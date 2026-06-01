Семин – лучший тренер России XXI века по версии журналистов, Газзаев – 2-й, Бердыев – 3-й, Семак – 4-й, Черчесов – 5-й, Слуцкий – 6-й, Романцев – 7-й, Мусаев – 8-й, Карпин – 9-й
«Спорт-Экспресс» подвел итоги голосования за звание лучшего тренера России XXI века.
В опросе приняли участие 50 человек – представители ведущих спортивных СМИ, а также комментаторы «Матч ТВ» и Okko.
Участники голосования должны был назвать свой топ-10. Достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. Отдавать голоса за иностранных специалистов было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко.
Первое место занял Юрий Семин, трижды становившийся чемпионом России и шесть раз бравший Кубок страны (трижды – в этом веке) с «Локомотивом». Семина поставили на первое место 18 участников опроса, а в тройку он попал в 45 случаях.
Второе место у Валерия Газзаева (три чемпионства, четыре Кубка России и Кубок УЕФА с ЦСКА). 15 участников расположили Газзаева на первое место, в тройке его называли 44 раза.
Тройку замкнул Курбан Бердыев, двукратный чемпион России с «Рубином» и серебряный призер с «Ростовом». У Бердыева 6 первых мест и 15 упоминаний в топ-3.
Также в итоговую десятку попали Сергей Семак (3 первых места), Станислав Черчесов (4), Леонид Слуцкий (0), Олег Романцев (4), Мурад Мусаев (0), Валерий Карпин (0) и Владимир Валентинович Федотов (0) (на 14-й позиции – Владимир Григорьевич Федотов).
Всё как всегда с субъективными рейтингами...
Карпин за какие заслуги вообще в списке?)
Газзаев - лучший.
Ну и в рейтинге есть Карпин, что намекает, что у нас всё очень плохо с тренерами
Плюс, конечно Юрий Палыч берёт тренерским долголетием - второй заход в Локо был прекрасен, а основной конкурент к этому времени уже давно закончил с тренерством...
Бердыев тоже крут, конечно. Если брать соотношение "цена состава/сила команды", ему равных нет. Очень жаль, что кму так и не довелось поработать в большом российском клубе (Рубин, несмотря на победы в чемпионате всё-таки им не стал).
9 Гунько
8 Шалимов
7 Евсеев
6 Юран
5 Григорян
4 Гамула
3 Ташуев
2 Бышовец
1 Мостовой
Тогда, я не согласен.
Гамула - должен быть первым!
БышовЕц - просто странный, ломающий всё, к чему прикоснулся, но кубок России 2006-07 у него, таки есть.
А вот Черчесова, я бы на одну ступень с Бышовцем поставил - выгнать Титова из Спартака и выгнать Лоськова из Локомотива - это поступки одного уровня.
"Царям" - здесь не место - он не тренировал.
Про Ташуева - в корне не согласен - он хоть и частенько говорил странные вещи, но стабильно поднимал со дна не одну мертвую команду.
Явно не хватает Бормана и, друга его, Арсена Найдёнова, но они остались в 20 веке.
Забыл, спросить, а кто такой Ешугов?