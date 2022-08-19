Юниорки повторяют за Валиевой и Трусовой, а Плющенко продвигает взрослую музыку – главное о контрольных прокатах фигуристок

В российском фигурном катании стартовал сезон: юниоры показали короткие программы в Новогорске (без зрителей, но перед главными судьями и людьми федерации).

Ниже – главные впечатления от первого дня: в основном все катали в тренировочном, но кое-какие соревновательные решения для костюмов тоже промелькнули.

1. Садкова как Валиева, у Гордеевой – щебетание птиц поверх музыки, Понтелеенко – уже в сари под Болливуд

Большинство спортсменок выбрали для программ хорошо знакомую музыку: у Вероники Жилиной Je t’Aime Лары Фабиан, у Марии Гордеевой – Primavera Людовико Эйнауди, у Софьи Титовой – «Чардаш» Витторио Монти, у Марии Захаровой – «I Put a Spell on You» в исполнении Джей Хокинс.

Все это в фигурном катании использовали уже не раз – проверенные мелодии, любимые мотивы. У юношей в короткой программе выбор куда более оригинальный: многие тоже взяли популярные композиции, но в современной обработке.

И все же все фигуристки пытались выделяться. Софья Титова показала необычное вращение в начале программы: закончила его стандартным бильманом, а потом пару оборотов сделала в той же позиции, но на зубце.

Для Марии Гордеевой на музыку наложили щебетание птиц. Звуковые эффекты, звучание оркестра в записи, высокий темп – все это сделало ее скольжение еще более легким, чем раньше.

А для 13-летней Надежды Понтелеенко тренеры взяли известный, но подзабытый Болливуд: короткая программа поставлена под Raga’s Dance Ванессы Мэй. Уже и костюм готов – стилизованное сари нежно-голубого цвета.

Некоторые фигуристки выбрали не только знакомую музыку, но и проверенную хореографию. Программа Дарьи Садковой невероятно напоминает прошлогоднюю короткую Валиевой: спирали, заходы на элементы и выезды с них сделаны в стиле Камилы. Дарья в этом сезоне катается под Legato от Ever So Blue – эта музыка и по настроению похожа на композицию, под которую выступала Камила.

Пересечения действительно возможны: Садкова тоже тренируется в «Хрустальном» (в группе Этери Тутберидзе) и работает с тем же хореографом – Даниилом Глейхенгаузом.

2. Вероника Жилина замахнулась на взрослую Je t’Aime, а Алина Горбачева – на Круэллу де Вил

Для короткой программы Вероники Жилиной (ученицы Евгения Плющенко) взяли непростую, даже взрослую музыку – Je t’Aime Лары Фабиан. Может ли 14-летняя фигуристка прочувствовать песню про любовь мужчины и женщины «на пределе»? Возможно. Юлия Липницкая в 15 каталась под саундтрек к фильму «Список Шиндлера», да и «Не отрекаются любя» в ее исполнении тоже всех устраивало.

Дело скорее не в возрасте, а в том, насколько вкатана программа – в начале сезоне она, конечно, сырая. У Вероники впереди полный сезон, чтобы отточить каждое движение. Тем более что со сложными композициями она уже работала: в сезоне-2020/21 в произвольной под музыку из оперы «Самсона и Далила».

Алина Горбачева взялась за более свежий образ, став Круэллой. Для короткой программы они с тренером Софьей Федченко выбрали те же треки, что звучали у Александры Трусовой в произвольной олимпийского сезона. Немного схожая у Горбачевой и хореография: например, в середине программы на стыке треков – плие и взмах рукой в той же стилистике, что делала Трусова.

Но на самом деле, если тщательно поискать, то похожие движения обнаружатся еще у десятка девушек. В фигурном катании нет ничего своего: один раз прозвучало – значит, ушло в массы. Повторы неизбежны, особенно если спортсменки выбирают один и тот же образ. Разве программы под вариацию Китри из «Дон Кихота» не похожи друг на друга?

Другой вопрос: стоит ли брать «Круэллу» уже в этом сезоне, сразу после олимпийских прокатов Трусовой? Пожалуй, только если Алина не боится постоянных сравнений: потягаться с Сашей в эффектности мало кому удастся. Тем интереснее для Горбачевой – к тому же знаковые чемпионские программы повторяли всегда: вспомните, сколько черно-белых лебедей в пачках появилось после короткой программы Загитовой в Пхенчхане.

3. Делать ультра-си никто не осмелился

Ни одна фигуристка не пошла ни на тройной аксель, ни на каскады с риттбергером в короткой программе. Причина проста: прыгать сольный триксель юниоркам по-прежнему нельзя – можно ставить в каскад, а это риск. Кроме того в этом сезоне юниоры обязательно должны сделать в короткой сольный тройной риттбергер с шагов, поэтому и каскадов с ним тоже нет. Но в произвольной программе требований гораздо меньше.

И все-таки запрет на сольный тройной аксель в короткой программе у девушек действовал и в прошлом сезоне. Тем не менее три спортсменки на предсезонных прокатах зашли на этот прыжок: Софья Самоделкина и Софья Акатьева упали, а Вероника Жилина исполнила чисто в каскаде с тройным тулупом.

Впрочем, программы без ультра-си в начале сезона – это нормально. Спортсменки только набирают в форму, и, кстати, большинство из них уже выглядит уверенно. За 14 выступлений вылезло всего 5-6 грубых ошибок, а падений еще меньше.

4. Юные фигуристки растут, некоторые выглядят уже совсем как взрослые

Анастасия Зинина и Мария Захарова с прошлого сезона заметно выросли. Они и раньше выглядели взрослее и женственнее сверстниц, но теперь выделяются еще сильнее.

Образы соответствуют: у Зининой блюзовый «Haunted Heart» Кристины Агилеры. Настя в межсезонье сменила тренерский штаб: перешла из «Академии Плющенко» в «Армию фигурного катания» к Алексею Василевскому. А еще могла бы сменить юниорский лед на взрослый – в в феврале ей исполнилось 15, так что по возрасту она подходит для соревнований сеньоров. Да и визуально среди них не затерялась бы.

Как и Мария Захарова. Она оставила прошлогоднюю короткую под «I Put a Spell on You», только теперь исполняет эту программу гораздо увереннее.

Понятно почему: ее уже год отрабатывают на тренировках, здесь выверено каждое движение. Но дело еще и в том, что Мария действительно выросла – в сентябре ей исполнится 15 лет. И вот она как раз перехода во взрослые будет ждать еще долго. Выход из юниоров состоится только в олимпийском сезоне-2025/26.

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Странно не видеть на юниорских прокатах Софью Акатьеву и Софью Самоделкину. Обе числятся в юниорской команде, но их пригласили на прокаты взрослых – 24-25 сентября в «Мегаспорте».

Привлекать юниоров на взрослые прокаты (и даже старты внутри страны) – проверенный ход: пару лет назад Камила Валиева тоже презентовала программы вместе со взрослыми, хотя ей было 14 лет. Вероятно, сыграли класс и статус Самоделкиной с Акатьевой – еще год назад они делали по несколько ультра-си на юниорских прокатах, хорошо знакомы фигурной аудитории и собрали фанбазу.

Впереди проверка большой ареной, а не тренировочным катком Новогорска.