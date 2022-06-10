Бердыев ушел после года в «Кайрате»: поработал советником президента и выиграл Кубок, но совсем не впечатлил в Европе

Оставил клуб на 8-м месте.

В начале июня Курбан Бердыев покинул «Кайрат». С момента его назначения в алматинский клуб прошло чуть больше года.

Слухи о возможном приезде Бердыева в казахстанскую южную столицу ходили давно. Основание для подобных новостей было простым: владелец клуба Кайрат Боранбаев был лично знаком с Курбаном Бекиевичем, да и «Кайрат» не чужая команда для специалиста – тут Бердыев играл и даже начинал тренерскую карьеру.

Весной 2021-го слухи превратились в факты. Бердыев прибыл в Алматы и был замечен в офисе клуба. Болельщики ждали, что опытный тренер сменит у руля клуба Алексея Шпилевского. К тому моменту команду под руководством молодого белоруса лихорадило. Его отставка казалась вероятной, даже несмотря на выигранный впервые за долгие годы чемпионат.

Но никаких изменений на тренерском мостике не случилось – Бердыева представили в качестве советника главы клуба Кайрата Боранбаева.

«Он ветеран нашей команды. Мы всегда следили за его успехами. Часто с ним общались, он всегда был с нами в контакте, – говорил после подписания владелец «Кайрата». – У него огромный опыт. Поэтому пригласили его работать в нашем клубе. Кстати, он будет работать бесплатно. Он отказался от того, чтобы ему платили какую-либо зарплату».

Журналист Айдын Кожахмет считал, что назначение Бердыева на должность тренера – это лишь вопрос времени и уважения к Шпилевскому:

«Уход Шпилевского неизбежен. И Боранбаев это понимает. Поэтому Бердыеву пока отведена такая непонятная роль в клубе. Видимо хозяин, учитывая заслуги молодого белоруса, хотел дать ему возможность уйти красиво. Что называется со щитом, а не на щите. Поэтому они взяли паузу, пока Шпилевский не подыщет себе хороший вариант для продолжения карьеры».

Вскоре Шпилевский все же попрощался с «Кайратом». Белорусский специалист отправился покорять Германию, подписав контракт со скромным «Эрцгебирге». Казалось, что интрига с назначением Бердыева на вакантный пост сошла на нет, однако в алматинском клубе вновь удивили. Исполнять обязанности главного тренера назначили Кирилла Кекера, работавшего в штабе Шпилевского ассистентом. Кекер – тренер из системы клуба, отлично знакомый с воспитанниками «Кайрата», которых старались привлекать к основе все чаще и больше.

Возможно, планы руководства алматинцев спутали в РФС. Российская сборная примерно в то же время осталась без тренера, а Бердыев неоднократно назывался основным кандидатом на пост.

В качестве советника президента Бердыев оставался на протяжении всего лета. «Кайрат», стартовавший в Лиге чемпионов, после серии неудач все же добрался до группового этапа еврокубков – Лиги конференций. Самое интересное, что за это время алматинцы еще раз успели сменить тренера. Кирилла Кекера сняли с должности после вылета из ЛЧ и ЛЕ.

В матчах ЛК против люксембургской «Фолы» командой руководил другой человек из клубной системы – Артем Гавриленко. Со своей задачей выйти в группу он справился, после чего уступил место главного тренера Курбану Бердыеву.

Хозяин «Кайрата» Боранбаев был благодарен тренеру, что он согласился принять команду: «Мы долго вели переговоры, и только сейчас убедили его. Конечно, можно было доиграть и с Кекером, проблем никаких нет, но как-то все так получилось, что вышла чехарда с тренерами.

Цель Бердыева на остаток сезона – изучить команду. Курбан Бекиевич уже ознакомился с обстановкой ранее, но не вмешивался в тренировочный процесс, хотя беседовал со Шпилевским и Кекером».

Послевкусие от остатка сезона под руководством Бердыева осталось неоднозначным. «Кайрат» стал третьим в чемпионате, хотя восемь предыдущих сезонов не опускался ниже второй строчки.

В еврокубках дела пошли еще хуже. «Кайрат» набрал лишь два очка и стал последним, пропустив вперед «Базель», «Карабах» и даже скромную «Омонию». Для самого Бердыева такой результат стал худшим за всю историю выступлений в европейских турнирах.

Ложкой меда для алматинских болельщиков стал Кубок Казахстана. «Кайрат» добрался до финала, где в драматичном матче с серией пенальти обыграл «Шахтер» Магомеда Адиева.

«Туркменистан, Россия, Казахстан – это три Родины моей. Здесь я провел долгие годы, начинал как тренер и кубок в Казахстане очень важен для меня», – говорил Бердыев после игры. Даже несмотря на трофей тренер был не до конца уверен, что продолжит работать: «У меня контракт до 15 декабря, поэтому о будущем «Кайрата» после истечения срока будет ясно. У нас с Кайратом Советаевичем очень теплые, дружеские отношения. Мы договорились, что после 15 декабря поговорим. Мы должны принимать стратегический шаг для развития клуба».

Финальный матч стал последним в Казахстане для Вагнера Лава. Бразилец тепло попрощался с клубом и намекнул, что Бердыеву стоит остаться:

— Для меня было приятно и интересно работать с ним. Он очень хорошо понимает футбол и игроки каждый день учатся у него чему-то новому. Я уверен, если Курбан Бекиевич останется, то клуб будет делать еще шаги вперед.

Помимо звездного бразильца в межсезонье «Кайрат» покинули многие футболисты основного состава. Как оказалось, основной проблемой стали финансы, об этом рассказывал владелец клуба Боранбаев.

«Мы поставили потолок зарплат казахстанским футболистам в полтора миллиона тенге. Если приходит молодой футболист, он начинает получать 500 тысяч. Считаем, что зарплаты казахстанцев не соответствуют их уровню.

В нашем клубе больше не будет больших зарплат, но все условия для футболистов мы создадим: лучший тренер, лучшая инфраструктура, лучшее медицинское обслуживание. Мы лечим игроков за рубежом за счет клуба».

Самыми громкими подписаниями алматинцев стали Виктор Васин из ЦСКА и Жасур Жалолиддинов из ташкентского «Локомотива». Перед началом сезона средний возраст команды Бердыева был около 22 лет. Основная часть футболистов – собственные воспитанники клуба.

Результаты и содержание игры «Кайрата» на сборах вгоняли в тоску: молодые футболисты не всегда понимали требования тренера и ошибались в простых моментах.

Казалось, что к началу сезона ситуация улучшилась. «Кайрат» уступил «Тоболу» в матче за Суперкубок, но, как минимум, алматинцы не выглядели мальчиками для битья и дали бой чемпиону – 1:2.

В чемпионате все шло неплохо вплоть до следующей встречи с «Тоболом». В Костанае алматинцы вырвали ничью, но дальше все пошло наперекосяк: за 5 матчей «Кайрат» набрал лишь три очка и скатился на 8 место.

Возможно, надлом в команде связан с задержанием владельца клуба – Кайрата Боранбаева. И хотя в «Кайрате» декларировали о стабильной экономической ситуации, результаты пошли на спад.

Сам Бердыев после очередного поражения связывал проблемы с недостатком стержня у молодых футболистов:

- Я много лет работал, знаю молодых, но тут будто детский сад. Нужно время и терпение, чтобы у них появился этот стержень и они стали мужиками. Потенциал у этих ребят высокий. Я уверен в этом. Просто им нужно стать мужиками, за каждый эпизод биться как за последний. Это самая сложная и долгая работа.

Позже стали появляться новости о скором отъезде лидеров команды. Опорник Яцек Гуральски, цементирующий центр поля в сборной Польши, откровенно говорил о скором уходе. Бердыев опасался, что в «Кайрате» может остаться только молодежь:

- Боюсь, что все сильные уйдут, а останутся одни мальчики. Мы к этому готовимся. Стратегически с самого начала был такой план, но в сочетании с легионерами. Я не лезу в дела администрации и руководства клуба, но могут быть изменения. Знаю, что у многих наших опытных легионеров есть предложения. Что они выберут, мне неизвестно. У некоторых осталось меньше года по контракту, то есть могут и бесплатно уйти, – размышлял тренер после встречи с «Атырау».

Болельщики, так ждавшие назначение Бердыева год назад, требовали отставки опытного тренера «из-за закрытого стиля». Но сам специалист не спешил бросать дела.

В конце мая «Кайрат» победил впервые за месяц, а Бердыев намечал планы на международную паузу, и, похоже, не думал об уходе: «У нас уезжает большая группа молодых игроков. Мы с тренерским штабом переживаем за их функциональную готовность по приезду в расположение клуба. Я сказал ребятам, чтобы не расслаблялись, находясь в сборных, а наоборот, брали на себя дополнительные тренировки».

Говорить о проблемах внутри коллектива тоже не приходится: перед матчем с «Шахтером» команда провела тимбилдинг, а игроки респектовали коучу. Лидер нападения алматинцев Хосе Канте назвал Бердыева идеальным наставником для «Кайрата»: «Бердыев – лучший тренер для этой команды. Я очень люблю и уважаю его. Он очень многое вкладывает в нас во время тренировок. И для наших молодых ребят не может быть лучшего тренера, чем он. Бердыев – один из лучших тренеров в моей карьере».

Именно поэтому новость об уходе Бердыева из клуба в начале июня стала шоком. Следом появились слухи о скором назначении тренера в тульский «Арсенал» и даже «Спартак». В таком случае уход Бердыева хотя бы кажется логичным: в контракте с «Кайратом» у тренера была опция, позволяющая разорвать соглашение в случае интереса со стороны иностранных клубов. Проблема в том, что сам тренер сообщения о своем новом месте работы уже опроверг.

Новым наставником «Кайрата» стал Кирилл Кекер, работавший с клубом по ходу прошлого сезона.

Фото: ФК «Кайрат»