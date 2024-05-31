«Боруссия» в два раза беднее «Реала». А на что она живет и как тратит?

Участники финала Лиги чемпионов существуют в разных финансовых измерениях.

Все решено? Расскажите это толстосумам из «ПСЖ».

«Боруссия» только на 5 процентов принадлежит фанатам, но при этом соблюдается правило 50+1

Начнем со структуры владения.

Напомним, в Германии с конца девяностых действует правило 50+1 – у болельщиков должно быть большинство голосов при принятии основных управленческих решений. Что-то вроде прививки от засилья внешних инвесторов, а еще способ сохранения сравнительно низких цен на билеты, что привело к самой высокой средней посещаемости в мире и отличной фанатской культуре.

Но чтобы соблюдать это (вроде бы простое) правило, немецкие клубы используют разные форматы.

Например, 75% акций «Баварии» принадлежит членам клуба, а в Дортмунде дела устроены иначе: членский клуб (по состоянию на ноябрь 2023 года насчитывающий 189 532 члена) контролирует только 4,61 % акций клуба.

Остальные акции «Боруссии» (Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA) распределены так: член наблюдательного совета клуба Бернд Геске владеет 8,24 %, химический концерн Evonik Industries – 8,19 %, страховщики Signal Iduna – 5,98 %, спортивный гигант Puma – 5,32 %, немецкий предприниматель Ральф Доммермут (через Ralph Dommermuth Beteiligungen GmbH) – 5,03 %, в свободном обороте на фондовом рынке находится 67,24 % акций клуба.

Чтобы соответствовать правилу, за управление клубом отвечает Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, которая на 100% принадлежит членам «Боруссии». Все важные решения принимаются только ими.

Еще десять лет назад УЕФА называла немецкую модель владения «золотым стандартом», который позволяет избегать финансовых проблем. В Бундеслиге и правда почти никто не влезает в дикие долги и не нарушает правила финансового фэйр-плей.

«Боруссия» ведет очень сдержанную политику – например, руководство не распределяло (даже не собиралось) дивиденды с прибыли за прошлый сезон – этими деньгами компенсировали клубные убытки, понесенные в ковидные сезоны.

Привет Глейзерам, которые умудрялись выплачивать себе десятки миллионов при долгах «МЮ» в более полумиллиарда евро.

В Германии такое практически невозможно.

А сколько вообще зарабатывает «Боруссия»?

Сначала общие цифры.

По данным УЕФА , доходы «Боруссии» в прошлом году выросли почти на 50 млн евро, – клуб стал двенадцатым по этому показателю в Европе. Лидирует «Реал».

Прибыль «Боруссии» составила 10,8 млн евро, что не позволяет входит в европейский топ-10. Но это вполне неплохо с учетом убытков 2022 года (минус 30,2 млн евро). А еще это больше (хоть и чисто символически), чем годовой плюс/минус «Реала» (9 млн).

Из чего складываются доходы «Боруссии»?

● Матчдэй-доходы – продажа абонементов, билетов, а также разнообразные услуги на стадионе.

«Боруссия» – самый посещаемый клуб мира. В этом сезоне средняя аудитория «Сигнал Идуна Парк» составила 81 323 зрителей (в прошлом – 81 228). Это 99,99 % вместимости стадиона (81 365). 23 солдаута при 24 домашних матчах в сезоне.

Матчдэй-доходы этого сезона пока не опубликованы, но можно посмотреть прошлый. «Боруссия» примерно с такой же посещаемостью не вошла даже в европейский топ-20 (43,5 млн евро), «Реал» идет четвертым с выручкой 134 млн евро при средней посещаемости 72 618.

Дело в том, что не всегда заработки прямо зависят от количества зрителей. УЕФА уточняет, что очень важна способность клубов выжимать максимум с каждого болельщика. Например, «ПСЖ» в лидерах по матчдэй-доходам, хотя у него 26-я посещаемость в Европе (в среднем зарабатывают 140 евро с одного болельщика), «Реал» – пятый по среднему фанатскому чеку (83 евро) и шестой по доходам с одного домашнего матча (4,8 млн евро).

«Боруссия» в среднем зарабатывает с одного домашнего матча вполне приличные 2,1 млн евро (17-е место в Европе), но при этом получает всего 24 евро с одного болельщика (49-е место).

Здесь мы возвращаемся к правилу 50+1, которое дает болельщикам контроль над ценами. Не вредить же им самим себе.

«Немецкий зритель традиционно имеет тесные связи со своим клубом, – объясняет генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке. – Если у фаната возникнет ощущение, что к нему относятся как к клиенту, а не болельщику, у нас будут проблемы».

Традиции есть традиции – «выжимать максимум» из фанатов в Германии никто не собирается. Идем дальше.

● Призовые ЛЧ. В прошлом сезоне набралось 74 млн евро (у «Реала» 122 млн). В этом точно будет больше – победитель и финалист зарабатывают сильно больше 100 млн за турнир.

● ТВ-деньги. В прошлом году дортмундцы получили от вещателей 157 млн евро.

УЕФА уточняет, что в первой двадцатке по таким доходам только два не английских клуба – «Реал» (10-е место) и «Барса» (15-е).

● Деньги спонсоров. Основная статья.

«Боруссию» содержат спонсоры-акционеры

В отчетности УЕФА коммерческая выручка включает как спонсорские сделки, так и другую бизнес-активность(реклама, мерч, использование помещений в дни без матчей и так далее).

В пятерке основных спонсоров «Боруссии» четыре клубных акционера.

Технический контракт с Puma приносит в клубный бюджет около 27 млн евро, плюсом 54 млн дает продажа мерча.

У «Боруссии» сразу два титульных контракта – логотип телекоммуникационного провайдера 1&1 (принадлежит акционеру клуба Ральфу Доммермуту) красуется на форме клуба в матчах Бундеслиги, в других соревнованиях (включая Лигу чемпионов) – химической компании Evonik. Клуб получает от такой необычной комбинации около 40 млн евро в год.

Страховой бренд Iduna Signal добавляет около 11 млн евро за нейминг стадиона.

В общей сложности у «Боруссии» в партнерах более 40 брендов, среди которых Coca-Сola, Sony, Hankook (шины), L’Oreal.

А сколько «Боруссия» тратит?

Немного.

По данным международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), у «Боруссии» положительный трансферный баланс за 10 сезонов (без учета текущего) – плюс 109 млн евро. Для сравнения, минус «Реала» за этот же период – 325 млн, «Баварии» – 343 млн, «ПСЖ» – 1 млрд.

«Боруссии» далеко до европейских лидеров по трансферной прибыльности – «Бенфики» (плюс в 764 млн евро) и «Аякса» (434 млн), но в Германии эффективнее только «Хоффенхайм» (156 млн).

Трансферный баланс этого сезона – плюс 47 млн евро.

Скаутская служба восхищает. Юного Джейдона Санчо взяли из молодежки «Ман Сити» за 20,6 млн евро (продали в «МЮ» за 85 млн), за перспективного Эрлинга Холанда заплатили 20 млн в «Ред Буллу Зальцбург» (ушел в «Сити» за 60 млн), известного только фанатам Football Manager Джуда Беллингема в нежном возрасте забрали из «Бирмингема» за 30 млн (отдали «Реалу» за 103 млн).

Такие истории уже не удивляют. Удивляет другое – как клуб, который регулярно продает звезд, доходит до финала Лиги Чемпионов.

Конечно, перепродают не всех и не сразу. Например, полузащитник Юлиан Брандт пришел из «Байера» за 25 млн евро еще в 2019-м , кипер Грегор Кобель из «Штутгарта» за 15 млн – в 2021-м, защитник Нико Шлоттербек из «Фрайбурга» за 20 млн – 2022-м. Все они в Дортмунде подорожали – сейчас Transfermarkt оценивает каждого в 40 млн евро.

По подсчетам УЕФА, «Боруссия» в двадцатке самых дорогих клубов по траснферной стоимости – 390 млн евро (19-е место). «Реала» оценили в 1,03 млрд евро (4-е место), ПСЖ – в 938 млн евро (5-е место). Выше только британские топы – «МЮ» (1,42 млрд), «Ман Сити» (1,29 млрд) и «Челси» (1,08 млрд).

По зарплатам «Боруссия» 13-я в Европе с 236 млн евро в год. «Реал» тратит на зарплаты 453 млн евро, «Сити» – 554 млн, ПСЖ – 617 млн.

В общем, по всем финансовым показателям «Боруссия» вдвое беднее «Реала». Да что там «Реала» – кажется, даже Килиана Мбаппе.

Как бы ни сложился финал, «Боруссия» уже сделала главное: напомнила, что Лига чемпионов – не война кошельков. Как минимум в уходящем формате.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

И Мбаппе, и Холанд в «Реале» – разве это возможно? Откуда деньги?

Фото: East News /Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP, Aytac Unal / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP; Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos