Семин – лучший тренер России XXI века по версии журналистов, Газзаев – 2-й, Бердыев – 3-й, Семак – 4-й, Черчесов – 5-й, Слуцкий – 6-й, Романцев – 7-й, Мусаев – 8-й, Карпин – 9-й

Журналисты признали Юрия Семина лучшим тренером России в XXI веке.

«Спорт-Экспресс» подвел итоги голосования за звание лучшего тренера России XXI века.

В опросе приняли участие 50 человек – представители ведущих спортивных СМИ, а также комментаторы «Матч ТВ» и Okko.

Участники голосования должны был назвать свой топ-10. Достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. Отдавать голоса за иностранных специалистов было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко.



Первое место занял Юрий Семин , трижды становившийся чемпионом России и шесть раз бравший Кубок страны (трижды – в этом веке) с «Локомотивом ». Семина поставили на первое место 18 участников опроса, а в тройку он попал в 45 случаях.

Второе место у Валерия Газзаева (три чемпионства, четыре Кубка России и Кубок УЕФА с ЦСКА ). 15 участников расположили Газзаева на первое место, в тройке его называли 44 раза.

Тройку замкнул Курбан Бердыев, двукратный чемпион России с «Рубином » и серебряный призер с «Ростовом ». У Бердыева 6 первых мест и 15 упоминаний в топ-3.

Также в итоговую десятку попали Сергей Семак (3 первых места), Станислав Черчесов (4), Леонид Слуцкий (0), Олег Романцев (4), Мурад Мусаев (0), Валерий Карпин (0) и Владимир Валентинович Федотов (0) (на 14-й позиции – Владимир Григорьевич Федотов).