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Семин о Хвиче: «В «Локо» не мог подумать, что он станет футболистом такого уровня. Дальше может быть «Золотой мяч»

Семин о Хвиче: в «Локо» не мог подумать, что он станет игроком такого уровня.

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил признание вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов.

Футболист в свое время выступал за железнодорожников.

«Два игрока, которые когда-то выступали в РПЛ [Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия], выиграли Лигу чемпионов. Наша лига принесла определенную пользу для всего футбола. На чемпионате мира тоже будут люди из России: Кордоба, два бразильца из «Зенита». Нам нужно себя уважать, у нас сильный чемпионат.

То, что Хвича стал лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, закономерно, глядя на его результативность и КПД в каждом матче. Финал — не лучший матч Хвичи, но и его Кварацхелия провел на высочайшем уровне. Пенальти. 

Верю, что дальше может быть «Золотой мяч». Но его не будет на чемпионате мира — многое зависит, как претенденты на награду проявят себя там. Кто-то из команды чемпионов мира будет серьезным конкурентом для Хвичи. 

Тогда в «Локомотиве» не мог подумать, что он станет футболистом такого уровня, хоть и видел большую перспективу», — сказал Семин.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»30771 голос
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoХвича Кварацхелия
logoЮрий Семин
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЗолотой мяч
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛокомотив

Комментарии

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Теперь на 1000% понятно, почему Семин прослезился, когда Хвича уходил в Рубин
ОтветXavIniesta2008-2015
Теперь на 1000% понятно, почему Семин прослезился, когда Хвича уходил в Рубин
Палыч шарит в футболе)
А все помнят, как его критиковали за неуемное стремление привезти "какого-то ноунейма из Грузии"?) Хорошо помню эти комментарии, не запоминая авторов, разумеется, а они вряд ли сами сейчас себя выдадут))
ОтветИльдар М
Палыч шарит в футболе) А все помнят, как его критиковали за неуемное стремление привезти "какого-то ноунейма из Грузии"?) Хорошо помню эти комментарии, не запоминая авторов, разумеется, а они вряд ли сами сейчас себя выдадут))
Да ладно. Я хоть и не болею за Локо, но как раз прекрасно помню, что на спорте абсолютное большинство было настроено за Семина и здесь писали из разряда, что Семину виднее кого брать. Да и стоил тогда Хвича вообще какие-то копейки. Поэтому мне кажется вы лукавите делая вид, что тут как-то негативно были настроены к Семину и Хвиче.
Хвича Красавчик!
ОтветMaratik1982
Хвича Красавчик!
Комментарий удален пользователем
ОтветLimonade
Комментарий удален пользователем
Конечно это не особо приятно, когда спорт и политика смешиваются, но такова реальность. Будем честны у человека есть полное право не отвечать на языке на котором он не хочет, или не делать того, что он хочет, он никому не обязан, у всех разное мышление в повседневной жизни, в конце концов Хвича никого не убил, и не обворовал, зла никому не сделал. Эта ситуация - это его позиция, он так хочет, и имеет на это право.
Ну а кто бы мог подумать?
ОтветРжевский
Ну а кто бы мог подумать?
Кикнадзе мог. Но не подумал )))
ОтветРжевский
Ну а кто бы мог подумать?
... Губерниев, Ротенберг( уже тогда мог подумать), но забыл сфотографироваться.
Для Зм статистика слабовато. Достаточно посмотреть как играют другие вингеры, и как Хвича. 10 г +п в чемпионате очень слабо. В Наполи статистика была куда лучше
ОтветИван Никулин_1116720319
Для Зм статистика слабовато. Достаточно посмотреть как играют другие вингеры, и как Хвича. 10 г +п в чемпионате очень слабо. В Наполи статистика была куда лучше
никому не нужна статистика в чемпионате, когда на виду статистика в Лиге чемпионов. А главное - важные голы в плей-офф и общее впечатление от игры
Хвича конечно лучший сейчас , в Рубине таким дохликом был , а сейчас такой подкаченный ,типа Кержакова
ОтветСибирский литовец
Хвича конечно лучший сейчас , в Рубине таким дохликом был , а сейчас такой подкаченный ,типа Кержакова
У нас в лиге многие вингеры дохлые , непонятно почему их в зал не загоняют , с мощными неграми как бороться будут
ОтветМишаня Кашников
У нас в лиге многие вингеры дохлые , непонятно почему их в зал не загоняют , с мощными неграми как бороться будут
Боятся что они перекачаются и скорость с резкостью потеряют.
А так в целом да - наши футболисты задохлики какие-то по сравнению с европейскими и африканскими.
А мне нравился Мирзов Ризван,еще по Тосно...
Старые видео с Кварой с Рубин ТВ теперь так забавно смотреть
В Рубине было видно сразу, что в РПЛку занесло сильного игрока.
ОтветNoken
В Рубине было видно сразу, что в РПЛку занесло сильного игрока.
Да ладно.. Видно что техничный был, но что б такого уровня игрок вырос? Мне вот Бериша из Ахмата, нравился годы так 2017-2020..,юркий техничный.. Думал ваще это суперзвезда.. Но нет..
ОтветNoken
В Рубине было видно сразу, что в РПЛку занесло сильного игрока.
Помню, как его костерили болельщики Рубина. Аж искры летели...
Ну на самом деле если ЧМ выиграет команда-сенсация без ярких индивидуальностей, например голландцы, или немцы, у которых индивидуальности в порядке, но не наиграли по сезону на ЗМ, то Хвича имеет все шансы за него побороться. Как в своё время Шевченко взял ЗМ в год чемпионата Европы.
Если бы наши тренера могли бы думать, то у нас был бы совсем другой футбол.
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