарию. С сентября по середину февраля Валиева выигрывала любой старт, на который приезжала; била рекорд за рекордом и практически не позволяла себе ошибаться.

Удивляло при этом то, насколько амбициозным был заявленный Камилой контент. Для победы практически на любом старте ей в общем-то хватило бы и более безопасного набора: например, без одного из квадов в произвольной.

Резко возросшие по сравнению с сезоном-2020/21 стабильность и техническая оценка, а также накатанное до автоматизма «Болеро» быстро конвертировались в высокую вторую оценку. Такого прогресса в баллах за компоненты до этого не было ни у одной вчерашней юниорки: по средней второй оценке за прошлый сезон Валиева почти на 3 балла опережает Щербакову.

Допинговая история лишила Валиеву 100%-ой результативности, но сильно прокачала популярность: уже к концу февраля количество подписчиков Камилы перевалило за миллион – Медведевой и Загитовой для этого понадобилась пара лет после Олимпиады. Еще до пекинской развязки Валиева стала вдохновителем своеобразных флэшмобов, хэштегов и даже билбордов, а сразу после – героиней шоу Навки, клипа Дмитриенко и бесконечных патриотических мероприятий.

Стабильность – единственный просевший показатель, и это тоже отчасти связано с олимпийскими неурядицами. Но главная причина – слишком высокий уровень конкуренции внутри сборной: девушки, оказавшиеся выше, просто катались еще чище (пусть и зачастую с более простым контентом).

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Ну а вот итоговая таблица!

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф; globallookpress.com