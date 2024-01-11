Скрытые детали продажи «МЮ». Никаких зимних трансферов и увольнений без Рэтклиффа, но сделку еще можно отменить

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Покупка доли «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом обрастает деталями. Нью-Йоркская фондовая биржа (где торгуются акции «МЮ») опубликовала любопытнейший 241-страничный отчет с условиями сделки.

Мы прочитали его за вас – и пересказываем.

Акции выкупает компания, названная метафорой Эрика Кантона про чаек и сардины

Сначала немного лирики.

Сэр Джим Рэтклифф – уроженец графства Большой Манчестер и большой фанат «Юнайтед».

«Как местный парень и пожизненный болельщик клуба я очень рад, что мы смогли заключить эту сделку», – сигнал в самое сердце фанов «МЮ» от Рэтклиффа.

Эта страсть прослеживается даже в бизнесе.

Формально акции «МЮ» приобретает не лично Рэтклифф и даже не его химический конгломерат INEOS (хотя и указан «аффилированной стороной»).

Знакомьтесь: новым акционером «Юнайтед» будет компания Trawlers Limited с британского острова Мэн, полностью принадлежащая Рэтклиффу. И здесь интереснее даже не офшорная юрисдикция, а отсылка к одной из самых знаковых цитат в истории британского футбола.

В 1995 году лидер «МЮ» Эрик Кантона получил длительный бан за прыжок кунг-фу на назойливого фаната во время матча против «Кристал Пэлас». И выдал легендарную 20-секундную пресс-конференцию в суде Кройдона.

«Когда чайки [пауза на глоток воды] следуют за траулером (trawler), они думают, что сардины будут выброшены в море. Всем спасибо», – сказал француз и покинул зал.

Возможно, Trawlers Limited – грамотная работа пиарщиков Рэтклиффа в контексте дикой непопулярности Глейзеров среди болельщиков. Фанаты наверняка оценят такую тонкую отсылку.

Сделка еще не закрыта, но Рэтклифф уже влияет на спортивные решения

О продаже уже объявили официально, но юридически сделку закроют только после одобрения АПЛ и Футбольной ассоциации Англии. По данным The Times, на это уйдет от двух до четырех недель, то есть все зимнее трансферное окно.

Но соглашение уже сейчас сильно ограничивает Глейзеров – основные спортивные решения в «МЮ» невозможны без одобрения Trawlers (= Рэтклиффа). Речь о:

● увольнении и назначении футбольного директора или главного тренера первой команды;

● трансферах (в том числе арендах и расторжениях контрактов);

● даже о трансферных переговорах. Разрешено общение только с теми, кого согласовал Рэтклифф до сделки (существует некий «трансферный план»).

Пример: аренда Санчо была частью заранее согласованного плана, поэтому дополнительных согласований не требовалось. Если бы решили недавно, то пришлось спрашивать у Trawlers.

25% акций – не предел. В договоре прописано, как выкупить больше

Семья Глейзеров через аффилированные компании пока контролирует 96% голосующих акций Manchester United plc (холдинговой компании клуба), остальные 4% принадлежат миноритариям или находятся в свободной продаже на фондовом рынке.

Что такое голосующие акции? Акции «МЮ» c 2012 года торгуются на Нью-Йоркской бирже (выпущено 163,1 млн акций), но с одним нюансом: голос акций класса А (52,9 млн штук) равен 0,1 голоса акции класса Б (110,2 млн – все у Глейзеров). То есть стоимость одинаковая, а вот управленческий вес – разный.

Кстати, когда клуб вышел на фондовый рынок, Лондонская биржа не размещала двухклассные акции. Выбор Нью-Йорка – ловкий трюк Глейзеров: и заработали, и сохранили контроль.

Рэтклифф покупает у Глейзеров более статусные акции Б (27,6 млн штук или 25% от общего числа) по цене 33 доллара (26 фунтов по текущему курсу) за одну акцию, но это еще не все. Он может:

● купить до 25% (13,2 млн штук) акций класса А по той же цене;

● получить по 5% акций каждого класса за 236-миллионные инвестиции в клубную инфраструктуру (158 млн сразу, 78 млн – до конца года).

Мы все посчитали – в сумме получится 33% голосующих акций. То есть уже сейчас есть договоренности о поэтапном приобретении Рэтклиффом трети клуба за 1,3 млрд фунтов.

Нюанс! Глейзеры могут выкупить все обратно по той же цене

Мы уже предполагали, что Рэтклиффу гарантируют возможность выкупа оставшихся акции Глейзеров по цене не выше той, что предложит другой покупатель.

Отчет Нью-Йоркской биржи это подтверждает, но есть условия: для Глейзеров правило перестает действовать, когда у Рэтклиффа вдруг станет меньше 15% акций клуба, для Рэтклиффа – когда у Глейзеров меньше 50%. То есть если Рэтклифф зачем-то расстанется с частью нынешних акций или если Глейзеры будут продавать постепенно и в какой-то момент решат, что не стоит отдавать все Рэтклиффу, выбрав другого покупателя.

В сделке прописан еще один сценарий (пока фантастический): Глейзеры могут выкупить все акции обратно по той же цене (26 фунтов за штуку), если в течение полутора лет получат стороннее предложение на весь свой пакет (то есть почти полную продажу клуба), а Рэтклифф не сможет его перебить.

Так что для катарского шейха Джассима не все потеряно – есть время для предложения, от которого американские владельцы не смогут отказаться.

Кстати, если сделка сорвется до окончательного согласования АПЛ из-за того, что кто-то предложит больше (а документы все еще предполагают такую опцию), Глейзеры выплатят Рэтклиффу неустойку в 52 млн фунтов.

Глейзеры три года не смогут качать деньги из «МЮ»

Британские медиа сообщили, что «МЮ» заморозил дивиденды на три следующих года.

Все верно, но с одним важным уточнением – это касается только акций класса Б (они есть только у Глейзеров и теперь Рэтклиффа). В документе нет таких ограничений для акций класса А, которых у Глейзеров всего 4% от общего количества и которые есть у миноритарных владельцев. Заморозка – удар по карману именно американских владельцев.

Глейзеры за время владения выплатили акционерам 165 млн фунтов дивидендов.

Болельщиков «МЮ» изрядно бесило, что боссы регулярно выплачивали (фактически сами себе) дивиденды при внушительном долге. Который, кстати, сами и повесили.

Они выкупили «МЮ» летом 2005 года за 790 млн фунтов с использованием заемных 525 млн. Долг обеспечивался за счет клуба, поэтому сразу оказался на его балансе – да-да, это важно повторить, американцы купили клуб за счет клуба. При Глейзерах «МЮ» сразу ушел в минус (причем дикий) – впервые с 1931 года.

Долг несколько раз реструктуризировали и частично гасили (например, за счет выпуска облигаций или выхода на фондовую биржу), но сумма только выросла за счет новых займов, а также укрепления курса доллара к фунту.

Владельцев такая ноша не беспокоила, несмотря на то, что клуб с 2005 года выплатил суммарно около 747 млн фунтов только одних процентов по займам.

«Мы считаем, что у нас очень удобная позиция в этом вопросе, – уверял Джоэл Глейзер на форуме фанатов «МЮ» в 2021 году. – У нас есть долг, но и у многих других клубов он тоже есть».

Возможно. Но другие клубы АПЛ не выплачивают такие дивиденды, а обычно реинвестируют прибыль в клубную инфраструктуру.

За 2022 год «МЮ» перечислил акционерам 33 млн фунтов, одновременно воспользовавшись овердрафтом (то есть фактически новыми кредитными средствами) на 40 млн фунтов, тем самым увеличив долговую нагрузку.

По итогам сезона-2021/22 «МЮ» показал общий убыток в 115,5 млн (вырос за год на 25%), чистый долг (общий долг за вычетом денежных активов) составил 514,9 млн фунтов (также рост на 23%). И это при росте доходов на 18% – с 494,1 млн фунтов до 582,3 млн.

«Манчестер Юнайтед» – это «дойная корова» (cash cow) для Глейзеров, – уверен футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр. – Если вы хотите, чтобы они отказались от нее, вам придется их как-то убедить».

Впервые прекратить выплаты дивидендов Глейзеры решили еще год назад (речь про прибыль за 2023-й). Объяснили давлением болельщиков, но есть и другая версия – владельцы приводили бухгалтерию в относительный порядок для будущей продажи.

«Конечно, дивиденды не должны выплачиваться, если футбольный клуб не добивается успехов на поле и не борется за высшие награды. – отреагировал фонд болельщиков «МЮ». – Это вознаграждает неудачу и лишает владельцев стимула обеспечивать достаточное реинвестирование прибыли обратно в футбольный клуб».

При Рэтклиффе «МЮ» как минимум прекратит погружение в долги

Теперь эмбарго на дивиденды продлили еще на три года.

Нью-Йоркская фондовая биржа отдельно уточняет, что Рэтклифф покупает долю без каких-либо заемных средств. То есть не повторяет хитрый прием Глейзеров.

«Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся на свое место, на вершину английского, европейского и мирового футбола», – сэр Джим Рэтклифф ходит с козырей.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Manchester United; AP Photo/Daniel Cole