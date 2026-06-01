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  • Семин – лучший тренер России XXI века по версии журналистов, Газзаев – 2-й, Бердыев – 3-й, Семак – 4-й, Черчесов – 5-й, Слуцкий – 6-й, Романцев – 7-й, Мусаев – 8-й, Карпин – 9-й
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Семин – лучший тренер России XXI века по версии журналистов, Газзаев – 2-й, Бердыев – 3-й, Семак – 4-й, Черчесов – 5-й, Слуцкий – 6-й, Романцев – 7-й, Мусаев – 8-й, Карпин – 9-й

Журналисты признали Юрия Семина лучшим тренером России в XXI веке.

«Спорт-Экспресс» подвел итоги голосования за звание лучшего тренера России XXI века.

В опросе приняли участие 50 человек – представители ведущих спортивных СМИ, а также комментаторы «Матч ТВ» и Okko.

Участники голосования должны был назвать свой топ-10. Достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. Отдавать голоса за иностранных специалистов было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко.

Первое место занял Юрий Семин, трижды становившийся чемпионом России и шесть раз бравший Кубок страны (трижды – в этом веке) с «Локомотивом». Семина поставили на первое место 18 участников опроса, а в тройку он попал в 45 случаях. 

Второе место у Валерия Газзаева (три чемпионства, четыре Кубка России и Кубок УЕФА с ЦСКА). 15 участников расположили Газзаева на первое место, в тройке его называли 44 раза.

Тройку замкнул Курбан Бердыев, двукратный чемпион России с «Рубином» и серебряный призер с «Ростовом». У Бердыева 6 первых мест и 15 упоминаний в топ-3.

Также в итоговую десятку попали Сергей Семак (3 первых места), Станислав Черчесов (4), Леонид Слуцкий (0), Олег Романцев (4), Мурад Мусаев (0), Валерий Карпин (0) и Владимир Валентинович Федотов (0) (на 14-й позиции – Владимир Григорьевич Федотов).

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»30460 голосов
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoСборная России по футболу
logoЛеонид Слуцкий
logoЗенит
рейтинги
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logoВладимир Федотов 1943
logoВалерий Газзаев
logoКурбан Бердыев
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logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoВалерий Карпин
logoОлег Романцев

Комментарии

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Какой бы Газзаев сейчас личностью не стал, победа в Кубке УЕФА перекрывает все остальное:)
Ответrigobersong
Какой бы Газзаев сейчас личностью не стал, победа в Кубке УЕФА перекрывает все остальное:)
Согласен
Ответrigobersong
Какой бы Газзаев сейчас личностью не стал, победа в Кубке УЕФА перекрывает все остальное:)
Да все эти премии и рейтинги - просто коллекция субъективных мнений обычных людей, которые, несмотря на звание «журналист», не претендуют на объективность. Газзаев взял кубок уефа, но превратился в г.овно, а Шпалыч без евротрофея остался нормальным человеком. Пожалуйста - лучший тренер России 21века! Рад за Семина!
Карпин на 9 месте? Он даже не тренер 😂
Ответdudufufu
Карпин на 9 месте? Он даже не тренер 😂
Ставить на какое либо место, тренера, который не выиграл вообще НИЧЕГО - бред просто. А ставить такого тренера в топ-10, вообще вне моего понимания
Ответdudufufu
Карпин на 9 месте? Он даже не тренер 😂
А 4 голоса за Саламыча на 1-м месте - это, как будто, лучше?)))
Всё как всегда с субъективными рейтингами...
Я все могу понять. Первые места вкусовщина и т.д. Но что в этом списке делает Карпин? У него нет ни одного титула, а только шлейф скандалов и сплошных провалов. Он вообще не тренер. Но это СЭкс. Можно даже не объяснять. Хотя рад, что болельщик помладше не знают ничего об этом убожестве, в 90-е бывшее лучшим спортивным изданием страны.
Ответдон Рэб@
Я все могу понять. Первые места вкусовщина и т.д. Но что в этом списке делает Карпин? У него нет ни одного титула, а только шлейф скандалов и сплошных провалов. Он вообще не тренер. Но это СЭкс. Можно даже не объяснять. Хотя рад, что болельщик помладше не знают ничего об этом убожестве, в 90-е бывшее лучшим спортивным изданием страны.
при Карпине была серия побед сборной, какой никогда не было! эту машину еле остановили
ОтветОстап Бендер
при Карпине была серия побед сборной, какой никогда не было! эту машину еле остановили
Серия побед над Буркина фасо и Лимпопо? Сильно. Не каждый сможет.
Черчесов и Семак выше Слуцкого?)))
Карпин за какие заслуги вообще в списке?)
ОтветSasha-1992
Черчесов и Семак выше Слуцкого?))) Карпин за какие заслуги вообще в списке?)
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ОтветАндрей Щепин
Комментарий скрыт
Семак смущает тем что он весьма заурядный средненький специалист, который неплохо умеет управлять звездами и собирать титулы в доминирующей команде(при этом совсем не в доминирующем стиле хехе) Ставить его выше Газзаева или Семина это надо совсем тронуться умом)
Еврокубок у Газзаева, а это в любом случае перевешивает.
Газзаев - лучший.
ОтветScratch_wzp
Еврокубок у Газзаева, а это в любом случае перевешивает. Газзаев - лучший.
Комментарий скрыт
ОтветScratch_wzp
Еврокубок у Газзаева, а это в любом случае перевешивает. Газзаев - лучший.
Локо Сёмина – единственная российская команда, дважды подряд выходившая из группы ЛЧ, причём в сезоне 2003/2004 Локо там был очень хорош, от Монако, будущего финалиста того сезона, вылетели благодаря судье, и то только из-за дебильного правила гостевого гола, и там ещё отдельно доставило смотреть, как Монако в конце тянули время, когда игроки Локо еле передвигались по полю, играя почти весь матч в меньшинстве, насколько они боялись-то. Локомотив тогда вполне мог далеко пройти, это был единственный шанс российской команды реально претендовать на что-то в ЛЧ. ЦСКА, кстати, в сезоне с победой в кубке УЕФА тоже мог пошуметь в ЛЧ, глупо слили в группе (не забить пенальти в двух матчах подряд с Челси и Порту, причём оба дома, это надо уметь, из-за чего и не вышли из группы), хотя играли хорошо, учитывая путь в победе кубке УЕФА, форма была, могли и в ЛЧ дать бой.
как то черчесов высоко слишком
ОтветВеликий Ти
как то черчесов высоко слишком
Горец.
ОтветВеликий Ти
как то черчесов высоко слишком
Чемпион Венгрии и Польши, со сборной впервые за 25 лет вышел из группы на чм и пошумел там в плов (причём команда тренерская была), несколько крепких команд в рамках рпл создал. Есть что вспомнить
Ну и в рейтинге есть Карпин, что намекает, что у нас всё очень плохо с тренерами
Шпалыч однозначно самый народно любимый (только Олег Иванович может с ним посоперничать, но его время всё же 20 век). А так сравнивать трудно, конечно. Те кто пишет, что за счёт КУЕФА лучший - Газзаев по-своему правы, с другой стороны Локо-2004 и ЦСКА-2005 примерно на одном уровне, просто выиграть ЛЧ немного сложнее чем Кубок Уефа)
Плюс, конечно Юрий Палыч берёт тренерским долголетием - второй заход в Локо был прекрасен, а основной конкурент к этому времени уже давно закончил с тренерством...
Бердыев тоже крут, конечно. Если брать соотношение "цена состава/сила команды", ему равных нет. Очень жаль, что кму так и не довелось поработать в большом российском клубе (Рубин, несмотря на победы в чемпионате всё-таки им не стал).
10 Ешугов
9 Гунько
8 Шалимов
7 Евсеев
6 Юран
5 Григорян
4 Гамула
3 Ташуев
2 Бышовец
1 Мостовой
Ответweed
10 Ешугов 9 Гунько 8 Шалимов 7 Евсеев 6 Юран 5 Григорян 4 Гамула 3 Ташуев 2 Бышовец 1 Мостовой
Конкурс на самого "забавного" тренера?
Тогда, я не согласен.
Гамула - должен быть первым!
БышовЕц - просто странный, ломающий всё, к чему прикоснулся, но кубок России 2006-07 у него, таки есть.
А вот Черчесова, я бы на одну ступень с Бышовцем поставил - выгнать Титова из Спартака и выгнать Лоськова из Локомотива - это поступки одного уровня.
"Царям" - здесь не место - он не тренировал.
Про Ташуева - в корне не согласен - он хоть и частенько говорил странные вещи, но стабильно поднимал со дна не одну мертвую команду.
Явно не хватает Бормана и, друга его, Арсена Найдёнова, но они остались в 20 веке.

Забыл, спросить, а кто такой Ешугов?
ОтветRKarpov
Конкурс на самого "забавного" тренера? Тогда, я не согласен. Гамула - должен быть первым! БышовЕц - просто странный, ломающий всё, к чему прикоснулся, но кубок России 2006-07 у него, таки есть. А вот Черчесова, я бы на одну ступень с Бышовцем поставил - выгнать Титова из Спартака и выгнать Лоськова из Локомотива - это поступки одного уровня. "Царям" - здесь не место - он не тренировал. Про Ташуева - в корне не согласен - он хоть и частенько говорил странные вещи, но стабильно поднимал со дна не одну мертвую команду. Явно не хватает Бормана и, друга его, Арсена Найдёнова, но они остались в 20 веке. Забыл, спросить, а кто такой Ешугов?
Это по моему тренер с непроизносимым именем. Легенда пердива
Один Кубок Уефа Газзаева перевешивает все внутренние трофеи в сумме.
ОтветОттоДракула
Один Кубок Уефа Газзаева перевешивает все внутренние трофеи в сумме.
Это не Лига Чемпионов, чтобы перевешивать.
ОтветОттоДракула
Один Кубок Уефа Газзаева перевешивает все внутренние трофеи в сумме.
С победой над дублем вылетающей из Серии-А Пармы в полуфинале. Даже чашка Зенита весомее. Хоть Баварию пришлось обыграть.
А за какие такие заслуги Карпин 9й ? За два серебра со Спартаком? Так у Владимира Валентиновича Федотова больше трофеев , а он сзади пуделя в списке . Это как ?
ОтветMike 60
А за какие такие заслуги Карпин 9й ? За два серебра со Спартаком? Так у Владимира Валентиновича Федотова больше трофеев , а он сзади пуделя в списке . Это как ?
Субъективное мнение 50 разных людей... Вопросы к ним. Кто-то его оценивает выше, кто-то ниже.
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