Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Иттифак»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 29-го тура.

Во вторник «Аль-Кадисия» сыграла вничью с «Аль-Шабабом» (2:2) в вынесенном матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В среду «Аль-Наср» Криштиану Роналду победил «Аль-Иттифак» (1:0).

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур

Вынесенные матчи

Высшая лига. 29 тур
15 апреля 18:00, Al-Awwal Park
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
1 - 0
3.37xG1
Аль-Иттифак
Матч окончен
90’
+4’
Хендри
89’
Аль-Ганнам   Jalal bin Adel Abbas Al Salem
89’
Вейналдум   Али
89’
Нкота   Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Роналду   Аль-Хамдан
89’
Коман   Гариб
89’
82’
Медран
Мартинес   Яхья
81’
Бушаль   Аль-Ганам
68’
Аль-Хайбари   Аль-Нассер
68’
2тайм
Перерыв
  Коман
31’
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Жоау Феликс, Мане, Брозович, Аль-Хайбари, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Ганам, Аль-Нассер, Гариб, Аль-Шарари, Аль-Хассан, Аль-Наджди, Яхья, Аль-Акиди, Аль-Хамдан
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Кальво, Хендри, Аль-Хатиб, Аль-Ганнам, Вейналдум, Медран, Нкота, Дуда, Аль-Отайби, Дембеле
Запасные: Аль-Олайян, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Маду, Хайралла, Faris Saeed Al Ghamdi, Али, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Хинди, Jalal bin Adel Abbas Al Salem
Высшая лига. 29 тур
14 апреля 18:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Аль-Кадисия
Завершен
2 - 2
3.23xG3.05
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
90’
+2’
Гроэ
Отавио   Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi
89’
88’
Феррейра Карраско   Аль-Хаммами
84’
Yaslam Balobaid
79’
Ali Ahmad Ali Al Azaizeh   Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
76’
Худт
  Ретеги
75’
73’
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali   Эрнандес
Аль-Аммар   Хазази
69’
Аль-Шахрани   Аль-Аммар
61’
Махнаши   Такри
61’
54’
  Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Отавио
53’
2тайм
Перерыв
35’
  Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
  Баа
16’
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Махнаши, Аль-Джувайр, Отавио, Нандес, Аль-Шахрани, Баа, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Нахли, Такри, Аль-Кассар, Аль-Аммар, Хазази, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Ассири, Аль-Салем
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Таин, Аль-Асмари, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Феррейра Карраско, Адли, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Амдалла
Запасные: Эрнандес, Аль-Хаммами, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Скурк, Аль-Махаснех, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Faisal Ismail bin Sagheer Al Subiani, Камара, Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Кто выиграет Лигу чемпионов?35782 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
Что-то такое ощущение что это Мане 41 год, а не Роналду
Ответ Avdeev Vladislav
Что-то такое ощущение что это Мане 41 год, а не Роналду
Что есть, то есть, Косячил сегодня не по -детски. После игры с Васлом почти 10 дней до Ахли, может отдохнет, придет в себя перед решающими играми.
