Босс РПЛ вспыхнул из-за судейской комиссии. В этом сезоне она оооочень редко признает ошибки

Судейство в РПЛ – всегда шумная тема, но теперь к ошибкам на поле добавилась кабинетная борьба.

Глава РПЛ Александр Алаев в понедельник атаковал экспертно-судейскую комиссию РФС:

«Комиссия себя дискредитировала в текущем составе. У меня пропадает интерес следить за ее работой».

Что стряслось?

Вспыхнуло из-за того самого матча «Урала», после которого молчал Гончаренко

Повод – отказ признать ошибку Романа Галимова в матче «Урал» – «Ростов» с назначением пенальти в ворота екатеринбуржцев за игру рукой защитника Кики, которого подталкивал игрок соперника Хорен Байрамян. ЭСК единогласно поддержал судью.

Реакция Алаева: «Для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК.

Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей (Галимов и Амелин – прим.) через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

Тем не менее, не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти».

Еще одна претензия – нулевая коммуникация с боссом судей Милорадом Мажичем:

«Клубы выполняют все обязательства и заслуживают, как мне кажется, чтобы с ними пообщался руководитель и рассказал базовые принципы своей работы.

Уверен, если бы такой диалог состоялся, удалось бы избежать многих конфликтных ситуаций. Однако, к моему большому сожалению, человек выбрал другой формат взаимоотношений. Это его право. Пусть поступает как считает нужным, лично я больше не вижу смысла в этой встрече».

Председатель ЭСК Павел Каманцев ответил: «Есть два формата обсуждения судейских вопросов с руководителями клубов. Первый – это подведение итогов года. На общем собрании клубов 26 апреля генеральный секретарь РФС предложил провести такую встречу по окончании предыдущего сезона. Эта встреча была назначена на 30 июня и должна была пройти в Доме футбола, но за два дня до нее, 28 июня, поступило письмо от лиги с просьбой перенести эту встречу.

Теперь встречаться по данной повестке и подводить итоги прошедшего чемпионата в разгар нового представляется РФС нецелесообразным, и запроса от клубов на это нет. Второй формат – это прямой рабочий диалог с клубами, и он у нас есть.

После каждого тура руководители и тренеры могут задавать и задают интересующие их вопросы мне лично. Милорад Мажич и я регулярно бываем на матчах и видимся там с владельцами, управляющими и тренерами клубов, мы всегда открыты к общению.

С этого сезона, по решению президента РФС, в состав экспертно-судейской комиссии входят три иностранных эксперта – Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джюнейт Чакыр – и менеджер судей Первой лиги Николай Иванов.

Все три иностранных арбитра входят в список лучших судей 2011-2020 годов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Чакыр занимает второе место, Мажич и Ирматов занимают 15-е и 16-е места соответственно. На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений».

Очевидно, причина конфликта не только в судействе Галимова и перенесенной встрече.

ЭСК – ключевой орган российского судейства, который серьезно изменился перед новым сезоном.

Коротко напомним, как работает ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС – коллегиальный орган, который оценивает судейские решения в ключевых эпизодах матчей (нарушения при голах, пенальти, удаления). Также ЭСК рассматривает внутренние конфликты: если судья или РФС не согласны с оценками инспектора матча.

Обращаться в ЭСК могут президент РФС, руководители департаментов судейства и инспектирования, председатель судейского комитета, КДК, клубы и сами судьи. Также комиссия вправе сама выбирать моменты для оценки.

Решения ЭСК влияют на судейский рейтинг, от которого зависят назначения. Очевидно, комиссия отмечает не все ключевые ошибки судей – они могут быть зафиксированы инспектором и при отсутствии жалобы просто не попасть в фокус экспертов.

Состав комиссии утверждается приказом президента РФС. И здесь мы переходим к самому интересному.

Перед этим сезоном состав ЭСК кардинально изменился. Там больше нет Левникова-старшего и других постоянных членов

Мы неоднократно обращали внимание, что в ЭСК преобладали люди, связанные с РФС – действующие инспекторы и руководители департаментов являются сотрудниками союза (как и сами арбитры). Расклад был такой, что приглашенные эксперты никак не влияли на итоговое решение, если остальные члены голосовали иначе.

Иностранные эксперты всегда были в меньшинстве. С этого сезона все изменилось.

На бумаге состав выглядит точно более «независимым» от РФС, чем раньше – два из четырех члена с правом голоса не являются его сотрудниками (ответственный секретарь не может голосовать, Мажич руководит департаментом судейства). Революционное решение?

Но есть одно но. По регламенту независимые члены комиссии работают на постоянной возмездной основе, то есть получают деньги от РФС. Вряд ли это можно назвать независимостью.

Но возможно, что-то изменилось. В середине июля исполком РФС утвердил новую редакцию положения об ЭСК. В разделе «документы» на сайте союза ее нет.

В любом случае будем считать, что комиссия из топовых экс-арбитров должна жестче смотреть на судейские ляпы.

Состав комиссии должен внушать оптимизм, но… По мнению обновленной ЭСК, судьи РПЛ почти не ошибаются

Несмотря на периодические перемены в руководстве и судейском составе, пропорции признанных ошибок оставались на одном уровне – в районе 30%. Но в этом сезоне все изменилось.

С начала сезона ЭСК рассмотрела уже 52 спорных эпизода (клубы РПЛ) и нашла только 6 ошибок. Для сравнения: за весь прошлый сезон рассмотрели 150 жалоб и признали 43 ошибки.

У судей РПЛ в этом сезоне максимум по одной ошибке – у Владислава Безбородова, Алексея Амелина, Яна Бобровского, Виталия Мешкова, Романа Сафьяна и Романа Галимова.

Кстати, из шести официальных ошибок две против «Урала» – в матче с «Краснодаром» (ошибочно засчитанный гол) и в кубковой игре с «Рубином» (не назначен пенальти).

В стартовых турах ЭСК удовлетворяла одну жалобу из десяти – аномальный результат. Похоже, иностранные эксперты гораздо лучшего мнения о российских арбитрах, чем российские коллеги.

С одной стороны, в РПЛ и правда меньше шума из-за судей (в прошлом сезоне скандалили почти каждый тур), но настолько ли? Неужели в лиге судят в три раза качественнее, чем прежде?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein / Staff, Laurence Griffiths / Staff; fc-rostov.ru